الناخبون في غينيا بيساو يختارون رئيساً وأعضاء البرلمان

يدلي الناخبون في غينيا بيساو، الدولة التي تشهد انقلابات، بأصواتهم اليوم الأحد لاختيار رئيس جديد آملين في طي صفحة اضطرابات سياسية رغم منع حزب المعارضة الرئيسي من الترشح.

ويختار حوالى 860 ألف ناخب رئيسهم المقبل من بين 12 مرشحاً، ويُعدّ الاستقرار قضية رئيسية بالنظر للأزمات السياسية العديدة التي هزّت الدولة الواقعة بغرب أفريقيا منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، بما في ذلك أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عدة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7:00 صباحاً (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، ومن المقرر إغلاقها الساعة 17:00.

ويُرجّح فوز الرئيس الحالي عمرو سيسوكو إمبالو البالغ 53 عاماً في الجولة الأولى. وفي حال فوزه، سيصبح أول رئيس دولة يتولى الرئاسة لفترتَين متتاليتَين منذ تطبيق نظام التعددية الحزبية عام 1994.

وأبرز منافسيه مرشح المعارضة فرناندو دياس الذي يحظى بدعم "الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" المعارض القوي، والذي مُنع من الترشح.

وهذه المرة الأولى في تاريخ غينيا بيساو التي يغيب فيها الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا بيساو، الذي قاد المستعمرة البرتغالية السابقة إلى الاستقلال عام 1974 وكان الحزب الوحيد في البلاد لفترة طويلة، عن الانتخابات.

واستُبعد الحزب وزعيمه دومينغوس سيمويس بيريرا الذي عاد مؤخراً من المنفى، من الترشح بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن طلباتهما التشريعية والرئاسية قُدمت بعد إغلاق باب الترشح.

وعلى رأس مطالب العديد من الناخبين تحسين الظروف المعيشية، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما يطالب سكان غينيا بيساو البالغ عددهم حوالى 2,2 مليون نسمة، بتوفير المزيد من فرص العمل وإجراء إصلاحات لمكافحة الفقر والفساد والاتجار بالمخدرات.

وغينيا بيساو من أفقر دول العالم، إذ يعيش ما يقرب من 40% من السكان في فقر مدقع، وتُعد مركزاً لتهريب المخدرات بين أميركا اللاتينية وأوروبا في تجارة يغذيها تاريخ البلاد الطويل من الاضطراب السياسي. وسيختار الناخبون أيضا مئة ونائبين في البرلمان. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية في موعد أقصاه الخميس.

(فرانس برس)