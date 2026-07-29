الهجوم السعودي - الأميركي على مواقع فصائل عراقية... ما التداعيات؟

- الهجمات الجوية المشتركة بين السعودية وأميركا استهدفت فصائل عراقية مسلحة كرد على هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت سعودية، مما أدى إلى إلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض. - القيادة المركزية الأميركية أكدت تنفيذ ضربات دقيقة بالتعاون مع السعودية ضد "إرهابيين" موالين لإيران، بينما طالب المسؤولون العراقيون بمعلومات حول الهجمات دون تلقي رد سعودي. - حكومة الزيدي استبعدت التصعيد ضد السعودية، حيث أشار الخبراء إلى تأثير القصف على حصر السلاح وتفكيك الفصائل المسلحة، مع احتمال عرقلة التعاون الاقتصادي مع السعودية.

قبل يوم من زيارة مقررة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة السعودية الرياض، والتي ألغيت بحسب مصادر لوكالة رويترز، شنت مقاتلات سعودية وأميركية عملية جوية مشتركة، استهدفت مواقع فصائل عراقية مسلحة في البصرة، وواسط، وديالى، وكربلاء، وبابل، بغداد، ونينوى، في أول تدخل عسكري سعودي من نوعه في العراق منذ العام 1991، إبان حرب الخليج الأولى.

الهجمات التي قالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها جاءت رداً على استهداف مليشيات موالية لإيران في العراق، منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة خلال الأيام الماضية، اعتبرتها "ضربات نوعية"، وأنها استندت إلى "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن السعودية "لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له".

بالتزامن أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أنها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت "إرهابيين" موالين لإيران، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني قد وجّهتهم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية النفطية السعودية. وقالت "سنتكوم" إن مقاتلات أميركية وسعودية قصفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة متعددة تابعة لهذه الجماعات شرقي العراق، في رد قوي على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة وجّهها الحرس الثوري خلال الساعات الـ72 الماضية.

ووفقاً لمصادر أمنية عراقية رفيعة في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المسؤولين والقيادات الأمنية العراقية، كانوا حتى مساء أمس الثلاثاء على تواصل مع نظرائهم السعوديين، للتحقيق في هجمات الطائرات المسيّرة. وطالب مسؤولون عراقيون بمعلومات كافية عن الهجمات، تتعلق بمسار دخول الطائرات المسيّرة، التي تقول السعودية إنها دخلت من العراق، وحطام الطائرات أو أجزاء من تلك التي تم إسقاطها، أو صور وخرائط جوية، تساعد على المضي بالتحقيق. وأوضح جنرال عراقي في قيادة العمليات المشتركة أن بلاده لم تتلق رداً سعودياً، لكن القيادة الأميركية الوسطى، أكدت أن الطائرات المسيّرة التي دخلت الأراضي السعودية والأردنية، في الأيام الأخيرة، كان مصدرها العراق، وحددت صحراء الأنبار وبادية السماوة والبصرة منطلقاً لها.

وتتهم الولايات المتحدة، كلا من "النجباء" و"كتائب حزب الله"، و"سيد الشهداء"، بالوقوف وراء الهجمات على السعودية والأردن والكويت، على وجه التحديد، إلى جانب مليشيا "حشد الشبك"، التي تنتشر في نينوى باستهداف مواقع في إقليم كردستان العراق، وفقاً للمسؤول ذاته، وهو ما يتضح من خريطة الهجمات الجوية، حيث تم استهداف المواقع والمقرات التابعة لهذه الفصائل، في البصرة، وواسط، وكربلاء، وبابل، ونينوى، وديالى، وجنوبي بغداد وغرب الأنبار قرب النخيب.

مواقع فصائل عراقية تعرضت للاستهداف

وكشف مسؤولون عراقيون في بغداد، لـ"العربي الجديد"، مواقع المعسكرات والثكنات العسكرية التابعة إلى فصائل عراقية تم استهدافها فجر اليوم الأربعاء. ووفقاً لمسؤول أمني في بغداد، فإن الهجمات طاولت مقرات تابعة إلى "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"بدر"، و"سيد الشهداء"، و"حشد الشبك"، و"أنصار الله الأوفياء"، وهي عبارة عن معسكرات إيواء ومخازن أسلحة ومعدات. وأضاف أن جميع تلك المواقع مدرجة ضمن معسكرات "الحشد الشعبي"، لكنها بطبيعة الحال، تدار من الفصائل.

وأكد المصدر أن الهجمات تركزت في منطقة شمل الدير بمحافظة البصرة، وفي الصويرة بمحافظة واسط، وناحية عون في محافظة كربلاء، وقضاء الدبس في محافظة كركوك، وقضاء آمرلي في كركوك، والحمدانية في سهل نينوى، وأطراف المدائن جنوبي بغداد، ومعسكر أشرف في ديالى، مؤكداً أن مقاتلات جوية سعودية وأميركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت الهجمات على نحو متزامن تجاه المواقع المستهدفة.

تقارير عربية مليشيا عراقية تنشر مشاهد هجمات استهدفت الكويت والأردن وسورية

وتبنت في أوقات سابقة من العام الحالي فصائل عراقية هجمات بطائرات مسيّرة على الأراضي السعودية والكويتية والأردنية والسورية، قالت إنها استهدفت مواقع أميركية، وذلك في إطار انخراطها بالحرب إلى جانب إيران. وفي 24 مارس/آذار الماضي، تبنت جماعة "سرايا أولياء الدم"، في بيان، عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة، على الأردن، والسعودية، والكويت، وسورية، إلى جانب إقليم كردستان. كما تبنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، المظلة الجامعة لعدة فصائل عراقية مدعومة من إيران، هجمات مماثلة على الدول ذاتها، خلال حرب الأربعين يوماً بين إيران والولايات المتحدة. وبثت مشاهد لعمليات إطلاق طائرات مسيّرة من طراز "شاهد 101" الإيرانية، من خلال منصات ووسائل إعلام تابعة لها.

واستدعت كل من السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات في أوقات سابقة، سفراء العراق لديها، وسلمتهم مذكرات احتجاج، جراء الهجمات، ودعت الحكومة العراقية إلى العمل على منع استخدام أراضيها منطلقاً لتهديد أمنها، أو شن اعتداءات على الدول المجاورة.

استبعاد اتخاذ حكومة الزيدي إجراءات تصعيدية

ومن غير الوارد أن تتخذ حكومة الزيدي أي إجراءات تصعيدية، ضد الرياض بعد القصف، إذ أكد الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، أن العملية التي تم تنفيذها جاءت بغطاء أميركي كامل وليس عملاً سعودياً منفرداً. وبين الحمداني، لـ"العربي الجديد"، أن الزيدي سيسعى إلى احتواء التطور، رغم الضغط الكبير من فصائل عراقية وقوى سياسية حليفة لإيران، تطالب بطرد السفير السعودي، أو حتى اتخاذ إجراءات أعلى.

أحمد الحمداني: الزيدي سيسعى إلى احتواء التطور رغم ضغط فصائل وقوى سياسية حليفة لإيران للرد

ولفت الحمداني إلى أن القصف سيكون له تأثير مباشر على ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل المسلحة، من جهة الضغط على الحكومة والقوى السياسية، ومن جانب أن الفصائل سترفض أي خطوة بهذا الاتجاه رداً على القصف الذي طاول مواقعها. وتحدث عن أن معاودة فصائل عراقية استهداف الأراضي السعودية، قد يكون ضمن محاولات متعمدة لإفشال زيارة الزيدي، والتي ستركز على إعادة تفعيل تصدير النفط العراقي عبر ميناء ينبع السعودي، وتفاهمات تجارية مهمة في الكهرباء والطاقة، تعتبر تهديداً لهيمنة إيران على السوق العراقية التي تمتد إلى أول سنوات الغزو الأميركي للعراق.

أحمد الدرب: الطبقة السياسية في العراق لم تكن تتوقع رداً سعودياً بهذا الحجم

وقال أحمد الدرب، عضو ائتلاف "النصر"، أحد مكونات التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، إن الطبقة السياسية في العراق "مفاجأة، ولم تكن تتوقع رداً سعودياً بهذا الحجم". وأوضح الدرب أن "القصف قد يكون نقطة تحول بعلاقة العراق مع السعودية ودول الخليج بالمجمل"، واصفاً المشاركة الأميركية للقوات السعودية بالهجوم، بأنه "بمثابة رسالة للعراق، بعدم الرد أو التصعيد"، وفقاً لقوله.