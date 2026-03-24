الهجري يعلن دعمه تحركات واشنطن وإسرائيل ويدعو إلى إنصاف السويداء

- الشيخ حكمت الهجري يعتبر التطورات في المنطقة "منعطفاً تاريخياً" لتصحيح المسارات، مشيداً بقرارات الولايات المتحدة وإسرائيل كـ"بارقة أمل" للقضاء على جذور الدمار في الشرق الأوسط، ومحملاً النظام الإيراني مسؤولية زعزعة الاستقرار. - يؤكد الهجري على تمسك المجتمع بالكرامة ورفض التبعية، مشيراً إلى حق تقرير المصير وفق القوانين الدولية، والاعتماد على القوة الذاتية ودعم الحلفاء، خاصة إسرائيل، لبناء مستقبل آمن ومستقر. - يدين الهجري "الممارسات الإجرامية" ضد سكان السويداء، ويرحب بعودة المختطفين المدنيين، مشدداً على أهمية الحذر والوعي في المرحلة الحالية لتحقيق الاستقلال الكامل بكرامة.

أصدر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سورية، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الثلاثاء، بياناً تناول فيه التطورات الراهنة في المنطقة، معتبراً أن ما يجري يمثل "منعطفاً تاريخياً وحاسماً" يهدف إلى تصحيح المسارات ووضع حد لعقود من الفوضى والدمار، في سياق تحولات كبرى تشهدها المنطقة. وأعلن الهجري تأييده ما وصفه بـ"التوجه الاستراتيجي للحلفاء"، مشيداً بقرارات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وواصفاً إياها بأنها "بارقة أمل" للقضاء على جذور الدمار في الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وفي بيانه، حمّل الهجري النظام الإيراني مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة، معتبراً أن سياساته ألحقت الضرر بشعبه وبمحيطه، من خلال ما وصفه بـ"الانغلاق والعداء الإقليمي"، على حد تعبيره.

وشدد الهجري على تمسك مجتمعه بما وصفه بـ"الكرامة ورفض التبعية"، معتبراً أن هذا الخيار لم يحظَ بتقدير إقليمي كافٍ، لكنه سيستمر، على حد تعبيره. كما أشار إلى التمسك بـ"حق تقرير المصير" وفق القوانين الدولية، والاعتماد على "القوة الذاتية ودعم الحلفاء"، وعلى رأسهم إسرائيل، لبناء مستقبل "آمن ومستقر"، على حد زعمه.

كما أشار إلى ما وصفها بـ"ممارسات إجرامية" بحق سكان السويداء، من حصار اقتصادي وعسكري وعمليات قصف تستهدف المدنيين، معتبراً أنها تتم "من دون محاسبة دولية"، على حد تعبيره، مضيفاً أن الهجمات لا تستهدف المنطقة فقط، بل تمتد أيضاً إلى مدنيين في إسرائيل، معتبراً أنّ "العدو يتشارك فكرياً في استهداف من يسعى إلى حياة كريمة".

ورحب الهجري بعودة عدد من المختطفين المدنيين بعد "اختطاف قسري"، موجهاً الشكر لكل من ساهم في هذا الملف، ومؤكداً استمرار الجهود لاستعادة البقية وكشف مصير المغيبين. وأوضح أن عملية التبادل شملت "مدنيين من مختلف الفئات مقابل متورطين في أعمال قتل وإرهاب"، معرباً عن أسفه لما وصفه بـ"تجاهل وتعتيم" من بعض الجهات الدولية والإعلامية. وفي ختام بيانه، شدد الهجري على أن المرحلة الحالية تتطلب "أعلى درجات الحذر"، مؤكداً أن المجتمع بات أكثر وعياً ولن يقع في أخطاء سابقة، ومعتبراً أنه قادر على إدارة شؤونه وفق "أرفع المعايير الدولية"، وصولاً إلى "الاستقلال الكامل بكرامة".