النص الحرفي لوثيقة قمة شرم الشيخ بشأن غزة

- "إعلان ترامب للسلام والازدهار" يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، بمشاركة قادة من الولايات المتحدة، مصر، تركيا، وقطر، خلال قمة شرم الشيخ.

- الوثيقة تؤكد على أهمية التعاون والحوار لتعزيز السلام والاستقرار، مع التركيز على حماية حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين وضمان أمنهم وكرامتهم.

- الالتزام بتفكيك التطرف وتعزيز التعليم والفرص المتساوية، مع السعي لحل النزاعات عبر الدبلوماسية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المنطقة.