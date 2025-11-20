- أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يطالب إيران بتعاون كامل وفوري، حيث صوتت 19 دولة لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر وامتنعت 12 دولة عن التصويت. القرار يطالب إيران بتقديم معلومات دقيقة والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية. - حذرت إيران من تداعيات سلبية للقرار على التعاون مع الوكالة، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن القرار يشوه مصداقية الوكالة ويعرقل التعاون، مؤكداً أن إيران لن تتعاون بشأن المنشآت المتضررة. - شدد عراقجي على رفض إيران لأي اتفاق ينهي تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبراً أن ذلك يمثل خيانة للهوية الوطنية الإيرانية، في ظل التزامات معاهدة حظر الانتشار النووي.

أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس قراراً يطالب إيران بتعاون "كامل ومن دون تأخير"، بحسب مصادر دبلوماسية. ويحضّ القرار طهران على "تعاون كامل ومن دون تأخير" و"تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول" إلى منشآتها النووية، وذلك غداة تجديد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي دعوة طهران إلى السماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو/حزيران.

ووفق دبلوماسيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية الجلسة، صوتت 19 من أصل 35 دولة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وقدمت مشروعَ القرار أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وذلك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء. وجاء في النص: "ينبغي لإيران أن تلتزم تماماً وبدون أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (..) لتقدم للوكالة وبدون أي تأخير معلومات دقيقة" حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.

في المقابل، حذرت إيران، الخميس، من أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون له تداعيات سلبية على التعاون بين طهران والهيئة التابعة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية "من خلال هذا التحرّك والاستخفاف بتفاعل إيران ونواياها الحسنة، شوّهت هذه البلدان مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستقلاليتها وتعرقل عملية التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران".

وقبيل ذلك قال مندوب إيران رضا نجفي لوكالة فرانس برس: "لن يضيف هذا القرار شيئاً إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيداً، وسيعود بنتائج عكسية"، مضيفاً: "سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان قد بدأ بين إيران والوكالة".

وأمس الأربعاء، جدد غروسي دعوته إيران إلى السماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات "المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة"، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو/تموز تعاونها مع الوكالة عقب الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً.

وأمس الأربعاء، أوضح عراقجي، في تصريح لموقع "خبر أونلاين"، أن بلاده لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الماضية من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه: "إنما سنتعاون فقط حول المنشآت التي لم تُقصف، وذلك في إطار مقررات الوكالة". وأوضح وزير خارجية إيران أنه "على سبيل المثال، قبل أيام جاء مفتشو الوكالة إلى إيران من أجل أنشطة فنية في محطة بوشهر، وتعاونّا معهم في زيارتهم لهذه المنشأة".

كما شدد عراقجي على أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً أي اتفاق يستهدف إنهاء تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبراً أن ذلك يمثّل "خيانة" لا يمكن القبول بها. وأكد أن برنامج التخصيب بات جزءاً من الهوية الوطنية الإيرانية، ونتيجة تضحيات كبيرة، بينها خسائر بشرية وصفها بـ"الشهداء النوويين".

وتُلزم المادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووي، كل دولة لا تمتلك أسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شامل، يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من امتثالها لالتزامها بعدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية.

