النيجر: انفجارات وإطلاق نار في مطار نيامي

- شهد مطار نيامي في النيجر انفجارات وإطلاق نار استمر لأكثر من ساعة صباح الخميس، مما أدى إلى إغلاق المنطقة من قبل قوات الأمن، وسط غياب تعليق رسمي من الحكومة. - تأتي هذه التطورات بعد هجوم سابق في يناير من قبل تنظيم "داعش"، حيث هاجم مسلحون المطار، مما أسفر عن سقوط قتلى وتدمير طائرات، وتصدى الجيش للهجوم بقتل عشرين مهاجماً. - تعاني النيجر من صعوبة احتواء هجمات الجماعات الإرهابية، وسط غموض حول طبيعة الأحداث الحالية وما إذا كانت مرتبطة بتغيير في السلطة.

نقلت وكالة رويترز عن شاهد واثنين من من السكان، سماع دوي انفجارات وإطلاق نار متواصلاً استمر لأكثر من ساعة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في مطار نيامي عاصمة النيجر، وإغلاق قوات الأمن للمنطقة.

وذكر الشاهد أن الانفجارات الأولى وقعت حوالي الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، ولا يزال صوت إطلاق النار المتقطع مسموعاً بعد مرور ما يقرب من ساعتين. بينما قال مصدر أمني، إن المطار يتعرض لهجوم على ما يبدو.

ولم يصدر بعد أي تعليق من حكومة النيجر على هذه التطورات التي تأتي بعد أشهر من شن فرع تنظيم "داعش" في المنطقة هجوماً على المطار في يناير/ كانون الثاني الماضي أسفر عن سقوط قتلى وتدمير عدد من الطائرات.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر حينها، أن مسلحين هاجموا مطار نيامي وجرحوا أربعة عسكريين، وأن قواته قتلت عشرين مهاجماً، بينهم فرنسي، وأوقفت آخرين. وأوضح وزير الدفاع في النيجر الجنرال ساليفو مودي في بيان أن "مجموعة من المرتزقة" هاجمت القاعدة 101 في نيامي لمدّة 30 دقيقة، قبل التصدي لها "من الأرض والجو". وتُعاني النيجر، شأنها شأن جارتيها في منطقة الساحل مالي وبوركينا فاسو، صعوبةَ احتواء هجمات مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في البلدان الثلاثة.

ولم تعرف لغاية اللحظة طبيعة التطورات اليوم وإن كانت متصلة بهجوم إرهابي أم في تغيير في هياكل السلطة التي يشرف عليها مجلس عسكري بقيادة عبد الرحمن تياني بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم في 2023، في انقلاب عسكري.

(رويترز، العربي الجديد)