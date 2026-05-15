قالت وزارة الخارجية الهندية إنّ الهند والإمارات اتفقتا، اليوم الجمعة، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات، على إطار شراكة دفاعية استراتيجية، وذلك في إطار سعيهما لتعزيز العلاقات في ظل الحرب على إيران. وأضافت الوزارة، في بيان، أن البلدين وقعا أيضاً اتفاقيات بشأن الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المُسال.

وفي إطار هذه الشراكة الدفاعية الاستراتيجية، "اتفق الجانبان على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب والمناورات والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات". وقبيل زيارة مودي، أفادت مصادر هندية لوكالة رويترز بأن رئيس الوزراء سيناقش على الأرجح اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الطاقة، كما سيسعى للحصول على دعم لتوسيع الاحتياطيات الاستراتيجية لنيودلهي من النفط.

ومن المتوقع أن يسهم قرار الإمارات، الشهر الماضي، بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في زيادة إنتاجها ودعم الدول المستوردة للخام، مثل الهند. ووقعت نيودلهي وأبوظبي، في يناير/ كانون الثاني، اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، تشتري الهند بموجبها شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الإمارات، ثالث أكبر شركائها التجاريين، بالإضافة إلى خطاب نيّات للعمل على إقامة شراكة دفاعية استراتيجية.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاقية دفاع مشترك وقعتها باكستان، التي تربطها عداوة تاريخية مع الهند، مع السعودية العام الماضي. وبرزت باكستان وسيطاً رئيسياً بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، وسارعت إلى دعم دفاعات السعودية بعد تعرض المملكة لمئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأعلنت الرياض، الشهر الماضي، تقديم دعم إضافي بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان لمساعدتها في سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات. وفي بيانها الصادر اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أيضاً عن استثمارات إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرة إلى صفقات سابقة، منها استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60 في المئة من بنك آر.بي.إل العام الماضي مقابل 3 مليارات دولار، واستثمار الشركة العالمية القابضة مليار دولار في شركة سمان كابيتال ليميتد.

(رويترز، العربي الجديد)