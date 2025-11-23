"الهيئة العليا للرئاسات"... فصل من معركة المرجعيات في ليبيا

- تم تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" في طرابلس لتوحيد القرار الوطني وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الليبية، بعد اجتماع ضم قادة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية. - أثار الإعلان ردود فعل متباينة، حيث اعتبرته حكومة مجلس النواب غير دستوري، ملوحة بخيار الحكم الذاتي للضغط على المجتمع الدولي، بينما أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الهدف هو تعزيز التنسيق ومعالجة التحديات. - يُنظر إلى الهيئة كخطوة استباقية لمواجهة مستجدات سياسية مثل الدفع نحو سلطة تنفيذية موحدة وتزايد نفوذ حفتر، مع تحديات في توسيع قاعدة التمثيل.

في ذروة مشهد الأزمة السياسية المعقّد التي تعيشها ليبيا، ووسط مساعي البعثة الأممية لتفكيك هذا التشابك عبر الدفع بخريطتها السياسية نحو التنفيذ أملاً في الوصول بالبلاد إلى انتخابات تغير وجه السلطة القائم، أعلن في العاصمة طرابلس، الخميس الماضي، عن تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" في خطوةٍ بدت مشحونةً بالدلالات حيال ما تشهده ليبيا من إعادة ترتيب الأطراف خرائط نفوذها وتحالفاتها قبل أي انتقال سياسي محتمل.

وجاء الإعلان عن تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" عقب اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث صدر بيان التأسيس، معلناً الهيئة "إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا للدولة"، وأن غايتها "توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات دون استحداث كيان جديد أو أعباء هيكلية". وأوضح البيان أن "الهيئة العليا للرئاسات" ستعقد "اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة وتوحيد السياسات الرسمية للدولة الليبية". ودعا بقية "المؤسسات السيادية للانضمام بما يعزز الاستقرار ويحمي السيادة والمصالح العليا للدول".

وفيما لم يصدر أي موقف حتى الآن من مجلس النواب وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر حيال الإعلان، أصدرت حكومة مجلس النواب بياناً وصفت فيه تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" بأنه "عمل منعدم دستورياً وقانونياً"، مؤكدة أن "الإعلان الدستوري وتعديلاته (الدستور المؤقت) حصراً اختصاص إنشاء الهيئات السيادية في السلطة التشريعية المنتخبة حصراً، وهي مجلس النواب". واعتبرت الحكومة الخطوة تهديداً لـ"وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكاً معطلاً للمسار الانتخابي". ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بـ"أي مخرجات أو ممثلين" ينتجون عن الهيئة. ولم يتوقف الأمر عند حدود الاعتراض، بل صعد بيان حكومة مجلس النواب إلى مستوى غير مسبوق حين لوّح بأن "خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون خياراً مطروحاً بصورة واضحة وعاجلة".

الهدف من إنشاء "الهيئة العليا للرئاسات"

وفيما يبدو أنه رد على موقف الحكومة في بنغازي، وفي محاولة لاحتواء وقع التصعيد دون التراجع عن الخطوة، خرج وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لحكومته الخميس الماضي، موضحاً أن الهيئة "لا تمثل إنشاء جسم جديد ولا تشكل عبئاً تنظيمياً على مؤسسات الدولة، بل تعتمد على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية"، مؤكداً أن التأسيس "يأتي استجابةً للظروف الوطنية الراهنة ودعماً لمسار الاستقرار".



أرحومة الطبال: حكومة الوحدة تقف وراء تأسيس الهيئة كخطوة استباقية لمواجهة مستجدات مفصلية



وتبرز أهمية خطوة تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" من زاوية استعادة المجالس الثلاثة مكانتها في المشهد الليبي، وفقاً لأهدافها المشتركة ومواقعها، فالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يمثلان السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف ومسار ملتقى الحوار في عام 2021، رغم أن مجلس النواب سحب ثقته من الحكومة لاحقاً وكلف حكومة موازية اتخذت من بنغازي مقراً لها، فيما دخل مع المجلس الرئاسي في مواجهات ومناكفات أدت إلى إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وسحب صلاحياته في أغسطس/آب الماضي. أما المجلس الأعلى للدولة، المُنشأ باتفاق الصخيرات في عام 2015، شريكاً في الغرفة التشريعية مع مجلس النواب، فقد ظل في خلافات مع مجلس النواب، لكنه في الوقت ذاته مثل الغطاء السياسي الأبرز للسلطة في طرابلس وداعمها الأساسي في التوازن مع مجلس النواب، خاصة في تحالفه مع حكومة الوحدة الوطنية التي دعمت بقوة بقاء رئيسه محمد تكالة في منصبه.

وفي قراءة لدوافع تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" يرى الناشط الحزبي أرحومة الطبال، عضو حزب الائتلاف الديمقراطي، أن حكومة الوحدة الوطنية هي من تقف وراء تأسيس الهيئة كـ"خطوة استباقية لمواجهة مستجدات مفصلية"، أولها أن البعثة الأممية باتت تدفع نحو سلطة تنفيذية موحدة "ما جعل الحكومة تستشعر أن نفوذها مهدد، وأن لحظة تبدل السلطة قد تكون أقرب مما يبدو". أما المستجد الثاني فهو، بحسب الطبال، أن "الطرف المنافس في الشرق بدأ في بلورة وضعه في شكل كتلة واحدة، فلم يعد مجلس النواب واجهة سياسية لمعسكر خليفة حفتر، بل واجهة لسلطته المتصاعدة في شكل إمبراطورية عائلية"، وهو السبب الذي يفسّر "انضمام رئاسة المجلس الرئاسي ومجلس الدولة لهذا التحالف لشعورهما بأن التغيير سيطاولهما".

ويلفت الطبال إلى أن الهيئة جاءت "خطوة تتوج مرحلة كانت تخوض فيها الحكومة معركة ضد حالة ازدواج في الخطاب، وتعدد في مراكز القرار التي كانت تعيشها طرابلس خلال الفترات الماضية"، فسعت الحكومة إلى احتواء المجموعات المسلحة في طرابلس، وأبرزها "جهاز الردع"، كما سعت إلى تحييد الشخصيات المربكة، كرئيس المجلس الأعلى السابق خالد المشري لصالح تثبيت تكالة في موقعه رئيساً للمجلس.

ويلفت الطبال إلى أنه بعد هذا الترتيب الداخلي "بدا مناسباً تأسيس غرفة قرار موحدة تنهي تعدد مراكز التأثير وصياغات الخطاب المتضاربة. فهي من جهة تمنح الحكومة بعداً تفاوضياً أعلى برفع السقف التفاوضي في أي تسوية مقبلة، وكذلك تمنع الرئاسات الأخرى، خاصة المجلس الرئاسي، الانفراد بالقرارات، خاصة في المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي"، لافتاً إلى أن "الهيئة العليا للرئاسات" تهدف أيضاً إلى "تقديم طرابلس للخارج كمؤسسة موحدة، وتعمل في توازن ردعي ضد هيمنة حفتر وتوسع نفوذه في الشرق".

صدمة سياسية

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي مصطفى الكوت أن وقع الإعلان في بنغازي ترجمه بيان حكومة مجلس النواب كـ"صدمة سياسية" ناتجة عن خشية معسكر الشرق من أن تسحب الهيئة "امتياز ادعاء المرجعية الوطنية العليا من قبضة مجلس النواب الذي يغطّي حفتر سياسياً ودستورياً"، معتبراً أن تلويح الحكومة بـ"الحكم الذاتي، الذي لم يسبق أن استخدمته، يهدف إلى استدعاء ضغط خارجي لإجهاض الهيئة مبكراً".



مصطفى الكوت: مستقبل الهيئة يبقى محفوفاً بتحديات بنائها



ويشير الكوت، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التلويح "بهذه الحدة لم يكن فورة خطابية، بل إنذار سياسي صريح مرتبط بقراءة معسكر حفتر للهيئة، باعتبارها سلطة رئاسية عليا يمكن أن تعيد تشكيل مركز القرار على حساب أهدافه"، لكنه يرى، في الوقت نفسه، أنه تهديد أقرب إلى "أداة ضغط منه إلى خيار حقيقي". ويضيف الكوت أن الخطوة في طرابلس حاولت تقديم نفسها في ظاهرها كمبادرة "لتوحيد القرار في مواجهة ما يصفه البعض ببطء خريطة الطريق الأممية"، إلا أنه يرى أن القراءة في بنغازي "جاءت معاكسة تماماً، فلو كانت الهيئة فعلاً تستهدف جمع الكلمة وخلق موقف يوازن أثر البعثة الأممية، لكان من المنطقي أن تنسق مع مجلس النواب وقيادة حفتر اللذين لن يتأخرا عن الانضمام لو شعرا بأن الهدف هكذا".

ويضيف الكوت: "لكن ما فهمه معسكر الشرق هو أن الرئاسات الثلاث في طرابلس تتحرك لشغل مساحة المنصب الرئاسي الشاغر في الدولة، وهو منصب لم يشغله أحد فعلياً منذ سنوات. فحتى وإن دل مسمى المجلس الرئاسي على ذلك إلا أنه يدرك أنه انبثق عن اتفاق جنيف كجزء من السلطة التنفيذية وليس كسلطة رئاسية، ما أبقى الوظيفة الرئاسية بلا حامل شرعي، وبالتالي فإن تأسيس الهيئة بدا بالنسبة للشرق محاولة للاقتراب من هذا المنصب وموازنة السلطة التشريعية التي يتصدرها مجلس النواب، وليس سعياً لتوحيد الصف".

ويرى الكوت أن مستقبل الهيئة "رغم رمزيتها، يبقى محفوفاً بتحديات بنائها، فهي تواجه نقصاً واضحاً في التمثيل بسبب غياب المؤسسات السيادية الأخرى، ما قد يحد من قدرتها على فرض نفسها في أوساط المجتمع الدولي ويضعها أمام سلوك أممي حذر".

كما يربط بين تأسيس الهيئة وحراك حفتر المكثف مؤخراً في لقاءاته القبلية، موضحاً أن الأخير "يعيد إنتاج نفوذ عائلي محصن بدعم القبائل، مقابل سعي الغرب إلى توحيد قراره داخل غرفة سياسية واحدة"، ما يخلق، برأيه، "مشهداً يتحرك فيه الشرق والغرب في اتجاهين متعاكسين: حفتر يرفع مستوى حشده الاجتماعي والسياسي لزيادة وزنه التفاوضي، بينما تحاول طرابلس تثبيت مركز قرار موحد. فكما يواجه حفتر تحديات لزيادة الحشد حوله، ستواجه الهيئة صعوبات في توسيع قاعدة المنضمين إليها وفي تثبيت نفسها كمرجعية لا يمكن تجاوزها".