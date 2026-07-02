الولايات المتحدة تتوقع قمة "ناجحة للغاية" لحلف ناتو

- أعربت الولايات المتحدة عن تفاؤلها بنجاح قمة الناتو المقبلة في أنقرة، حيث سيركز الاجتماع على تقييم الالتزامات الدفاعية المتفق عليها سابقًا، مع التركيز على القدرات الدفاعية وليس فقط زيادة الإنفاق. - تشارك قطر والكويت والإمارات والبحرين في القمة، حيث تعتبر قطر جزءًا من مبادرة إسطنبول للتعاون ولديها شراكة مستمرة مع الناتو. - من المتوقع أن تتصدر الحرب في إيران والانقسامات بين الحلفاء الغربيين جدول أعمال القمة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة.

أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن تفاؤلها بنجاح قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد الأسبوع المقبل في أنقرة. وقال سفير الولايات المتحدة في الحلف ماثيو ويتاكر خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "نحن مستعدون لعقد قمة ناجحة للغاية هذا العام، لأن العام الماضي كان غير مسبوق وكان له أهمية كبيرة".

وقال ويتاكر إن الاجتماع في أنقرة سيركز على تقييم تنفيذ الالتزامات الدفاعية المتفق عليها في قمة العام الماضي في لاهاي. وأضاف أن القدرات الدفاعية بشكل خاص يجب أن تخضع لتقييم دقيق، مشددا على أن القضية تتجاوز مجرد زيادة الإنفاق.

وتابع: "في النهاية، يتعلق الأمر بالقدرات التي يتم شراؤها بهذا الإنفاق، والتي يجب أن تدعم تحول العبء الحالي الذي يحدث هنا في أوروبا". وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأوروبيين لدفعهم إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن قدراتهم الدفاعية.

ومن المقرر أن تشارك كل من قطر والكويت والإمارات والبحرين، في قمة حلف شمال الأطلسي في السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل. وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لـ"العربي الجديد"، عن المشاركة القطرية بالقمة، إن دولة قطر تعد أحد الأطراف في مبادرة إسطنبول للتعاون التابعة لحلف شمال الأطلسي، ولديها شراكة مستمرة مع الحلف، مشيراً إلى أن هناك قوات تابعة لدول أعضاء في "ناتو" بالدوحة.

ومن المتوقع أن تتصدر الحرب في إيران والانقسامات بين الحلفاء الغربيين جدول أعمال القمة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوترات في المنطقة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)