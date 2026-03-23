- تعهّد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" بوقف الاعتقالات السياسية، مع تأكيد الدولة السورية على انفتاحها على الملف الكردي، رغم استمرار بعض الجهات في التحريض وتأجيج خطاب الكراهية. - الأولوية لملفي المعتقلين وعودة النازحين، مع العمل على كشف مصير المختفين ودمج الكيانات الموازية، ودعوة الضباط والعناصر الكرد للعودة والمساهمة في بناء الجيش السوري. - مسألة عودة "بيشمركة روج" مطروحة للنقاش، مع دعوة للمشاركة في بناء البلاد، وسط مطالبات المجلس الوطني الكردي بالدعم العسكري واللوجستي لعودتهم إلى سوريا.

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أحمد الهلالي، تعهّد قائد هذه القوات مظلوم عبدي بوقف الاعتقالات على خلفيات سياسية، مشيراً إلى عدم تسجيل حالات جديدة مؤخراً، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً، وفق تعبيره.

وقال الهلالي إن الدولة السورية منفتحة على الملف الكردي باهتمام من الرئيس أحمد الشرع، غير أن بعض الجهات ما تزال تمارس التحريض وتأجيج خطاب الكراهية، كما جرى في أحداث عفرين وعين العرب (كوباني)، حيث تم توقيف المتورطين في الاعتداءات وإزالة العلم، في حين تعاملت قوى الأمن الداخلي بمسؤولية لاحتواء الموقف ومنع الفتنة.

وأكد أن ملفي المعتقلين وعودة النازحين يحظيان بأولوية، مع العمل على كشف مصير المختفين والتنسيق لاستلام الدولة للسجون، مشيراً إلى أن عودة نازحي رأس العين ستتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وأوضح أنه باستكمال عملية الدمج، لن يكون هناك كيانات موازية مثل "الإدارة الذاتية" وقوات "الأسايش"، داعياً الضباط والعناصر الكرد إلى العودة والمساهمة في بناء الجيش السوري. وقال إن دعوة الدولة تشمل جميع المكونات السورية للمشاركة في مسار البناء الوطني.

وبخصوص مشاركة النساء، أوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أنه لا يوجد في تراتبية الجيش السوري عناصر نسائية، مشيراً إلى أنه يمكن للنساء التطوع في الشرطة النسائية ضمن وزارة الداخلية، وذلك في إطار دعوة الدولة لجميع المكونات للمشاركة في البناء الوطني.

وفي تصريحات أخرى، قال الهلالي، إن مسألة عودة قوات "بيشمركة روج "مطروحة حالياً على طاولة النقاش. وأضاف الهلالي، خلال مقابلة مع قناة "ولات تي في" الكردية أمس الأحد أنه سيتم توجيه دعوة لهم خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بناء البلاد والاستفادة من تجربتهم وخبراتهم.

و"بشمركة روج" التي تعرف أيضاً باسم "بيشمركة روجافا" أو البشمركة السوريين، هي الجناح العسكري للمجلس الوطني الكردي، وكانت تشكلت منذ العام 2012 من الكرد المنشقين عن قوات النظام السوري ثم المتخلفين عن التجنيد الإجباري الذي أعلنته "الإدارة الذاتية". وتلقت تلك القوات تدريبها في إقليم كُردستان العراق، ويعتقد أنها تضم آلاف المقاتلين الأكراد، وكانت قوات "قسد" تعارض عودتهم إلى مناطق نفوذها، باعتبار أنهم يتبعون لمنافسها السياسي "المجلس الوطني الكردي".

وطالب المجلس الوطني الكردي في العديد من لقاءاته الدبلوماسية مع الدول الأوربية والأميركيين بالدعم العسكري واللوجستي للبيشمركة السوريين ودعم عودتهم إلى سورية.