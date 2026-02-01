النيابة العامة الفلسطينية: الحكم في قضية المعابر والحدود سيصدر غداً

- أصدرت النيابة العامة الفلسطينية مذكرات قبض دولية بحق المتهمين في قضية فساد الهيئة العامة للمعابر والحدود، مع تحديد موعد النطق بالحكم. - تواصل النيابة التحقيق في ملفات فساد أخرى مرتبطة بالهيئة ووزارة المالية، تشمل مشاريع تطويرية وتسهيلات مخالفة للقانون، مؤكدة التزامها بحماية المال العام. - استدعت المحكمة مدير الهيئة السابق و15 آخرين، وصادرت أموالهم، وتم تعيين أمين قنديل خلفاً له، مع استقالات وزارية وتعديل وزاري من قبل الرئيس محمود عباس.

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها استكملت جميع الإجراءات والمحاكمات بشأن ملف الفساد المتعلق بما يُعرف بقضية المعابر والحدود، مؤكدة أنه سيجري النطق بالحكم يوم غد الاثنين. وأشارت النيابة العامة الفلسطينية، في بيان، إلى أن ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المرفوع بحق المتهم (ن.م) والمتهمة (ر.م)، قد صدرت فيه بحقهما مذكرات قبض دولية وجرى تعميمها دولياً عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة.

وبحسب النيابة العامة، فإنها باشرت إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأحالت الملف إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات، وسماع إفادات الشهود، وجمع البينات وفقاً للأصول. وأشارت النيابة العامة إلى أنه استُكملت في هذا الملف جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد، ومن المزمع عقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين.

من جانب آخر، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، التي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، وسيجري اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقاً لما يقتضيه القانون ومقتضيات العدالة. كما أكدت النيابة العامة أنه، وفي إطار قيامها بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصون المصلحة العامة، قامت بإحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك عقب استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية في كل منها، وجمع البينات والأدلة القانونية وفقاً لأحكام القانون.

ووفق النيابة العامة، تتعلق هذه الملفات بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف آخر يتصل بموظفين في وزارة المالية لارتباطهم بتقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، إضافة إلى ملف يتعلق بعقود التوريدات في الهيئة ذاتها، حيث جرى التعامل مع كل ملف بصورة مستقلة ومهنية، وبما يكفل سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تُشكّل اعتداءً جسيماً على المال العام، وتقويضاً مباشراً لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وأنها ماضية في أداء مهامها باستقلالية وحياد، ولن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزاماً بمبدأ سيادة القانون، وترسيخاً لقيم العدالة، وضماناً لعدم الإفلات من العقاب.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد ورئيس جرائم نيابة الفساد الفلسطينية قد قررا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعاء مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، الموجود خارج البلاد قبل ذلك بأسبوعين من الاستدعاء. وقررت المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد استدعاء مهنا، و15 شخصاً آخرين في القرار ذاته، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته منهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، والذي جرى إنهاء مهامه لاحقاً، إضافة إلى نجل آخر لمهنا استُدعي، وأيضاً مرافق مهنا، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.

وقررت محكمة خاصة بالفساد مصادرة أموال مهنا وأموال زوجته وعدد من أبنائه، بينهم نجله سامي، وكذلك عدد من مرافقيه. وبعد ذلك، وقّع الرئيس محمود عباس مرسوماً بتعيين أمين قنديل، مديراً عاماً لهيئة المعابر والحدود خلفاً لمهنا، الذي يعتبر الآن فاراً من العدالة. كما أوقفت الحكومة الفلسطينية، وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن عمله ولاحقاً قدم استقالته، في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة حول شبهات اختلاس مالي، وجرى رفع الحصانة عنه، وأيضاً استقال وزير المالية عمر البيطار من منصبه وأُجري تعديل وزاري من قبل الرئيس محمود عباس.