الهجرة والأمن في قلب شراكة مصر وأوروبا

- الشراكة الاستراتيجية: تم رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، مع التركيز على قضايا الهجرة والأمن وأزمات الإقليم، وتخصيص 7.4 مليارات يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر. - التعاون في الهجرة والأمن: التزم الطرفان بنهج "المسؤولية المشتركة" في إدارة الهجرة، مع تعزيز التعاون في الأمن البحري والإقليمي ومكافحة الإرهاب، مما يعزز دور مصر كشريك أمني لأوروبا. - التعاون الإقليمي والاقتصادي: تم الاتفاق على دعم مسارات السلام في غزة وليبيا والسودان، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانة مصر كشريك موثوق.

اختتمت في بروكسل، الأربعاء الماضي، القمة المصرية ـ الأوروبية الأولى، وانتهت إلى بيانٍ مشترك كرّس رفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ووضع ثقلها في الملفات السياسية الحساسة، مثل: الهجرة، والأمن، وأزمات الإقليم من غزة إلى البحر الأحمر. وعلى قاعدة "التزامات مقابل تمويل"، ثبّتت القمة تخصيص حزمة دعم إجمالية لمصر قدرها 7.4 مليارات يورو للفترة 2024-2027، بينها نحو خمسة مليارات يورو كمساعدة مالية كلية/قروض ميسّرة موجّهة لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي. ورغم تعدد مسارات التعاون الاقتصادي والتقني، بدا واضحاً التركيز على ملفي الهجرة والأمن.



التزم الطرفان باتّباع نهج "المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء" في إدارة الهجرة

تفاهمات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وبحسب البيان، يلتزم الطرفان باتّباع نهج "المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء" في إدارة الهجرة، مع إشادة أوروبية باستضافة مصر ملايين اللاجئين وتبنيها إطاراً تشريعياً للجوء. وفي المقابل، يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام مسارات هجرة منظمة عبر "شراكة المواهب"، ويعزّز دعمه المالي والعملياتي لجهود القاهرة على الأرض: من إدارة الحدود والبحث والإنقاذ، إلى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وصولاً إلى التعاون في العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج وفق القوانين الوطنية والدولية. وعملياً، يمنح هذا المسار بروكسل أدوات تنفيذية أوسع (تبادل معلومات، وتدريب، ومعدات، وإمكان التعاون مع "فرونتكس" عند الحاجة)، ويعطي القاهرة غطاءً سياسياً وتمويلياً لتوسيع قدراتها، مع تفعيل مشروعات الهجرة المموّلة ضمن حزمة قدرها 200 مليون يورو بدءاً من 2025 /2026.

وعلى خط الأمن، تطرق البيان إلى بدء حوار أمني-دفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يتوسع ليشمل الأمن البحري والإقليمي ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، وتفعيل قنوات إنفاذ القانون (يوروبول/يوروجست) ومبادرات بناء القدرات. ويضع البحر الأحمر في قلب الحسابات الأوروبية، إذ يربط حماية الملاحة وحرية المرور ببعثتي "أسبيدس" و"أطلانطا"، مع تسجيل الأثر المباشر لاضطراب الإقليم على إيرادات قناة السويس

. بهذا المعنى، تُعامَل مصر بوضوح بوصفها شريك أمن اقتصادي لأوروبا في ممرات التجارة والطاقة، أكثر من كونها مجرد دولة جوار.

وإقليمياً، رحّب الطرفان بالاتفاق حول المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ونتائج قمة شرم الشيخ، ورفعا المساعدات الإنسانية غير المقيّدة ودور الأمم المتحدة ووكالة "أونروا" إلى مرتبة الأولويات المشتركة، مع إعادة تأكيد حل الدولتين ورفض الاستيطان والعنف ومحاولات الضم أو التهجير. ويمتد التوافق إلى ملفات ليبيا (مسار أممي وانتخابات وتوحيد المؤسسات وخروج القوات الأجنبية)، والسودان (دعوة لوقف النار وعملية سياسية شاملة ووصول إنساني دون عوائق)، والقرن الأفريقي والصومال (دعم بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة وانخراط مصري مقرر).

وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، احتفظ البيان بجوهر الحزمة المعلنة منذ مارس/ آذار 2024: 7.4 مليارات يورو تتوزع على خمسة مليارات قروضاً ميسّرة لدعم الاستقرار الكلي، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية يُنتظر حشدها عبر أدوات تمويل مختلطة وضمانات، و600 مليون يورو منحاً.

بالنسبة للقاهرة، تتيح صيغة بروكسل تحويل موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي إلى نفوذ قابل للصرف: تمويل ميسّر سريع، وتوسيع أدوات النفوذ في ملفات غزة والبحر الأحمر وليبيا والسودان، وتكريس صورة مصر كـ"مزود استقرار" في جنوب المتوسط. كما يمنحها الحوار الأمني-الدفاعي المرجو قناة مؤسّسة مع الاتحاد، فيما يخلق مسار الهجرة المنظّمة فرصة لتدوير الملف من زاوية "الردع" وحدها إلى هندسة قانونية وتنموية تُوزّع المنافع بين مصر ودول المقصد الأوروبية، عبر التدريب المهني والاعتراف بالمهارات وتسهيل حركتها.

تعاون على مستوى أعلى

ووفر البيان المشترك حزمة روافع سياسية مهمة لمصر. فهو، أولاً، يعترف صراحةً بدورها في الوساطة وبتقدير أوروبي لدورها في تهدئة الأزمات الإقليمية. وهو، ثانياً، ينقل التعاون الأمني من مستوى التنسيق الظرفي إلى مسار مؤسَّس يشمل الدفاع والأمن البحري والجرائم المنظمة والإرهاب والأمن السيبراني، مع أدوات جديدة كبرامج "مرفق السلام الأوروبي" وتفعيل العمل مع يوروبول ويوروجست. وهو، ثالثاً، يربط الأمن بالطاقة عبر مشاريع التحول الأخضر والربط عبر المتوسط، ما يجعل قناة السويس وممرات شرق المتوسط جزءاً من معادلة أمن اقتصادي أوسع، يستفيد فيها الاتحاد من أمان التوريد وتستفيد فيها مصر من رسملة موقعها في صورة استثمارات وتمويلات وتكنولوجيا.

أما أوروبا، فتتعامل مع الخمسة مليارات يورو باعتبارها استثماراً في الاستقرار جنوباً: كبح الضغوط على الحدود، وتقليل كلفة اضطراب البحر الأحمر على التجارة، واحتواء تداعيات حروب الجوار، وتأمين ممرات الطاقة. فهي، كما يرى مراقبون، شبه مقايضة تُراهن فيها بروكسل على قدرة القاهرة على تقديم نتائج قابلة للقياس، بالنسبة للأرقام على الحدود وفي البحر وفي مسارات العودة.



محمد حجازي: القمة تعكس المكانة التي باتت تحظى بها مصر على الصعيد الأوروبي والدولي كشريك موثوق ومصدّق عليه سياسياً

ويقول المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير محمد حجازي، لـ"العربي الجديد"، إن القمة "تعكس المكانة التي باتت تحظى بها مصر على الصعيد الأوروبي والدولي كشريك موثوق ومصدّق عليه سياسياً"، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة تضمنت ستة محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمياه وتغير المناخ، والهجرة والأمن، وتنمية رأس المال البشري. ويرى حجازي أن التركيز الأوروبي على الهجرة غير النظامية لا يُفهم فقط من زاوية الضبط الأمني، بل من منظور تنموي أشمل يموّل فرص العمل في دول المنشأ والعبور، بما يحدّ من دوافع الرحيل. ويضيف أن حزمة 7.4 مليارات يورو، وفي قلبها خمسة مليارات قروضاً ميسّرة، تمنح القاهرة متنفساً مالياً لالتقاط الأنفاس، وتتيح تحريك مشاريع طاقة متجددة وهيدروجين أخضر وأمن غذائي وتحول رقمي وإدارة مياه، وهي مجالات "تمثل أولوية مزدوجة لمصر وأوروبا".