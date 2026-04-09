المواقف من الهدنة | دعوات للالتزام وضم لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، عبر أثير إذاعة "فرانس انتر" أن الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مقبولة"، مشيراً إلى تضامن فرنسا مع يوم الحداد الوطني الذي أقرّته السلطات اللبنانية.
وصرّح "ندين بشدّة هذه الضربات الكثيفة... التي أودت في خلال 10 دقائق بحياة أكثر من 250 شخصاً أضيفوا إلى 1500 ضحية قضوا في النزاع"، مشدّداً على أن "هذه الهجمات غير مقبولة خصوصاً أنها تضعف وقف إطلاق النار المؤقّت الذي جرى التوصّل إليه بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران".
وأكّد بارو "نعم، ينبغي لإيران أن تتوقّف عن ترهيب إسرائيل بواسطة حزب الله الذي ينبغي له بصورة ملحّة أن يلقي السلاح ويسلّمه إلى الدولة اللبنانية. ولكن، لا! ينبغي ألا يكون لبنان بمثابة كبش فداء لحكومة مربكة، لأنه تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "اليوم أُعلن الحداد الوطني في لبنان ونحن نتضامن مع هذه المبادرة بالكامل".
وذكّر بأن فرنسا، على غرار بلدان أوروبية أخرى، تطالب بأن يُشمل لبنان في الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وهو اعتبر أنه "ليس من مصلحة إسرائيل قصف لبنان".
وقال بارو "شهدنا ذلك في التاريخ اللبناني سنة 1982، فعلى أنقاض الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان وعلى أنقاض الاحتلال، وُلد حزب الله".
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي في تصريحاته للإذاعة الفرنسية أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي.
وصرح بارو "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.
وأضاف "لن يقبل أحد بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن".
وفي ما يخصّ المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، شدّد بارو على ضرورة أن تتخلّى طهران عن "فكرة الحصول على السلاح النووي والوسائل اللازمة لتطويره"، وأن تتوقّف عن استخدام الصواريخ والمسيّرات "لتهديد دول المنطقة" وعن دعم وكلاء إقليميين لها.