الهجرة العكسية… أم تطهير أوروبا؟

- صعود خطاب "ريميغراشين" في أوروبا: تحول مصطلح الهجرة العكسية من كونه محصورًا في الأوساط المتطرفة إلى خطاب تتبناه أحزاب اليمين الشعبوي، مدعومًا بتصريحات مهينة من شخصيات مثل دونالد ترامب، مما يعكس تحولًا في السياسات الأوروبية تجاه المهاجرين. - استراتيجيات اليمين المتطرف: تتبنى أحزاب اليمين المتشدد خطابًا مخففًا لتسويق الهجرة العكسية، مستخدمة مصطلحات مثل "عودة طوعية محفَّزة"، مما يذكر بأساليب تبرير سياسات التطهير العرقي. - تطبيع الترحيل الجماعي: يسعى اليمين المتطرف لإعادة تعريف مفهوم "الأجنبي"، مستهدفًا فئات وُلدت في أوروبا، عبر حملات إعلامية مكثفة لتأهيل الرأي العام لقبول الترحيل الجماعي كسياسة عقلانية.

أصبح مصطلح "ريميغراشين" (الهجرة العكسية) يتردد اليوم على ألسنة مشرّعين وساسة أوروبيين بعدما كان حبيس الهامش المتطرف. وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجد فيه تعبيراً مناسباً لخطابه المعادي للمهاجرين، إذ يطلق تصريحات مهينة، كما فعل أخيراً بحق الجالية الصومالية، ملوّحاً بالترحيل الجماعي، ومتجاهلاً بغطرسة أن "عظمة أميركا" بُنيت على أكتاف المهاجرين واستعباد ملايين الأفارقة عبر تاريخها. ما كان أمس حكراً على حركات متطرفة مثل حركة "جيل الهوية"، التي تزعم أن أوروبا تتعرض لـ"غزو هجرة منظمة" يهدد نقاءها العرقي، أصبح اليوم خطاباً تتبنّاه أحزاب يمين شعبوي في قلب القارة. في ألمانيا، وبعد الكشف عن الاجتماع السري (مطلع 2024) في بوتسدام بمشاركة أعضاء من حزب البديل لأجل ألمانيا والمتطرف النمساوي وزعيم الحركة مارتن سيلنر، لمناقشة خطة لترحيل ملايين من ذوي الأصول المهاجرة، بمن فيهم حملة الجنسية الألمانية، انهار ما بقي من خطوط حمراء. ولم يعد النقاش محظوراً، بل تحول إلى مادة سياسية مُعلنة يروّج لها نواب الحزب وأدبياته علناً.

ومع تحوّلات أوروبا خلال العقد الأخير، أضحت أحزاب اليمين المتشدّد أكثر مهارة في تسويق مفهوم الهجرة العكسية، فهي لا تقدّمه بوصفه خطة "تطهير عرقي" أو ترحيل جماعي، بل تصوغُه في عبارات مخفّفة تبدو قانونية وإنسانية: "عودة طوعية محفَّزة"، "ترحيل قانوني لغير المؤهّلين للإقامة"، و"استعادة القدرة على الدمج". في هذا الخطاب المُلمَّع ما يُذكّر بأساليب اليمين الصهيوني–الديني في تبرير سياسات التطهير العرقي في غزة وفلسطين، في مفارقة تكشف زيف ادعاءات الصهيونية بشأن "معاداة السامية"، وهي تتحالف اليوم مع أبرز مُروّجي خطاب الإقصاء العرقي في الغرب.

ومهما تعددت الشعارات، يبقى جوهر المشروع واحداً: محاولة فرض ترحيل إجباري وإعادة تعريف من يُعتبر "أجنبياً"، وصولاً إلى استهداف فئات وُلدت ونشأت في أوروبا نفسها. وقد اعتمد اليمين المتطرف في أوروبا على استراتيجية متقنة لإعادة تصنيع هذا الخطاب. قدّم نفسه باعتباره الضحية الأولى لـ"القمع الفكري" و"تقييد حرية التعبير"، ثم شنّ حملات مكثفة لتأطير المهاجرين بوصفهم تهديداً للأمن والهوية والثقافة والوظائف. وبالتوازي، أنتج محتوى بصرياً واسع الانتشار، هدفه تأهيل الرأي العام لتقبّل ما كان يُعدّ سابقاً فكرة صادمة: أن الترحيل الجماعي يمكن أن يصبح سياسة "طبيعية" و"عقلانية". ذلك ما يمكن ملاحظته من نموذج كوبنهاغن شمالاً، مروراً ببرلين ولندن ووصولاً إلى روما ومدريد، حيث أصبح مصطلح "ريميغراشين" أكثر تطبيعاً، حد التسامح معه بين بعض يسار ويمين الوسط التقليدي.