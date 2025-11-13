الهند تعلن أن انفجار نيودلهي "حادث إرهابي"

أعلنت الهند الأربعاء أن انفجار السيارة قرب القلعة الحمراء في نيودلهي الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا هذا الأسبوع، كان "حادثا إرهابيا". ووقع الانفجار قرب القلعة الحمراء التاريخية في حي دلهي القديم المكتظ الذي يعد من أشهر المعالم في الهند وحيث يدلي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بخطابه سنويا لمناسبة عيد الاستقلال.

وهذا الحادث الأمني هو الأكبر منذ 22 إبريل/نيسان عندما قتل 26 مدنيا معظمهم من الهندوس في موقع سياحي في شطر كشمير الذي تديره الهند، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع باكستان. وجاء في بيان للحكومة الأربعاء أن "البلاد شهدت حادثا إرهابيا شنيعا نفّذته قوى معادية للوطن"، وهي أول مرة تحدد فيها نيودلهي رسميا طبيعة الانفجار الذي وقع الاثنين.

وكان مودي قد وصف الانفجار بـ"المؤامرة" وتعهّد محاسبة المسؤولين عنه. وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين في مستشفى "إل إن جاي بي" في نيودلهي ريتو ساكسينا لوكالة فرانس برس إن "12 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 30 بجروح".

وقادت وكالة التحقيق الوطنية الهندية الأبحاث بشأن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من إعلان الشرطة توقيف عصابة ومصادرة متفجرات وبندقيات هجومية. وذكرت الشرطة أن الموقوفين على صلة بـ"جيش محمد"، وهي جماعة تتمركز في باكستان، وجماعة "أنصار غزوات الهند"، وهي فرع لتنظيم القاعدة في كشمير. وتُصنّف الهند هاتين الجماعتين ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وبعد ترؤسه محادثات أمنية عقب انفجار الاثنين، قال وزير الداخلية أميت شاه إنه وجّه المسؤولين "للبحث عن كل متورط في هذا الحادث". من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه تحدث عن الانفجار على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وعندما سُئل عما إذا كانت الحادثة قد تعيد إثارة التوترات مع باكستان، قال روبيو لصحافيين "نحن ندرك الاحتمالات التي تنطوي على ذلك. لكنني أعتقد أن الهنود يستحقون الإشادة. لقد كانوا متأنّين وحذرين جدا (...) في الطريقة التي يجرون بها تحقيقاتهم". وأضاف "من الواضح أن الهجوم كان إرهابيا، وكانت سيارة محملة بمواد شديدة الانفجار انفجرت وأدت إلى مقتل الكثير من الأشخاص".

