الموساد يدّعي اختراق معلومات استخبارية استراتيجية سرّية عن إيران

- أكد رئيس الموساد، دافيد برنياع، على التعاون الوثيق بين الموساد والجيش الإسرائيلي في مواجهة إيران وحزب الله، مشيرًا إلى نجاحهم في تنفيذ عمليات نوعية داخل طهران واغتيال قيادات بارزة، مما عزز التفوق الجوي وحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية. - أشار برنياع إلى أن العمليات التي نالت أوسمة تقدير هذا العام ساهمت في اختراق حدود لبنان وإيران، والحصول على معلومات استخبارية استراتيجية وتكتيكية، مما أدى إلى تغيير الوضع الاستراتيجي لإسرائيل وتعزيز قوتها. - شدد برنياع على التزام الموساد باليقظة والجرأة الاستخبارية والعملياتية، مؤكدًا على تنفيذ عمليات غير مسبوقة باستخدام أساليب جديدة تجمع بين العملاء الميدانيين والتكنولوجيا المتقدمة، مما حافظ على التفوق الاستخباراتي لإسرائيل.

قال رئيس جهاز "الموساد"، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، إن جهازه عمل كتفاً إلى كتف بجانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب ضد إيران وحزب الله، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم. وأضاف أنه "أثّرنا وفق مزايانا النسبية وبشراكة حقيقية، في ضرب أهداف في قلب طهران، وفي اغتيال قيادات، وفي تحقيق التفوق الجوي، وفي حماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأتت تصريحات برنياع، التي نقلتها "القناة 12"، خلال خطابٍ ألقاه في حفل توزيع الأوسمة العسكرية على عناصر الجهاز، وفيه ذكر أن "العمليات التي حازت هذا العام على أوسمة تقدير أتاحت لنا اختراق حدود في لبنان وإيران. وقد حصلنا على معلومات استخبارية استراتيجية وتكتيكية من صميم أسرار العدو"، على حد زعمه. وأضاف برنياع أنه "أثبتنا قدرات عملياتية جديدة ورائدة في دول مستهدفة، وأظهرنا فعالية منظومة مبتكرة وقوية لضرب أعدائنا. كما نفّذنا الحملة السياسية السرية التي تُعد أهميتها حاسمة في إنشاء تحالفات إقليمية وتوسيع العمق الاستراتيجي لإسرائيل"، واعتبر أن جهازه والجيش الإسرائيلي "غيّرا الوضع الاستراتيجي" لدولة الاحتلال و"عززا قوّتها".

ورغم ذلك، أكّد بريناع أنهم "ملتزمون بالبقاء في أقصى درجات اليقظة، وملتزمون بالجرأة الاستخبارية والعملياتية، وبمبدأ المبادرة (الاستباقية)"، مشدداً على أنه "لن يهنأ لنا بال، وعندما نرى تهديداً سنعمل بكل قوة". وذكر برنياع أن العناصر الذين مُنحوا الأوسمة نالوها لأنهم نفذوا سلسلة من العمليات غير المسبوقة خلال الحرب على إيران، حيث "طبّقوا أساليب عمل جديدة وفريدة تعتمد على الدمج بين عملاء ميدانيين وقدرات تكنولوجية متقدمة، مع اختراق سري عميق في قلب طهران". ووصف العمليات التي نُفذت بأنها "استثنائية على مستوى الحصول على المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية والتكتيكية من صميم أسرار العدو"، والتي بفضلها "نُفذت العديد من العمليات في الحرب مع إيران وفي الجبهة الشمالية، مع الحفاظ على التفوق الاستخباراتي لإسرائيل".