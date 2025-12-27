النيجر تعلن التعبئة العامة ضد الجماعات المسلحة

- أقرّ المجلس العسكري في النيجر التعبئة العامة لمواجهة الجماعات المسلحة المتطرفة المرتبطة بـ"القاعدة" و"داعش"، وسط تزايد التهديدات الأمنية وانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة. - يواجه النظام العسكري في النيجر اتهامات بسرقة اليورانيوم، بينما ينفي المجلس هذه الاتهامات ويؤكد سيادته على الموارد المعدنية، مع سعيه لطرح اليورانيوم في السوق الدولية بعد تأميم شركة سومير. - نفذت الولايات المتحدة ضربات في نيجيريا لحماية المسيحيين من "داعش"، لكن الحكومة النيجيرية ترفض هذه السردية، مشيرة إلى ضغوط من القيادة العسكرية الأميركية.

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة وجود الجماعات المسلحة المتطرفة في البلاد المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" السبت. ويحكم النيجر مجلس عسكري وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو/ تموز 2023. وتعاني النيجر منذ حوالى 10 سنوات من هجمات دامية تشنها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقاً لمنظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "قد يُسخَّر أشخاص وممتلكات وخدمات في أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك امتثالاً للتشريعات والقوانين السارية". وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصاً بـ"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية" و"حماية السكان" وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".

ومن نيجيريا إلى مالي وبوركينا فاسو وتوغو يبدو المشهد واحداً، هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة، بعضها محسوب على تنظيم "داعش"، وبعضها الآخر على "القاعدة"، مستفيدة من ضعف القوات الأمنية في المناطق الحدودية خصوصاً، ومن الصراعات الداخلية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول.

ومع توالي سحب القوات الأجنبية من دول في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، يحتدم التنافس والصراع بين الجماعات المتشددة للسيطرة على مناطق مختلفة في هذه الدول. وتواجه القوات المسلحة النيجيرية ضغوطاً متزايدة بسبب تعدد جبهات القتال، إذ تحارب عناصر "بوكو حرام" وجماعات متطرفة أخرى في الشمال الشرقي من البلاد، إلى جانب قطاع الطرق في الشمال الغربي، وهجمات الرعاة في الوسط، فضلاً عن الانفصاليين في الجنوب الشرقي.

ونفذت الولايات المتحدة، الخميس، أولى ضرباتها على نيجيريا، الدولة الأفريقية الواقعة غرب القارة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي ادعى أن هذه الضربات هي لحماية المسيحيين من خطر إرهاب تنظيم "داعش". وبينما تواجه نيجيريا، الكبرى في عدد السكّان بالقارة، مع أكثر من 230 مليون نسمة، تحديات تزداد خطورة، فإن سردية ترامب بشأن استهداف المسيحيين في نيجيريا، تجمع الآراء على عدم صوابيتها، وترفضها الحكومة النيجيرية التي أعطت مرغمة الضوء الأخضر للضربات رضوخاً لمشيئة القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم".

المجلس العسكري في النيجر يرفض اتهامه بسرقة "اليورانيوم"

في شأن آخر، أعلن النظام العسكري في النيجر السبت، رفضه الاتهامات التي وجهت إليه بـ"السرقة"، في أعقاب فتح تحقيق في باريس بشأن "سرقة منظمة" لكمية من اليورانيوم من موقع نيجري كانت تديره سابقاً مجموعة أورانو الفرنسية. ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب يوليو/ تموز 2023، سيادته على الموارد المعدنية للبلاد، بما فيها اليورانيوم. وبعد أسابيع قليلة من إعلانه في يونيو/ حزيران تأميم شركة سومير التابعة لشركة أورانو الفرنسية العملاقة (أريفا سابقاً)، أبدى النظام النيجري رغبته في طرح اليورانيوم الذي أنتجته هذه الشركة من منجم أرليت في شمال النيجر، في السوق الدولية. وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حذرت أورانو في بيان لها من أن شحنة يورانيوم غادرت موقع شركة سومير المملوكة بنسبة 63.4% من أورانو و36.6% من الدولة النيجرية.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، فُتح تحقيق في باريس بتهمة "سرقة منظمة تهدف إلى خدمة مصالح قوة أجنبية"، وذلك عقب اختفاء اليورانيوم من موقع سومير. وقال وزير المناجم في النيجر العقيد عثمان أبارشي عبر وسائل الإعلام الرسمية مساء السبت: "ترفض جمهورية النيجر بأشد العبارات الممكنة أي خطاب يساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني، والسرقة". أضاف: "لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني".

من جانبه، كشف وزير العدل في النيجر، أليو داودا، أن شركة أورانو تركت ديوناً غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي، متسائلاً: "بين النيجر وأورانو، من سرق من؟". ومنذ وصولها إلى السلطة، لم تخف الحكومة النيجرية رغبتها في التوجه إلى شركاء جدد مثل إيران وروسيا التي أبدت في تموز/يوليو اهتماماً باستغلال اليورانيوم النيجري.

وأقرت أورانو في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بفقدانها السيطرة التشغيلية على شركاتها التعدينية الثلاث في النيجر، سومير وكوميناك وإيمورارين. ورفعت أورانو التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، عدة دعاوى تحكيم دولية على النيجر.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول، أعلنت الشركة صدور حكم قضائي جاء في مصلحتها بشأن منجم سومير. وبحسب أورانو، أمرت المحكمة النيجر بعدم بيع اليورانيوم المنتج من قبل شركة سومير التي يحتوي موقعها على ما يقارب 1,300 طن من اليورانيوم المركّز بقيمة سوقية تبلغ 250 مليون يورو. وتساهم النيجر بنسبة 4.7% من إنتاج اليورانيوم الطبيعي العالمي، وفقاً لإحصاءات عام 2021 الصادرة عن وكالة يوراتوم.

(فرانس برس، العربي الجديد)