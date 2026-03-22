دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة دول أخرى إلى الانضمام إلى الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن بعض هذه الدول بدأ يُظهر بوادر استعداد للتحرك في هذا الاتجاه. وزعم نتنياهو للصحافيين في موقع سقوط صاروخ إيراني، مساء أمس السبت، أن "إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معاً من أجل العالم بأسره. وقد حان الوقت لنرى قادة بقية الدول ينضمون إليهما. ويسعدني أن أقول إنني أرى بعضهم بدأ يتحرك في هذا الاتجاه. لكن هناك حاجة إلى المزيد".
