الهجمات الإيرانية تغيّر قواعد الأمن في إقليم كردستان العراق

- شهد إقليم كردستان العراق تصعيدًا أمنيًا بعد استهداف إيران لمناطق في السليمانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينما أسقطت قوات مكافحة الإرهاب 5 طائرات مسيّرة في أربيل. - أدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات الإيرانية ووصفتها بغير المبررة، داعيةً لوقف التصعيد، وطالبت حكومة بغداد والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات. - يحذر مختصون من فرض واقع أمني جديد في الإقليم، مما يؤثر سلبًا على الحياة المدنية والاقتصادية، ويضع حكومة بغداد أمام تحديات في منع تكرار الهجمات.

أعادت الهجمات التي استهدفت مواقع في إقليم كردستان العراق، وما تبعها من إسقاط طائرات مسيّرة في أربيل، المخاوف من انزلاق العراق مجدداً إلى قلب الصراع الإقليمي، في وقت تبدو فيه التفاهمات الأمنية التي أبرمتها بغداد وطهران قبل 3 سنوات أمام اختبار غير مسبوق، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يفتح مرحلة جديدة من عدم الاستقرار شمالي العراق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التداعيات المحتملة لاستمرار التصعيد الإيراني على استقرار إقليم كردستان العراق؟ كيف يمكن لحكومة بغداد الموازنة بين علاقاتها مع طهران والشركاء الدوليين في ظل الهجمات الإيرانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشهد إقليم كردستان، خلال الساعات الماضية، موجة تصعيد بعدما استهدفت إيران مناطق عدة من محافظة السليمانية بأكثر من 7 صواريخ وعدد من المسيّرات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مواقع تضم جماعات كردية معارضة لإيران. وفي الوقت ذاته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان إسقاط 5 طائرات مسيّرة، مساء أمس، في أجواء أربيل، بعد تفعيل منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي، من دون تسجيل خسائر.

وأظهرت التطورات الأمنية حجم القلق الذي يسيطر على سلطات الإقليم، إذ دعا محافظ السليمانية هافال أبو بكر المواطنين إلى "الابتعاد عن المناطق التي تعرضت للقصف"، فيما باشرت الجهات المختصة بإجلاء عائلات مدنية من مواقع حساسة خشية تعرضها لهجمات جديدة، بالتزامن مع رفع حالة التأهب الأمني في عدد من المناطق ومحيط المواقع الحساسة. وتؤشر هذه الإجراءات إلى انتقال المخاوف من استهداف مواقع عسكرية أو مقار للمعارضة الكردية الإيرانية إلى احتمال تعرض مناطق مدنية للخطر، في ظل غياب مؤشرات على تراجع حدة التصعيد، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الأجهزة الأمنية وحكومة الإقليم في حماية السكان والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وأدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات الإيرانية، ووصفتها بـ"غير المبررة"، مؤكدة في بيان أن "استمرارها من شأنه أن يقوض استقرار المنطقة بأسرها"، داعيةً طهران إلى "وقف التصعيد فوراً". كما دعت رئاسة الإقليم حكومة بغداد والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لتلك الانتهاكات التي تمس أمن الإقليم وسيادة العراق". ويشير سياسيون أكراد إلى أن هذه الهجمات لا يمكن فصلها عن التوتر الإقليمي المتصاعد، كما أنها رسالة للتقارب العراقي الأميركي. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسين الخيلاني، لـ"العربي الجديد"، إن "إيران تريد إثبات أنها تحتفظ بحرية الضربات العسكرية في حال رأت أن أمنها القومي مهدد، حتى وإن كان ذلك داخل الأراضي العراقية"، مبيناً أن "ذلك يضع بغداد أمام تحدٍّ جديد يتعلق بقدرتها على حماية السيادة".

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وشدد على أن "هذه الهجمات تمثل عملياً تراجعاً لحالة الهدوء التي فرضها الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران عام 2023، الذي نص على إبعاد مقرات الجماعات الكردية المعارضة لإيران عن حدودها، مقابل وقف الهجمات الإيرانية". ويحذر مختصون بالشأن الأمني من فرض واقع أمني جديد في مناطق الإقليم، في حال استمرار التصعيد. وقال عبد السلام الهاشمي، وهو ضابط متقاعد برتبة عميد في الجيش العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الواقع بدأ يفرض على سلطات الإقليم رفع مستوى الإنذار بشكل دائم، وزيادة الاعتماد على منظومات الدفاع الجوي، وإخلاء المناطق القريبة من المواقع المحتمل استهدافها".

وأضاف أن "هذا الواقع بدت له انعكاسات سلبية على الحياة المدنية والاقتصادية في أربيل والسليمانية"، مشيراً إلى أن "اعتراض الصواريخ والمسيّرات يكشف أن الإقليم بحاجة إلى استعداد أمني مختلف، خصوصاً مع اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود، وتداخل الحسابات الإقليمية مع الواقع الأمني العراقي". وفي ظل هذا المشهد، تجد حكومة بغداد نفسها أمام تحدٍّ كبير، فمن جهة هي مطالبة بمنع تكرار الهجمات التي تمس السيادة العراقية، ومن جهة أخرى تسعى إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع طهران والشركاء الدوليين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار التصعيد الإيراني واتساع رقعته في شمالي العراق، وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على أمن العراق واستقرار كردستان في المرحلة المقبلة.