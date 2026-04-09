المواقف من الهدنة | دعوات للالتزام وضم لبنان

رغم مرور أكثر من 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع إيران، والترحيب الدولي به باعتباره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في منطقة كانت تشهد توتراً متصاعداً، تظل المخاوف قائمة من إمكانية انهيار الاتفاق الهش، بسبب الهجمات والضربات التي تشنّها إسرائيل على لبنان.

وعلى الرغم من تأكيد الوسيط الباكستاني أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه فجر الأربعاء بين واشنطن وطهران يشمل أيضاً جبهة لبنان وإسرائيل، شهدت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، أمس، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/آذار الماضي، حيث شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط.

وأكد مصدر رفيع في الخارجية الباكستانية، لـ"العربي الجديد"، أن موقف الرئيس الأميركي

الذي تنصل فيه من شمول لبنان باتفاق التهدئة كان "صادماً جداً" للوسيط الباكستاني، لأن إسلام أباد طرحت القضية أكثر من مرة مع الجانب الأميركي، بشأن شمول لبنان في وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني لم يكن مستعدّاً لقبول أي توافق من دون أن يشمل كل الجبهات بما في ذلك لبنان واليمن.

وفيما كان يُتوقع أن تنطلق مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الجمعة، بين واشنطن وطهران، قال البيت الأبيض إن الجولة الأولى من المفاوضات ستُعقد يوم السبت، وإن نائب الرئيس جي دي فانس يقود فريق الرئيس للتفاوض، ومعه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. وجدد البيت الأبيض التأكيد أن "لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وقد أُبلغ جميع الأطراف بذلك".

