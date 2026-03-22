تصاعد الدخان إثر غارات أميركية إسرائيلية غربي طهران، 8 مارس 2026 (Getty)

تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد في المنطقة في ظل تصعيد متزايد وتهديدات متبادلة بتكثيف الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية. وأفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

ناقش، في مباحثات هاتفية، سبل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. كما أجرى وزير الخارجية التركي مباحثات مع نظيره المصري، ومسؤولين أميركيين وأوروبيين، تناولت جهود وقف الحرب في المنطقة. وجاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها فيدان الأحد، حسب ما أفادت مصادر في الخارجية التركية "الأناضول".

ووفقاً للمصادر، عقد فيدان مباحثات هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وعقد كذلك مباحثات مع مسؤولين أميركيين، من دون أن تذكر المصادر التركية تفاصيل حول هوية الجانب الأميركي الذي عقد فيدان مباحثات معه. وأشارت المصادر إلى أن المباحثات تركزت على جهود وقف الحرب القائمة في المنطقة.

