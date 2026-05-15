الهند تصدر بياناً لرئاسة "بريكس" بدل بيان مشترك بسبب حرب إيران

أصدرت الهند، اليوم الجمعة، بياناً لرئاسة مجموعة "بريكس" في ختام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول المجموعة في نيودلهي بدلاً من إصدار بيان مشترك، مشيرة إلى وجود آراء متباينة لدى بعض الأعضاء بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا ومصر وإيران والإمارات وإندونيسيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإمارات شاركت بشكل مباشر في عمليات عسكرية ضد إيران، معتبراً أنها "شريك فاعل" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران. وتابع عراقجي مخاطباً ممثل الإمارات خلال اجتماع بريكس: "تحالفكم مع إسرائيل لم يحمكم"، داعياً أبوظبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إيران.

وجاءت تصريحات عراقجي بعد يوم من نفي الإمارات ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن زيارته الدولة الخليجية خلال الحرب مع إيران، فيما كان عراقجي قد ردّ سابقاً بالقول إنّ "الذين يتآمرون مع إسرائيل لزرع الفتنة سيحاسبون". وضمت مجموعة بريكس لدى تأسيسها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في 2011، قبل أن تتوسّع بانضمام مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات إليها. وعزّز هذا التوسع ثقلها العالمي، لكنه زاد أيضاً الخلافات الداخلية على قضايا جيوسياسية. وتترأس الهند المجموعة لعام 2026.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت إلى وجود خلافات بين إيران والإمارات داخل اجتماع بريكس قد تعيق إصدار بيان ختامي للاجتماع، إذ نقلت عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله إن هناك "مشكلات وخلافات" بسبب وجود الإمارات ضمن المشاركين.

