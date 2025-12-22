الولايات المتحدة تطارد ناقلة نفط ثالثة تقترب من فنزويلا

- الولايات المتحدة تلاحق ناقلة النفط "بيلا 1" في البحر الكاريبي، المرتبطة بفنزويلا وإيران وحزب الله، ضمن حصارها على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا. - القوات الأميركية حاولت اعتراض السفينة بعد حصولها على مذكرة قضائية، لكنها واصلت طريقها، وتخضع السفينة لعقوبات أميركية منذ 2024 بسبب صلاتها بإيران. - الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي منذ 2019 يهدف لمنع تمويل "تهريب المخدرات والإرهاب"، بينما تنفي كاراكاس هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة لإطاحة الرئيس مادورو.

طاردت الولايات المتحدة سفينة ثالثة في منطقة البحر الكاريبي، الأحد، كانت تقترب من فنزويلا، في إطار الحصار الذي فرضته واشنطن على ناقلات النفط المرتبطة بكاراكاس، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وذكرت وسائل الإعلام أنّ السفينة هي ناقلة النفط "بيلا 1" التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2024 بسبب صلاتها بإيران وحزب الله اللبناني. وبحسب موقع تانكر تراكرز المتخصص، كانت السفينة في طريقها إلى فنزويلا ولم تكن تحمل أي شحنة.

وأكد مسؤول أميركي لشبكة "أن بي سي"، شرط عدم كشف هويته، "يلاحق خفر السواحل الأميركيون سفينة خاضعة للعقوبات (...) تشارك في الالتفاف غير القانوني الذي تقوم به فنزويلا على العقوبات. إنها ترفع علماً مزوراً وتخضع لأمر قضائي بالمصادرة". وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، اقتربت القوات الأميركية من السفينة في وقت متقدّم السبت وحاولت اعتراضها بعد حصولها على مذكرة من قاضٍ فيدرالي، لكن السفينة واصلت طريقها.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض حصار بحري على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات المتجهة إلى فنزويلا والمبحرة منها، وقد احتجزت حتى الآن سفينتين متهمتين بنقل النفط الفنزويلي.

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ 2019، ويباع بسعر أدنى من سعر السوق، خصوصاً للصين. ولتبرير الحظر الأميركي، قال الرئيس دونالد ترامب إنّ فنزويلا تستخدم الذهب الأسود لتمويل "تهريب المخدرات والإرهاب وجرائم القتل وعمليات الخطف". وتنفي كاراكاس أي ضلوع لها في تهريب المخدرات، مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو للاستيلاء على احتياطها النفطي.

