الناتو يخطط لتعزيز وجوده العسكري في القطب الشمالي

- يعقد الناتو اجتماعًا في بروكسل لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، وسط تهديدات روسيا والصين ودعم أوكرانيا. يغيب وزير الحرب الأميركي، وينوب عنه مسؤول من البنتاغون. - تعزز الدنمارك وجودها العسكري في غرينلاند ضمن مهمة "حارس القطب الشمالي"، بالتنسيق مع غرينلاند وجزر فارو، لمواجهة النشاط الروسي المتزايد. - تعتبر غرينلاند محورية في استراتيجية الناتو، حيث تسعى الدنمارك لتعزيز التعاون العسكري مع الناتو لحماية المصالح الاستراتيجية، خاصة بعد محاولة ترامب شراء غرينلاند.

يعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، في بروكسل، اجتماع وزراء دفاعه لمناقشة "سبل تعزيز الأمن في القطب الشمالي" لمواجهة ما يرى الغرب أنها تهديدات عسكرية متزايدة من روسيا والصين، ودعم أوكرانيا بعد أربع سنوات على الغزو الروسي لها، وتعزيز القدرات المشتركة للحلف. ويغيب عن الاجتماع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، فيما ينتظر أن ينوب عنه ثالث أرفع مسؤول في وزارة الحرب (البنتاغون) إلبريدج كولبي، بحسب مسؤول أميركي.

وقبيل الاجتماع، أعلن وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، في بيان صحافي، أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في جزيرة غرينلاند بالقطب الشمالي، من خلال نشر الطائرات والسفن الحربية والجنود، في إطار "المساهمة في حفظ أمن المنطقة القطبية الشمالية". ويأتي ذلك مع إطلاق النشاط العسكري الجديد "حارس القطب الشمالي" (Arctic Sentry) لتعزيز الأمن والردع في القطب الشمالي، بمشاركة كبيرة من الدنمارك بالتنسيق مع غرينلاند وجزر فارو، ودمج التمرين الدنماركي "Arctic Endurance" لتعزيز القدرات التدريبية المشتركة مع الحلفاء.

وتسعى مهمة "حارس القطب الشمالي" إلى تعزيز الوجود العسكري في هذه المنطقة الاستراتيجية، نظراً لثرواتها الطبيعية الهائلة والممرات البحرية الجديدة الناتجة عن تغير المناخ، ومواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من روسيا والصين، وضمان الأمن المستدام، كما يبرر غربياً. ووصف قائد القوات الجوية الأميركية والقائد العسكري الأعلى لحلف الناتو الجنرال أليكسوس غرينكويتش المهمة بأنها "ردع متوازن" ضد التصاعد العسكري في القطب الشمالي. وأضاف: "ستقوم طائرات الاستطلاع والسفن الحربية والغواصات التابعة للناتو بدوريات مستمرة لحماية أراضينا وضمان الاستقرار في الشمال الأقصى".

وتتصاعد أهمية هذه الإجراءات في ظل النشاط الروسي المكثف، إذ نفذت موسكو منذ بداية 2025 نحو 33 عملية عسكرية في المنطقة، ما يعكس تصاعد حضورها ونفوذها في القطب الشمالي، ويزيد من التوترات الدولية حول هذا الجزء الحيوي من العالم، وفقاً لتبريرات غربية.

التحدي الروسي والصيني

في مواجهة هذه الجهود العسكرية المتصاعدة من حلف الأطلسي، برزت أخيراً تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي اعتبر أن تعزيز الناتو وجوده العسكري في القطب الشمالي هو "استفزاز واضح". وقال لافروف: "أي نشر للقوات العسكرية الأجنبية في القطب الشمالي سيعتبر تهديداً مباشراً لروسيا، التي ترى في هذه المنطقة جزءاً من مجال نفوذها السيادي". وأضاف أن موسكو ستظل تسعى للحفاظ على حقوقها في المنطقة القطبية، خصوصاً في ضوء الموارد الهائلة والطرق البحرية التي تفتح تدريجياً.

من جانب آخر، شدد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، على أن "هذه المهمة تأتي في سياق مواجهة التوسع العسكري الروسي واهتمام الصين المتزايد بالمنطقة". وقال روته في مؤتمر صحافي سابق: "في ظل النشاط العسكري الروسي في القطب الشمالي وتزايد الاهتمام الصيني، من الضروري أن نبذل المزيد من الجهود لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية". وأشار إلى أن الصين بدأت تظهر اهتماماً متزايداً بمنطقة القطب الشمالي، خصوصاً بعد أن أظهرت رغبة في استخدام الممرات البحرية التي تفتح بفعل التغيرات المناخية، وهو ما يمثل، برأي الغربيين، "تحدياً طويل المدى للناتو".

نحو عسكرة غرينلاند

في سياق الدفع الدنماركي لزيادة الوجود العسكري في القطب الشمالي، تعتبر غرينلاند نقطة محورية في استراتيجية الناتو لتعزيز الدفاع في المنطقة. فقد كانت الدنمارك من أولى الدول التي طالبت الحلف بتوسيع دوره في القطب الشمالي، خصوصاً في مواجهة أطماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة التابعة للدنمارك. في هذا الصدد، قال وزير دفاعها، لوند بولسن، في تصريحات له: "لقد عملنا على هذه القضية لسنوات، وكنا ندفع بشكل مستمر لتوسيع دور الناتو في القطب الشمالي". وأكد بولسن أن "الناتو الآن يتحمل المسؤولية الكاملة عن مناورات "حارس القطب الشمالي"، التي كانت في السابق تُنظم من قبل الدنمارك بمفردها".

وأضاف: "إننا بحاجة إلى تعزيز وجودنا العسكري في غرينلاند، وليس فقط لأسباب أمنية، ولكن أيضاً لقطع الطريق على أي محاولات للهيمنة الأجنبية على المنطقة". وتأتي هذه التصريحات في إطار دعم الدنمارك الوجود العسكري في القطب الشمالي، حيث تسعى إلى تقوية الدفاع المشترك بين دول الناتو لحماية المصالح الاستراتيجية في غرينلاند.

ومنذ أن حاول ترامب في ولايته الرئاسية الأولى شراء غرينلاند في عام 2019، تصاعدت المخاوف الدنماركية من أن يؤدي التراجع عن السيادة الوطنية في المنطقة إلى إضعاف الأمن الإقليمي. وعلى ضوء ذلك، أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في غرينلاند، فيليفيان موتزفيلدت، أن الدنمارك ستواصل تعزيز التعاون العسكري مع الناتو، وأنه سيكون لهذه التدريبات دور رئيسي في حماية المصالح الأمنية في القطب الشمالي.

مستقبل القطب الشمالي

ومع تزايد هذه الأنشطة العسكرية، يظل القطب الشمالي مرشحاً ليكون مسرحاً رئيسياً للصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى، إذ يرى متخصصون في قضايا الدفاع في دول الشمال أنه من المتوقع أن تستمر روسيا في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مستغلةً قوتها البحرية والجوّية للهيمنة على الطرق البحرية الجديدة، في حين ستواصل الصين استثمار قدراتها العسكرية والاقتصادية لزيادة نفوذها في المنطقة. من جهة أخرى، لا يخفي الناتو قراءة هذا التوسع العسكري باعتباره يشكل تهديداً مباشراً لمصالحه، ما يضفي برأيه أهمية كبيرة على مهمة "حارس القطب الشمالي" لتأمين خطوط الإمداد والموارد في هذه المنطقة الغنية.

وبذلك، تتزايد الرهانات على القطب الشمالي منطقة للصراع المتعدد الأبعاد، حيث يشهد التحالف العسكري الأطلسي، وكذلك روسيا والصين، تغييرات في استراتيجياتهم وتكتيكاتهم، لتظل المنطقة القطبية محط اهتمام استراتيجي مستمر، بعد أن كانت منطقة بعيدة عن سباق التسلح بعد انتهاء الحرب الباردة رسمياً في 1992.