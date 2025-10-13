الواقع المؤقت على حدود غزة عقب انسحاب الاحتلال قد يتحول إلى دائم

يُرسّم جيش الاحتلال الإسرائيلي خطوط منطقة الانسحاب الأوليّة تدريجياً من قطاع غزة المحاصر، والتي من شأنها أن تتحول من مؤقتة إلى دائمة، على ما أفاد موقع واينت العبري، اليوم الاثنين، وذلك استعداداً للمفاوضات على المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي أعلنت إسرائيل وحماس الموافقة عليها.

وطبقاً للموقع، يُنشئ الجيش هذه الأيام تحصينات جديدة كان قد سحبها إلى الخلف باتجاه منطقة الحدود إنفاذاً للانسحاب الذي نصت عليه خطة ترامب، مُرجحاً أن تتحول هذه التحصينات إلى مواقع عسكرية، على غرار القواعد الأمامية التي أُنشئت واستُقرت سابقاً في المنطقة العازلة الملاصقة للسياج الأمني. وحسبما أوضح "واينت"، تشمل الأعمال في تحصينات "الخط الأصفر" نشر وسائل الحماية من قذائف الهاون، وإنشاء مواقع دفاعية محيطية، وسواتر ترابية عالية، ووسائل مراقبة، ومساكن للجنود، وأسلاك شائكة، فضلاً عن الطائرات المسيّرة المزمع أن تجري مسحاً على الدوام.

ولئن هدأ دوّي القصف في المناطق التي شن عليها جيش الاحتلال عدّة هجمات في غزة، خلال الفترة الأخيرة، حتّى نهاية الأسبوع الماضي، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، فإنه بالإمكان ملاحظة القواعد الجديدة الآخذة بالتشكّل. وبينما توقفت قوات جيش الاحتلال عن القصف براً وجواً، إلا أنه سُجّلت في اليومين الأخيرين عدّة حالات إطلاق نار "تحذيري" باتجاه فلسطينيين اقتربوا من "الخط الأصفر"، بحسب الموقع.

في غضون ذلك، لفت "واينت" إلى أن خط الانسحاب لا يزال غير محدد بدقة، غير أنه فعلياً أقرب إلى الحدود من نظيره الذي حُدد كخط متقطع باللون الأصفر واستعرض يوم الجمعة الماضي في خريطة عرضها المتحدث باسم جيش الاحتلال أمام الجمهور الإسرائيلي.

צה"ל פרסם רשמית את מפת הנסיגה שלו מעזה: הקו הצהוב - עליו התייצבו הכוחות היום ב-12:00 עם תחילת הפסקת האש@Doron_Kadosh pic.twitter.com/u1hGoSCrex — גלצ (@GLZRadio) October 10, 2025

وزعم الموقع أنه في إحدى الحالات، وصل عشرات الفلسطينيين إلى موقع على أحد المحاور المُخلاة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، "بهدف نهب محتوياته". وادعى أن الجيش الإسرائيلي فكك تلك المواقع المؤقتة يوم الخميس الماضي، قبل إضرامه النيران فيها حتى لا يترك شيئاً خلفه، إلا أن الفلسطينيين وصلوا بحثاً عما ما تبقى من تلك المواقع، وعندها، نفّذت طائرة "زيك" مسيّرة تابعة لسلاح الجو إطلاق نار تحذيرياً باتجاههم، وفق مزاعمه.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، زعم الموقع أنّ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في المناطق العازلة "تخضع لقيود مشددة فيما يتعلق بتعليمات إطلاق النار"، وأنّ "الحالات التي يُسمح فيها بإطلاق النار هي فقط تلك الهادفة لإبعاد مشتبه بهم اقتربوا من القوات، أو في حالة إطلاق نار دقيق عندما يقترب مسلحٌ من موقع التحصين ويشكل تهديداً على القوات".

أمّا في السيناريوهات الأخرى مثل رصد عناصر من حماس عن بعد، سواء بالعين المجردة، أو من خلال منظار، أو طائرة مسيّرة، أو مسيّرة استطلاع، "فيُمنع على القوات إطلاق النار عليهم"، بحسب مزاعم الموقع، الذي ادعى أن هذه التعليمات "تأتي على الرغم من أن سبعة آلاف عنصر من حماس أعيد نشرهم في أنحاء القطاع من أجل إعادة فرض السيطرة على المدنيين الذين عادوا إلى أحيائهم في المدن والبلدات" بعد انسحاب الاحتلال.

إلى ذلك، رأى الموقع أنه في ظل غياب اختراق في المفاوضات التي ستستمر في الأشهر المقبلة، أو تباطئها، قد يجد جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه عالقاً في هذه القيود، "ما قد يتيح لحماس فرصة لإعادة تعزيز قوتها؛ فعلى الرغم من أنه في مواقع التحصينات الجديدة سيكون هناك ما يكفي من القوّة النارية، فضلاً عن الغطاء الجوي المكثف، فإن هذه القدرات ستكون للدفاع الذاتي فقط"، وفق مزاعمه.