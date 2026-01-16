النيابة الفرنسية تطلب سجن الإيرانية إسفندياري 4 سنوات

- النيابة العامة في باريس تطلب السجن لأربعة أعوام، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ، للإيرانية مهدية إسفندياري، المتهمة بتمجيد الإرهاب عبر منشورات على الإنترنت، مع إمكانية مبادلتها بالفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المسجونين في إيران. - إسفندياري تُحاكم بسبب منشورات تدعم المقاومة الفلسطينية وتحرض على الإرهاب، بينما يواجه أربعة آخرون معها عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. - السلطات الإيرانية تسعى لمبادلة إسفندياري بكولر وباريس، اللذين أُطلق سراحهما في نوفمبر 2025 لكنهما لا يزالان محتجزين في السفارة الفرنسية بطهران.

طلبت النيابة العامة في باريس، اليوم الجمعة، السجن أربعة أعوام ثلاثة منها مع وقف التنفيذ للإيرانية مهدية إسفندياري التي قد تتم مبادلتها بالفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المسجونين في طهران. أما للمتهمين الأربعة الآخرين الذين يُحاكمون مع إسفندياري بتهمة "تمجيد الإرهاب"، فطلبت النيابة العامة عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات مع النفاذ.

وتحاكم إسفندياري (39 عاماً) على خلفية سلسلة من المنشورات على الإنترنت اعتبرت أنها "تُمجد" عملية المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مواقع عسكرية ومستوطنات لجيش الاحتلال في محيط قطاع غزة المحاصر، و"تحرض على أعمال إرهاب وإيذاء للجالية اليهودية".

ووفق قناة فرانس 24، لم تخفِ السلطات الإيرانية رغبتها في مبادلة مواطنتها التي اعتقلت في فرنسا في فبراير/ شباط 2025، بسيسيل كولر (41 عاماً) وجاك باريس (72 عاماً)، وهما مدرسان سُجنا في إيران في مايو/ أيار 2022 وحُكم عليهما بالسجن 20 و17 عاماً على التوالي، بتهم منها التجسس لصالح إسرائيل.

وبحسب القناة، أُطلق سراحهما مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لكنهما مُنعا من مغادرة الأراضي الإيرانية وما زالا قيد الاحتجاز في السفارة الفرنسية في طهران. أما مهدية إسفندياري، فأُطلق سراحها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بعد ثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي، تحت إشراف قضائي مع حظر مغادرة الأراضي الفرنسية.

(فرانس برس، العربي الجديد)