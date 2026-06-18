النص الكامل لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

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- وقف العمليات العسكرية والمفاوضات: توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.
- رفع العقوبات وتسهيل التجارة: التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران، وتسهيل التجارة وتصدير النفط والمنتجات البتروكيميائية.
- التعاون النووي وإعادة الإعمار: التزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، وإنشاء برنامج أمريكي لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار تحت إشراف دولي.
- رفع العقوبات وتسهيل التجارة: التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران، وتسهيل التجارة وتصدير النفط والمنتجات البتروكيميائية.
- التعاون النووي وإعادة الإعمار: التزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، وإنشاء برنامج أمريكي لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار تحت إشراف دولي.
نشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي. ويتضمن النص إعلان وقفٍ فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.
كما تشمل المذكرة ترتيبات تتعلق بتخفيف ورفع العقوبات، وتعهداً إيرانياً بعدم امتلاك السلاح النووي، إلى جانب الإشارة إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، وتسهيل عبور السفن التجارية في الخليج، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.
ما يلي النص الكامل للمذكرة:
- تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤهما في الحرب الحالية بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وتتعهدان بأنه من الآن فصاعداً لن تبدآ أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، وأن تمتنعا عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهما البعض، وأن تضمنا وحدة أراضي لبنان وسيادتها. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وبقية فحوى هذا البند.
- تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
- تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بإجراء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية برفع حصارها البحري وأي مضايقة أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي خلال 30 يوماً الحصار البحري بشكل كامل. وخلال هذه المدة سيكون مرور السفن متناسباً مع حجم الحركة قبل الحرب كما تنظمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية أيضاً بأنه خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي ستسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتيبات بأقصى جهدها لعبور السفن التجارية بأمان من دون تكلفة ولمدة 60 يوماً فقط من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فوراً على أن تستكمل خلال 30 يومياً بالنظر إلى ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية مباحثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز، كما ستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى للخليج الفارسي.
- تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، مع شركائها الإقليميين، بإنشاء برنامج حتمي متفق عليه بين الطرفين لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها اقتصادياً مع توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم الانتهاء من آلية تنفيذ هذا البرنامج كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً. وستقدم الولايات المتحدة الأميركية جميع التأكيدات والإعفاءات والتصاريح المطلوبة للمعاملات المالية ذات الصلة.
- تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء جميع أنواع العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع العقوبات الأحادية الأميركية، سواء كانت أولية أو ثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية الأساسية لموضوع إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجة هذه المسائل فوراً في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.
- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أو تشتري سلاحاً نووياً. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين ووفقاً للجدول الزمني الوارد في البند 7 على الأقل بطريقة التخفيف في الموقع وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يتفق الطرفان أيضاً على مناقشة موضوع التخصيب وغيره من الموضوعات المتفق عليها والمرتبطة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أساس إطار مُرض سيتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذا البند. وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية الأساسية للمواضيع النووية المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأنها.
- تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية على أنه حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي ستحافظان على الوضع القائم؛ حيث ستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع القائم في برنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة على إيران ولن تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.
- تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأنه فور توقيع هذه المذكرة للتفاهم وحتى إنهاء العقوبات ستصدر إعفاءات وزارة الخزانة (الأميركية) لتصدير نفط إيران الخام والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.
- تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول المقيدة أو المجمدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل للاستخدام مع تنفيذ هذه المذكرة للتفاهم. وستتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة ثنائية خلال المفاوضات على العملية المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. ويجب أن تكون هذه الأموال، سواء احتُفظ بها في الحساب الرئيسي أو حولت، قابلة للاستخدام بالكامل للدفع لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التأكيدات والتصاريح اللازمة في هذا الصدد.
- تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لهذه المذكرة للتفاهم والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.
- بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه وبشرط بدء تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من هذه المذكرة للتفاهم واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات، ستبدأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصراً في ما يتعلق ببقية البنود.
- سيتم تأكيد الاتفاق النهائي بقرار مُلزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.