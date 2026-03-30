المواقف من الحرب | محادثات إيرانية أميركية محتملة في باكستان

شهدت مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين، تظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها الآلاف للتنديد بالهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والأردن.
وتجمع المتظاهرون في جولة العواضي بشارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه مبنى المحافظة، رافعين أعلام الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب لافتات عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع دول المنطقة في مواجهة الهجمات التي طاولت منشآت وبنى تحتية خلال الفترة الأخيرة.
وردد المشاركون شعارات تؤكد وحدة المصير بين اليمن ومحيطه العربي، من بينها: "من تعز إلى بلاد الحرمين، أمننا واحد ومصيرنا واحد"، في إشارة إلى رفضهم لما وصفوه بالتهديدات المشتركة التي تواجه المنطقة.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم القاطع لجرّ اليمن إلى صراعات إقليمية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية المرتبطة بجماعة الحوثيين، بما في ذلك هجمات داخل العمق الإسرائيلي، وهو ما اعتبره المتظاهرون خروجاً عن أولويات اليمنيين وتحدياتهم الداخلية.
وندد المحتجون بما وصفوه بـ"الأعمال العدائية" التي تنفذها إيران عبر حلفائها في المنطقة، معتبرين أن تلك السياسات تسهم في تعميق الأزمات وتهديد الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد المشهد اليمني الذي يعاني أصلاً من تداعيات حرب مستمرة منذ سنوات. وشارك في التظاهرة ممثلون عن المكونات السياسية والاجتماعية والجماهيرية، التي شددت على رفض الانخراط في محاور الصراع الإقليمي، والدعوة إلى تحييد اليمن عن تداعياته.
وجاءت هذه الفعالية بعد أيام من تظاهرة مماثلة شهدتها مدينة مأرب شمال شرقي البلاد، في سياق تحركات شعبية متزايدة تعكس القلق من انعكاسات التصعيد الإقليمي على الداخل اليمني، خاصة بعد انخراط الحوثيين في الحرب التي من شأنها أن تلقي بظلالها على اليمن.