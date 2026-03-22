المواقف من الحرب | حراك لكبح التصعيد ونتنياهو يدعو دولاً إلى الانضمام للحرب ضد إيران

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 مارس 2026
تصاعد الدخان إثر غارات أميركية إسرائيلية غربي طهران، 8 مارس 2026 (Getty)
+ الخط -

تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد في المنطقة في ظل تصعيد متزايد وتهديدات متبادلة بتكثيف الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية. وأفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

ناقش، في مباحثات هاتفية، سبل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. كما أجرى وزير الخارجية التركي مباحثات مع نظيره المصري، ومسؤولين أميركيين وأوروبيين، تناولت جهود وقف الحرب في المنطقة. وجاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها فيدان الأحد، حسب ما أفادت مصادر في الخارجية التركية "الأناضول".

ووفقاً للمصادر، عقد فيدان مباحثات هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وعقد كذلك مباحثات مع مسؤولين أميركيين، من دون أن تذكر المصادر التركية تفاصيل حول هوية الجانب الأميركي الذي عقد فيدان مباحثات معه. وأشارت المصادر إلى أن المباحثات تركزت على جهود وقف الحرب القائمة في المنطقة.

"العربي الجديد" يرصد المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

5:18 PM

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة دول أخرى إلى الانضمام إلى الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن بعض هذه الدول بدأ يُظهر بوادر استعداد للتحرك في هذا الاتجاه. وزعم نتنياهو للصحافيين في موقع سقوط صاروخ إيراني، مساء أمس السبت، أن "إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معاً من أجل العالم بأسره. وقد حان الوقت لنرى قادة بقية الدول ينضمون إليهما. ويسعدني أن أقول إنني أرى بعضهم بدأ يتحرك في هذا الاتجاه. لكن هناك حاجة إلى المزيد".

5:14 PM
الكرملين: الحرب تميل إلى توسيع حدودها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران "أدت إلى تماسك شعبها حول قيادته"، مشيراً إلى أن "اغتيال قادة إيران ستكون له عواقب وخيمة". وقال بيسكوف: "نرى، للأسف، أن الحرب تميل إلى توسيع حدودها. نحن نعلم جميعاً أن الهدف من هذه الحملة، هذا العدوان، في بدايته، كان تغيير النظام في طهران. لكن بات الأمر واضحاً الآن أن كل عمل من هذا القبيل يفضي إلى مزيد من الوحدة بين الشعب الإيراني حول قيادته"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: "كيف سيتطور الوضع لاحقاً (في الشرق الأوسط). لا أعتقد أن أي شخص عاقل سيتولى مهمة التنبؤ، لكن من المؤكد أن الأمور لا تسير على ما يرام هناك". وأشار إلى أن اغتيال قادة إيران ستترتب عنه عواقب وخيمة، مؤكداً أن هذا ستكون له تأثيرات كبيرة.

5:13 PM
الكويت تراسل "إيكاو" للاحتجاج على اعتداءات إيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، تقديمها رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية التي طاولت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي. وأضافت الهيئة، في بيان، أنها أكدت في رسالتها أن "هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، حيث عرضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي، لمخاطر جسيمة".

5:11 PM
ترامب: الحزب الديمقراطي "أكبر عدو" بعد "هزيمة إيران"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الحزب الديمقراطي أصبح "أكبر عدو" لأميركا بعد "هزيمة إيران". وجاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصته "تروث سوشال". وقال ترامب: "مع موت إيران، أصبح أكبر عدو لأميركا هو الحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي غير الكفؤ".

5:10 PM
ميرز يتصل بترامب

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرز محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفي أعقاب رفض ألمانيا المشاركة في العمليات العسكرية هناك. وكتب المستشار عبر منصة إكس اليوم الأحد: "ناقشت بعد ظهر اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوضاع في إيران وإسرائيل وأوكرانيا. واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق. وسيُستأنف تواصلنا قريباً". ولم تدلِ الحكومة الاتحادية بأي تفاصيل إضافية حول فحوى المكالمة.

5:09 PM

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران تستهدف تدمير تحصيناتها على طول مضيق هرمز. وذكر بيسنت، في مقابلة يوم الأحد مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي"، إن ترامب "سيتخذ كل ما يلزم من خطوات" لتحقيق الأهداف المعلنة للولايات المتحدة، بما في ذلك تدمير سلاحي الجو والبحرية الإيرانيين، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، و"حرمانها من القدرة على نشر نفوذها دولياً".

5:06 PM
بزشكيان: مضيق هرمز مفتوح

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مضيق هرمز "مفتوح أمام سفن جميع الدول"، باستثناء التي تعتدي على الأراضي الإيرانية.

5:04 PM
الأميركيون يعارضون الحرب على إيران

أكد استطلاع لشبكة "سي بي إس" أن 60% من الأميركيين يعارضون القيام بعمل عسكري في إيران.

4:54 PM
بريطانيا تشكك في مزاعم إسرائيلية

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد، اليوم الأحد، إنه لم يصدر تقييم يدعم ما يقال عن تخطيط إيران لضرب أوروبا بصواريخ باليستية أو حتى امتلاكها القدرة على ذلك.

التفاصيل في الرابط: 
أخبار
التحديثات الحية

4:51 PM
التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية

جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، وما تشمله من استهداف متعمد للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

التفاصيل في الرابط: 

من استهداف إيراني لأحد الفنادق في البحرين، 1 مارس 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

دلالات
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

آثار الدمار في ديمونا عقب هجوم إيراني، 22 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الصحة العالمية تحذر من استهداف المواقع النووية