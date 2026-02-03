- يعيش أهالي غزة في حالة "اللاسلم واللاحرب" رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، حيث تسود توترات أمنية وتصعيدات مفاجئة، مما يخلق حالة من الخوف والقلق المستمرين لدى السكان. - يعاني سكان غزة من أزمات اقتصادية وإنسانية حادة، مع نقص في السلع وارتفاع الأسعار، ويعيش العديد من النازحين في ظروف قاسية دون توفر مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار. - يوضح الخبراء أن الوضع هو "وقف إطلاق نار بلا ضمانات"، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى استنزاف دائم وتطبيع القتل اليومي لتخفيف الضغوط الدولية.

لا يزال أهالي غزة يشعرون بأنهم عالقون في ما يمكن وصفه بـ"الوضع الرمادي"، وهي مرحلة ضبابية لا حرب فيها معلنة ولا راحة وهدوء يتيحان لهم التقاط أنفاسهم، بعد حرب مدمّرة وقاسية استمرت أكثر من عامين، ولم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025. تلك الحالة القاسية التي يعيشها أهالي غزة تتأرجح بين هدوء هش وتصعيد مفاجئ، تخضع عملياً للأهواء الإسرائيلية، وتترك الفلسطينيين في دائرة قلق مفتوحة بلا أفق واضح. ويسجّل يومياً الفلسطينيون سقوط شهداء وجرحى نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لأماكن النزوح وللمناطق المحاذية لما بات يُعرف بـ"الخط الأصفر". ولم يشعر أهالي غزة بأي استقرار حقيقي منذ وقف إطلاق النار؛ فالطائرات الحربية والاستطلاعية لا تغيب كلياً عن السماء، والتهديدات الأمنية والتوغلات المحدودة والتصعيد المفاجئ باتت جزءاً من المشهد اليومي. ويخلق هذا الواقع حالة خوف مزمن لدى الأهالي الذين يعيشون على وقع الترقب، غير قادرين على التخطيط ليومهم التالي، خشية أن ينهار الهدوء في أي لحظة.



محمد عبد الرحمن: لا نعيش حرباً معلنة، لكننا أيضاً لا نعيش سلاماً

معاناة أهالي غزة

ومع كل توتر أمني جديد وتصعيد إسرائيلي، تتراجع كميات السلع المتوفرة في الأسواق وترتفع الأسعار بشكل جنوني، لتصبح المواد الأساسية عبئاً يومياً على كاهل العائلات التي استنزفتها الحرب وفقدت مصادر دخلها. ويقول الفلسطيني محمد عبد الرحمن (41 عاماً)، وهو أب لخمسة أطفال، من حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، إن وقف إطلاق النار لم يغير شيئاً من واقع الخوف الذي يعيشه الجميع، وهو لا يزال غير قادر على العودة إلى منطقته السكنية أو حتى رؤية ركام بيته. ويضيف عبد الرحمن في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "نحن لا نعيش حرباً معلنة، لكننا أيضاً لا نعيش سلاماً. كل يوم ننام ونحن غير متأكدين إن كنا سنستيقظ على قصف جديد أو تصعيد مفاجئ، هذه الحالة المتقلبة تقتلنا نفسياً أكثر من الحرب نفسها... قبل يومين فقط (السبت الماضي) استشهد 31 فلسطينياً في تصعيد مفاجئ".

وفي ظل هذه الحالة الرمادية، يجد أهالي غزة أنفسهم مرهقين نفسياً ومالياً، ويعيشون تحت ضغط الخوف من التصعيد، وقلق الفقر، وقسوة النزوح، في وقت كان يفترض أن يشكل وقف إطلاق النار بداية لانفراجة إنسانية حقيقية. وتترافق هذه الأزمات مع معاناة عشرات آلاف النازحين الذين ما زالوا يعيشون في الخيام أو في بيوت متهالكة ومتصدعة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة. ورغم مرور وقت على وقف إطلاق النار، لم يسمح بعد بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار أو حتى لترميم المنازل الآيلة للسقوط.

وتعيش الفلسطينية سماهر أحمد (36 عاماً)، وهي نازحة من منطقة التوام، شمالي القطاع، مع أسرتها في خيمة منذ تسعة أشهر، وتقول في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إنّ وقف إطلاق النار لم يترجم بشكل حقيقي بعد، فيما نمرّ بظروف قاسية وغير واضحة المعالم. وتضيف: "قالوا لنا إن الحرب توقفت، لكن معاناتنا لم تتوقف، ما زلنا في الخيام، والبرد والمطر ينهشان أطفالنا، ولا يسمحون حتى الآن بدخول مواد البناء لنرمم بيوتنا المدمرة وكل يوم نرى الطيران الإسرائيلي يلقي القنابل ويطلق الرصاص على النازحين قرب الخط الأصفر... هذه ليست حياة طبيعية". وتصف أحمد الحالة السائدة بأنها "انتظار قاس بلا نهاية"، حيث لا عودة حقيقية ولا إعادة إعمار، بينما تشعر مع كل تصعيد جديد بأن الأمل يبتعد أكثر. ويرى مختصون أن هذه مرحلة "وقف إطلاق نار بلا ضمانات"، إذ تغيب أي مؤشرات حقيقية على استقرار طويل الأمد أو بدء جدي لمسار إعادة الإعمار، فلا مشاريع إعادة تأهيل، ولا دخول منتظم للمواد الأساسية، ولا أمان نفسياً يمكن البناء عليه.



سماهر أحمد: لا يسمحون حتى الآن بدخول مواد البناء لنرمم بيوتنا المدمرة

اللاسلم واللاحرب

في الإطار، يوضح الكاتب أحمد الطناني لـ"العربي الجديد" أن حالة "اللاسلم واللاحرب" تعد من أصعب المراحل التي يمر بها الفلسطينيون، مشيراً إلى أنه رغم تراجع زخم الحرب والقصف الواسع، لم تتوقف الآثار الكارثية لحرب الإبادة، بل دخلت طوراً أكثر تعقيداً وخطورة. ويبيّن الطناني أن الاحتلال يسعى إلى تحويل واقع الإبادة إلى واقع مستدام، بما يعني استدامة المعاناة والموت البطيء بأدوات متعددة، تبدأ بالموت برداً داخل خيام النزوح التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ولا تنتهي عند نقص الأدوية، والحرمان من العلاج، وعدم قدرة الجرحى والمرضى على استكمال مساراتهم العلاجية.

ويشير الطناني إلى أن حالة الانتظار الراهنة لا يمكن توصيفها حرفياً بأنها "لا سلم ولا حرب"، بل هي أقرب إلى "لا سلم وحرب منخفضة الوتيرة"، تتخللها جولات تصعيد مرتفعة ينفذها الاحتلال بين الحين والآخر، بهدف تثبيت قواعد اشتباك جديدة تقوم على الاستهداف والاستنزاف الدائمين، مشيراً إلى أنّ الاحتلال حقق في المرحلة الأولى هدف استعادة الأسرى، بينما يعمل في المرحلة الثانية على تحقيق هدفه التالي المتمثل في نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. ويلفت الطناني إلى أنّ الاحتلال يعمل على قولبة الاتفاق وتحويله إلى شكل من أشكال الإخضاع الكامل لقطاع غزة، من خلال الاعتداءات اليومية والتنصل من الالتزامات الإنسانية، وإعادة إنتاج الحصار بصيغٍ جديدة، إلى جانب عمليات القتل المستمرة، سواء داخل الخط الأصفر أو عبر التمدد خارج مناطق السيطرة المعلنة. ويحذّر من أن هذه السياسة تهدف بالأساس إلى تطبيع الرأي العام العالمي مع فكرة القتل اليومي في غزة، والتعامل معه بوصفه "قتلاً مسموحاً"، طالما كان منخفض الوتيرة، وهو ما يخفف عن الاحتلال الضغوط الدولية التي كانت تفرضها حرب الإبادة الشاملة.