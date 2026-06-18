النص الكامل لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

- وقف العمليات العسكرية والمفاوضات: توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا. - رفع العقوبات وتسهيل التجارة: التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران، وتسهيل التجارة وتصدير النفط والمنتجات البتروكيميائية. - التعاون النووي وإعادة الإعمار: التزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، وإنشاء برنامج أمريكي لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار تحت إشراف دولي.

نشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي. ويتضمن النص إعلان وقفٍ فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

كما تشمل المذكرة ترتيبات تتعلق بتخفيف ورفع العقوبات، وتعهداً إيرانياً بعدم امتلاك السلاح النووي، إلى جانب الإشارة إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، وتسهيل عبور السفن التجارية في الخليج، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.

ما يلي النص الكامل للمذكرة: