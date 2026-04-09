المواقف من الهدنة | دعوات للالتزام وضم لبنان

تقارير دولية
بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
09 ابريل 2026
+ الخط -

رغم مرور أكثر من 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع إيران، والترحيب الدولي به باعتباره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في منطقة كانت تشهد توتراً متصاعداً، تظل المخاوف قائمة من إمكانية انهيار الاتفاق الهش، بسبب الهجمات والضربات التي تشنّها إسرائيل على لبنان.

وعلى الرغم من تأكيد الوسيط الباكستاني أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه فجر الأربعاء بين واشنطن وطهران يشمل أيضاً جبهة لبنان وإسرائيل، شهدت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، أمس، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/آذار الماضي، حيث شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط.

وأكد مصدر رفيع في الخارجية الباكستانية، لـ"العربي الجديد"، أن موقف الرئيس الأميركي

 الذي تنصل فيه من شمول لبنان باتفاق التهدئة كان "صادماً جداً" للوسيط الباكستاني، لأن إسلام أباد طرحت القضية أكثر من مرة مع الجانب الأميركي، بشأن شمول لبنان في وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني لم يكن مستعدّاً لقبول أي توافق من دون أن يشمل كل الجبهات بما في ذلك لبنان واليمن.

وفيما كان يُتوقع أن تنطلق مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الجمعة، بين واشنطن وطهران، قال البيت الأبيض إن الجولة الأولى من المفاوضات ستُعقد يوم السبت، وإن نائب الرئيس جي دي فانس يقود فريق الرئيس للتفاوض، ومعه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. وجدد البيت الأبيض التأكيد أن "لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وقد أُبلغ جميع الأطراف بذلك".

"العربي الجديد" يتابع المواقف الدولية بشأن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران أولاً بأول...

11:54 am

محمد أمين

محمد أمين
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
دمشق تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

أدانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، مؤكدة تضامن سورية الكامل مع لبنان الذي شهد، الأربعاء، تصعيداً كبيراً في مستوى القصف، لا سيما على العاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، من بينهم عشرات السوريين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إن "العدوان على جمهورية لبنان الشقيقة، انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". ودعت إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن حماية المدنيين واحترام سيادة الدول"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته تجاه ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة". وأكدت دعمها جهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على أراضيها كاملة، وحصر السلاح بيد الدولة.

11:54 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
سفير مصر: مساعٍ لشمل لبنان باتفاق وقف النار

قال السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، إنه وضع رئيس البرلمان نبيه بري في لقائهما، صباح اليوم الخميس، بأجواء ما تقوم به مصر من جهدٍ في ما يخصّ محاولة إيقاف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أنه جرى التطرق لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الأعمال العسكرية لمدة أسبوعين، بوصفه قراراً مهماً، يجب أن ينعكس أيضاً على الجبهة اللبنانية.

وأشار موسى في تصريح بعد لقائه بري إلى أن "ما تقوم به مصر الآن والشركاء هو محاولة لتضمين لبنان في هذا الاتفاق، فهذا السبيل الوحيد للوصول إلى الاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكداً أن استمرار اعتداءات إسرائيل بهذا الشكل سيضرّ بالأمن في الإقليم، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يمتدّ ويشمل لبنان.

وشدد موسى على أن مصر تقوم بجهد لمحاولة اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في لبنان بأسرع وقتٍ ممكنٍ، مؤكداً أن المساعي مستمرّة ولن تتوقف، فنحن مدركون فداحة الأمر وخطورته، وهذا الإدراك ينعكس بالجهود التي تقوم بها مصر وشركاؤها وأصدقاؤها. وأضاف "نحن نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى إيقاف النار في لبنان والجهد سيستمرّ، ونرجو أن نحصل على شيء جيد في الوقت القادم".

11:49 am

رويترز

رويترز
فرنسا: الضربات على لبنان غير مقبولة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، عبر أثير إذاعة "فرانس انتر" أن الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مقبولة"، مشيراً إلى تضامن فرنسا مع يوم الحداد الوطني الذي أقرّته السلطات اللبنانية.

وصرّح "ندين بشدّة هذه الضربات الكثيفة... التي أودت في خلال 10 دقائق بحياة أكثر من 250 شخصاً أضيفوا إلى 1500 ضحية قضوا في النزاع"، مشدّداً على أن "هذه الهجمات غير مقبولة خصوصاً أنها تضعف وقف إطلاق النار المؤقّت الذي جرى التوصّل إليه بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكّد بارو "نعم، ينبغي لإيران أن تتوقّف عن ترهيب إسرائيل بواسطة حزب الله الذي ينبغي له بصورة ملحّة أن يلقي السلاح ويسلّمه إلى الدولة اللبنانية. ولكن، لا! ينبغي ألا يكون لبنان بمثابة كبش فداء لحكومة مربكة، لأنه تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "اليوم أُعلن الحداد الوطني في لبنان ونحن نتضامن مع هذه المبادرة بالكامل".

وذكّر بأن فرنسا، على غرار بلدان أوروبية أخرى، تطالب بأن يُشمل لبنان في الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وهو اعتبر أنه "ليس من مصلحة إسرائيل قصف لبنان".

وقال بارو "شهدنا ذلك في التاريخ اللبناني سنة 1982، فعلى أنقاض الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان وعلى أنقاض الاحتلال، وُلد حزب الله".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي في تصريحاته للإذاعة الفرنسية أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي.

وصرح بارو "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.

وأضاف "لن يقبل أحد بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن".

وفي ما يخصّ المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، شدّد بارو على ضرورة أن تتخلّى طهران عن "فكرة الحصول على السلاح النووي والوسائل اللازمة لتطويره"، وأن تتوقّف عن استخدام الصواريخ والمسيّرات "لتهديد دول المنطقة" وعن دعم وكلاء إقليميين لها.

11:47 am

رويترز

رويترز
إسبانيا تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وخرق الاتفاق

اتهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخراً في الشرق الأوسط، بعد شنها غارات جوية على لبنان أمس الأربعاء.

وظهرت إسبانيا بوصفها واحدة من أشد المنتقدين بين الدول الغربية للهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ولبنان، إذ أغلقت مجالها الجوي أمام أي طائرة مشاركة في الحرب التي وصفتها مدريد بأنها متهورة وغير قانونية.

وقال ألباريس أمام أعضاء مجلس النواب: "شاهدنا أمس كيف ألقت إسرائيل، في انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، مئات القنابل على لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر ألباريس أن إسبانيا ستفتح من جديد سفارتها في طهران، على أمل المساعدة في تحقيق السلام بالمنطقة.

وأضاف ألباريس "أصدرت تعليماتي إلى سفيرنا في طهران بالعودة لتولي مهامه من جديد وفتح سفارتنا، وأن نشارك في هذا الجهد من أجل السلام من كل الجهات الممكنة، بما في ذلك من العاصمة الإيرانية نفسها".

11:45 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
بن فرحان يبحث مع عراقجي سبل الحدّ من التوتر

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي سبل الحدّ من وتيرة التوتر.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير بن فرحان من وزير خارجية إيران.

وطبقاً للوكالة، جرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع، وسبل الحدّ من وتيرة التوتر بما يساهم في عودة أمن واستقرار المنطقة.

11:45 am

رويترز

رويترز
الصين تدعو الأطراف المعنية لاغتنام فرصة تحقيق السلام

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنها تأمل أن "تتمكن الأطراف المعنية من اغتنام هذه الفرصة لتحقيق السلام وإعادة الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت ممكن" بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت لأسابيع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينيغ، خلال إفادتها الصحافية اليومية، إن الصين أبقت على تواصل مع جميع الأطراف، وإنها "سعت جاهدة لتحقيق المصالحة ووقف القتال".

وعبرت ماو عن أمل بكين في أن تغتنم الأطراف المعنية فرصة السلام، وأن "تحل الخلافات عبر الحوار والتشاور، وتعمل على إعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن".

11:35 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
عبد العاطي: استمرار استهداف لبنان يقوّض الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس الأربعاء، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان الشقيق الذي استهدف مناطق لبنانية عديدة، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف اليوم الخميس.

وصرح المتحدث بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر القاطعة واستنكارها البالغ للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان الذي استهدف مناطق عديدة من الجمهورية اللبنانية، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين، مؤكداً رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف أن عبد العاطي أكد أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، فضلاً عن كونه خرقاً جسيماً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذراً من خطورة الانزلاق إلى مزيد من التوتر الذي قد يفضي إلى تداعيات خطيرة، مؤكداً أنه جاري تكثيف الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العدوان.

وجدد عبد العاطي، خلال الاتصال، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على دعم مصر لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وجهودها في بسط سيادتها على أراضيها كاملة، وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار.

كما تناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الراهن، بما يضمن حماية المدنيين، والحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني، خاصة في ظل نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين.

ومن جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء اللبناني المواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة، معرباً عن تقديره الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي.

11:34 am

رويترز

رويترز
بريطانيا: نريد أن نرى وقفاً للأعمال القتالية

قالت وزيرة خارجية بريطانيا، إيفيت كوبر، إن قصف إسرائيل لبنان "مدمر للغاية"، مضيفة أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت لـ"تايمز راديو" اليوم الخميس: "نريد أن نرى لبنان مشمولاً في وقف إطلاق النار... نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان، لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها".

وتابعت "هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل أمس مدمر للغاية، ونريد أن نرى وقفاً للأعمال القتالية". ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة لبريطانيا قائلاً إنها لم تُقدم الدعم لواشنطن في الحرب التي شنّتها على إيران. وتسعى بريطانيا للمساعدة في الدفاع عن دول حليفة في الخليج، وتعمل مع دول أخرى لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز.

ولدى سؤالها عن التوتر مع الولايات المتحدة، قالت كوبر إن من الممكن استمرار التقارب بين لندن وواشنطن في وقت تتخذ فيه نهجاً مختلفاً في المنطقة، لكنها أضافت أن بعض ما يقوله ترامب مثل تهديده بتدمير حضارة إيران يشكل توجهاً خطراً. وتابعت قائلة لـ"سكاي نيوز": "أعتقد أن لغة الخطاب التي رأينا استخدامها كانت خاطئة تماماً... هذا النوع من اللهجة التصعيدية يمكن أن يكون له تبعات تصعيدية أيضاً".

11:19 am

رويترز

رويترز
ماكرون يحث على الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إنه عبّر لرئيسي إيران والولايات المتحدة عن أمله الالتزام بوقف لإطلاق النار بينهما في لبنان وفي "جميع مناطق المواجهة"، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على بيروت.

وقال ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، وأبلغهما أن إدراج لبنان هو "شرط ضروري لكي يكون وقف إطلاق النار موثوقاً به ودائماً".

وأضاف أن أي اتفاق بين البلدين يجب أن يعالج المخاوف التي تثيرها برامج إيران النووية والصاروخية، فضلاً عن سياسة طهران الإقليمية وأفعالها التي تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما تحدث ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وندد "بالضربات العشوائية" الإسرائيلية، التي قال إنها تعد تهديداً لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف ماكرون "أكدت مجدداً ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي لبنان، وعزم فرنسا على دعم جهود السلطات اللبنانية الرامية إلى الحفاظ على سيادة البلاد، وتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله".

أسوشييتد برس
محمد أمين
رويترز
ريتا الجمّال
ألباريس خلال كلمته بمجلس النواب الإسباني، 9 إبريل 2026 (Getty)
