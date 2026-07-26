الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين.. كيف سترد طهران؟

- الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية في بحر قزوين يعكس تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتهم أوكرانيا إيران بدعم روسيا، مما يثير تساؤلات حول الرد الإيراني المحتمل وتأثيره على التجارة عبر بحر قزوين. - الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد استهداف فرقاطة روسية وسفن لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، مما أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخرين، بينما أدانت إيران الهجوم واعتبرته عدوانيًا، مطالبة بمحاسبة أوكرانيا. - الخبير الإيراني عليزاده أشار إلى أن الرد الإيراني قد يشمل المصالح الأوروبية، مع احتمال استخدام أدوات متعددة مثل تشديد القيود البحرية واستهداف ممرات الطاقة، وربما نقل التكنولوجيا الصاروخية إلى روسيا.

يحمل الهجوم الذي شنته أوكرانيا، ليل الجمعة، على سفينة إيرانية في بحر قزوين دلالة لافتة، ليس فقط لكونه أول هجوم من هذا النوع يستهدف سفينة إيرانية، بل أيضاً لوقوعه في ذروة التوتر والمواجهة بين طهران وواشنطن. ومن هذا المنطلق، تتخطى دلالات الهجوم حدود الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا والاتهامات الموجهة إلى إيران بدعم موسكو، لتفسح المجال أمام قراءة أرحب تكشف اتساع رقعة التوتر الإقليمي والدولي، من بحر عُمان والخليج والبحر الأحمر، وصولاً إلى بحر قزوين الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بالنسبة إلى طهران.

كما يكتسي هذا التطور دلالة إضافية في ظل اعتماد إيران على موانئها في هذه المنطقة وعلى التبادل التجاري مع روسيا على خلفية الحصار الأميركي المفروض على موانئها الجنوبية في الخليج. وفي ضوء ذلك، يطرح الهجوم تساؤلات ملحة بشأن طبيعة الرد الإيراني المحتمل، وحدوده، وما إذا كان سيتقاطع مع مسار المواجهة الأوسع مع الولايات المتحدة في الخليج وبحر عُمان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدوات التي تمتلكها إيران للرد على الهجوم الأوكراني، وما هي المصالح الأوروبية التي قد تستهدفها؟ كيف ترى إيران دور الولايات المتحدة وأوروبا في الهجوم الأوكراني، وما هي التداعيات المحتملة على علاقاتها مع روسيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، في منشور على منصة "إكس"، أن الهجوم استهدف "فرقاطة حربية روسية، وكذلك سفناً كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين". وكتب زيلينسكي: "لقد حققنا أيضاً نتائج بالغة الأهمية في هجماتنا بعيدة المدى في بحر قزوين". وبعد ساعات من منشور زيلينسكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أوكرانيا استهدفت سفينة تجارية إيرانية، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة عدد آخر من طاقمها.

كما أدان بقائي بشدة الهجوم الأوكراني، واصفاً إياه بأنه "عمل إجرامي وعدواني"، محذراً كييف من أن مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن مسؤولية التداعيات الناجمة عن "مغامرة رئيس النظام الأوكراني تقع على عاتق ذلك النظام وداعميه ومحرضيه". كذلك طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، من الاتحاد الأوربي ومجلس الأمن محاسبة أوكرانيا وداعمي هذا الهجوم، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فيما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني في طهران.

مسؤول إيراني: جسر قيادة السفينة دُمّر بالكامل في الهجوم، وإصابة ثلاثة من أفراد الطاقم ومقتل أحد البحارة

أين وقع الهجوم؟

قال محافظ إقليم غيلان الإيراني هادي حق شناس، اليوم الأحد، إن السفينة الإيرانية التي تعرضت للهجوم كانت سفينة تجارية مسجلة في ميناء أنزلي في محافظة إيران الشمالية المطلة على بحر قزوين، وإنها استُهدفت في منطقة الرسو الخارجية لنهر الفولغا الروسي في بحر قزوين. وأضاف المسؤول الإيراني، وفق وكالة "مهر"، أن جسر قيادة السفينة دُمّر بالكامل في الهجوم، مشيراً إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم ومقتل أحد البحارة، كما أن السفينة لم تتمكن من مواصلة مهمتها.

وبحسب حق شناس، كانت السفينة تحمل شحنة من الحديد وكانت متجهة من ميناء أستراخان الروسي إلى ميناء أنزلي الإيراني. وشدد على أن هذا المسار كان يُستخدم على مدى سنوات بوصفه ممراً آمناً وموثوقاً للتبادلات التجارية بين الميناءين. وقال أيضاً إن "العدو يسعى إلى زعزعة الأمن" في بحر قزوين، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي لا يشكل اعتداءً على سفينة تجارية فحسب، بل هو أيضاً هجوم على أمن التجارة البحرية واستقرار المنطقة.

خبير عسكري إيراني: تقييم طبيعة التوتر يعني أيضاً تحديد ما إذا كانت طهران ستتعامل مع ما جرى بوصفه فعلاً أوكرانياً خالصاً

كيف سترد طهران؟

قال الخبير العسكري الإيراني محمد صادق عليزاده، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن الرد على هذا السؤال يستدعي أولاً تحديد الكيفية التي تنظر بها منظومة الحسابات الإيرانية إلى التحرك الأوكراني الأخير، سواء من حيث مستوى التصعيد أو من حيث طبيعته. وأوضح أن تقييم مستوى التصعيد يعني فهم الدرجة التي ترى إيران أن أوكرانيا قد بلغتها على سلم التوتر معها، مشيراً إلى أن تموضع الجانب الأوكراني عند الدرجة الأولى أو العاشرة سيُحدث حتماً فروقاً في طبيعة الرد.

وأضاف أن تقييم طبيعة التوتر يعني أيضاً تحديد ما إذا كانت طهران ستتعامل مع ما جرى بوصفه فعلاً أوكرانياً خالصاً، أم أنها سترى في أوكرانيا غطاء تحاول أطراف أخرى الاختباء خلفه لتوجيه ضربات إلى إيران. ورأى عليزاده أنه من زاوية مستوى التصعيد، ستعتبر إيران الخطوة الأوكرانية الأخيرة "توتراً محدوداً" عند الحد الأدنى، وليس تصعيداً بالغاً، على الرغم من طابعه العسكري الأمني. واعتبر أن هذا التوتر قد يكون أيضاً بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كان من الممكن فتح جبهة أخرى ضد إيران أم لا.

أما من حيث طبيعة التوتر، فقال الخبير العسكري الإيراني إن طهران لن تنظر، في تقديره، إلى ما حدث باعتباره تحركاً أوكرانياً بحتاً، مشيراً إلى أنه بحسب رؤية إيران، فإن هذه الخطوة تمثل عملاً أوروبياً أميركياً مشتركاً جاء رداً على تفعيل جبهة اليمن وباب المندب، في إشارة إلى بدء جماعة الحوثيين اعتراض سفن نفط سعودية في مضيق باب المندب. وأضاف أن طهران تنظر إلى أوكرانيا على أنها مجرد أداة تظهر من خلالها يد أوروبا والولايات المتحدة، ولذلك ينبغي أن يُصمم أي رد يهدف إلى تغيير هذه المعادلة على نحو يستهدف المصالح الأوروبية.

عليزاده: الرد الإيراني لن يقتصر على تهديد المصالح الأوكرانية وحدها، بل سيشمل أيضاً المصالح الأوروبية

وتابع عليزاده أن خلاصة ذلك تعني أولاً أن الرد الإيراني لن يقتصر على تهديد المصالح الأوكرانية وحدها، بل سيشمل أيضاً المصالح الأوروبية، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو حتى تجارية، ضمن بنك الأهداف. وأشار إلى أن إيران كانت قد هددت الأوروبيين أيضاً في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة عليها بأنهم سيصبحون أهدافاً مشروعة لطهران إذا اصطفوا إلى جانب التحالف الأميركي الإسرائيلي. وقال إنه في تلك المرحلة لم يُقدم الأوروبيون على خطوات علنية، كما لم تُقدم طهران على تنفيذ تهديدها، لكن يبدو الآن، بحسب تقديره، أن الأوروبيين اتخذوا خياراً مختلفاً، وبالتالي "بات عليهم أن يتحملوا الكلفة".

وفي ما يتعلق بمستوى الرد الإيراني، لا يتوقع عليزاده أن تُقدم إيران على تصعيد بالغ الحدّة، على الأقل في المرحلة الحالية، لكن ردها سيكون، على الأرجح، من خلال إرسال "إشارة ذات دلالة قوية" للطرف الأوروبي الأميركي، مفادها أنه إذا تكرر التحرك الأخير فإن إيران تملك القدرة على توسيع نطاق استهداف المصالح الأوروبية الأميركية المشتركة وجعل ذلك أكثر إيلاماً.

وأضاف الخبير العسكري الإيراني أن لدى إيران أدوات متعددة لتحقيق ذلك، بدءاً من الحد الأدنى المتمثل في تشديد القيود في الممرات البحرية مثل البحر الأحمر وباب المندب، وصولاً إلى مستويات أعلى وأكثر إيلاماً، مثل توجيه ضربات إلى بعض ممرات الطاقة التي تمر من شمال إيران وتؤدي دوراً مهماً في تغذية سلة الطاقة الأوروبية.

سياق التوتر

من جانبه، قال الخبير الإيراني علي قلهكي، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن أوكرانيا تبدي استياءً كبيراً من المساعدات الإيرانية إلى الروس، مضيفاً أن هذه المساعدات مردها اتفاق التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا والذي يعود إلى ما قبل اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا عام 2022. وأشار الخبير الإيراني إلى أن أوكرانيا قد تكبدت بسببه "خسائر كبيرة" في الحرب، قائلاً إن إيران كانت، بموجب الاتفاق المبرم مع موسكو، ملزمة بتوفير البنى التحتية اللازمة، ولم يكن بوسعها التنصل من ذلك.

قلهكي: استهداف السفن الإيرانية في بحر قزوين قد يدفع إلى تغيير توجه طهران في التعامل مع كييف ومع الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف قلهكي أن بلاده، بحسب الموقف الرسمي لقادتها وكبار مسؤوليها العسكريين، لم تؤد حتى الآن دوراً نشطاً في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن استهداف السفن الإيرانية في بحر قزوين قد يدفع إلى تغيير توجه طهران في التعامل مع كييف ومع الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح قلهكي أن طهران قاومت حتى الآن نقل تكنولوجيا وصناعة صواريخها القصيرة والبعيدة المدى إلى روسيا، لكن هذه السياسة قد تتغير.

وعن الصلة بين الهجوم الأوكراني وبين المواجهات بين إيران والولايات المتحدة، قال الخبير الإيراني إن هذا التطور قد يتمثل أيضاً في امتداد الحرب إلى نطاق حلف شمال الأطلسي، وعندها يمكن لروسيا أن "تؤدي دوراً أكثر جدية" في النزاع بين طهران وواشنطن. وأشار إلى أن قرار طهران في ما يتعلق بـ"الاستفزازات" الأوكرانية يجري النظر إليه ضمن مسارين، أولهما "التجاهل" لتفادي فتح جبهة حرب جديدة، وثانيهما "الرد الذكي" من خلال النظر في نقل التكنولوجيا والصناعة الصاروخية إلى روسيا، وهو ما يمكن تنفيذه وفقاً لقرار قادة طهران.

امتداد الحرب إلى بحر قزوين

الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية يعني، في المقام الأول، امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى بحر قزوين شمالي إيران. وتزداد أهمية هذا التطور ودلالاته لكونه يأتي في وقت تخوض فيه إيران مواجهات مع الولايات المتحدة في جنوبها، في الخليج وبحر عمان. ورغم أن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية وقع للمرة الأولى، فإن مياه بحر قزوين ليست المرة الأولى التي تشهد فيها هجمات أوكرانية، إذ تحولت منذ فترة، بصورة مباشرة، إلى ساحة من ساحات الحرب بين كييف وموسكو.

وكانت أوكرانيا قد هاجمت، خلال الخريف الماضي، حقل فيلانوفسكي النفطي الذي يُعد من أكبر حقول النفط والغاز الروسية في بحر قزوين، وقبل ذلك بأسبوعين تقريباً استهدفت سفينتين تستخدمهما روسيا في تبادل السلاح مع إيران في البحر نفسه. وحينها، قالت أوكرانيا إن السفينتين، وهما "كمبوزيتور رخمانينوف" و"فاسيلي سارتيكوف"، كانتا خاضعتين للعقوبات الأميركية بسبب نقل السلاح بين روسيا وإيران.

وتواجه إيران، منذ بداية الحرب الأوكرانية، اتهامات أوكرانية وأوروبية وأميركية بتزويد روسيا بمسيّرات انتحارية من طراز "شاهد 136". وبناءً على ذلك، فُرضت خلال السنوات الأخيرة عقوبات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في بحر قزوين، على خلفية الاتهامات لطهران ببيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا. وفي السياق، أدرج الاتحاد الأوروبي ميناء أمير آباد الإيراني، قبل نحو عامين، إلى جانب ميناء أنزلي وشركة الشحن الإيرانية، رسمياً على قائمة العقوبات.