المواقف من الحرب | محادثات إيرانية أميركية محتملة في باكستان

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
التحديثات الحية
30 مارس 2026   |  آخر تحديث: 16:51 (توقيت القدس)
+ الخط -

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إنّ باكستان تستعد لاستضافة محادثات جادة بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة وتسهيلها من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للحرب. ولم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن وطهران أبدتا موافقتهما على هذه المحادثات أو وافقتا على الحضور، ما يضفي غموضا حول ما إذا كانت هذه الجولة من المفاوضات ستعقد فعلا أم لا.

في السياق، يُعقد اليوم الاثنين اجتماع وزاري مشترك يضمّ دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وروسيا، لبحث تداعيات الحرب والتطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. من جانبها، قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي اليوم الاثنين إنها ستدرس إجراء مباحثات مع القيادة الإيرانية في الوقت" الملائم" بناءً على المصالح الوطنية للبلاد.

إلى ذلك، دانت قطر بأشدّ العبارات "الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي استهدفت معسكراً ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت، وأدت إلى سقوط مصابين من منسوبي القوات المسلحة، وعدتها "انتهاكاً سافراً لسيادتها ومبادئ القانون الدولي".

"العربي الجديد" يتابع المواقف الدولية من الحرب في المنطقة أولاً بأول...

ضو
لوغو العربي الجديد
ستارمر يجدد التأكيد على رفض الانجرار للحرب في المنطقة

 جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التأكيد على أن بلاده لن تنجر إلى الحرب الدائرة في المنطقة. وقال ستارمر، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سأحرص دائما على اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية.. ولهذا السبب لن ننجر إلى الصراع في الشرق الأوسط".

03:57 pm

أسوشييتد برس

avata
موسكو تدعو إلى عدم تنفيذ هجمات على الأهداف المدنية

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان اليوم الاثنين، أن روسيا تدعو جميع أطراف الحرب في المنطقة إلى حل الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقالت زاخاروفا، في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، "تدعو روسيا بقوة إلى إنهاء الأعمال العدائية سريعا والعودة إلى الحل السياسي والدبلوماسي. وندعو باستمرار جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي هجمات على أهداف مدنية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن روسيا "تدين بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة مجهولة على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق، والذي كان يهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لأزمة عسكرية سياسية غير مسبوقة في حجمها وتدميرها".

01:58 pm

رويترز

avata
الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من استمرار الحرب

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي لا يزال قلقاً للغاية بشأن استمرار الحرب على إيران، مشيراً إلى أنه أجرى "اتصالاً جيداً" مع رئيس وزراء باكستان لبحث الوضع في إيران.

1:49 PM

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
تظاهرة في تعز تنديداً باعتداءات إيران على الدول العربية

شهدت مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين، تظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها الآلاف للتنديد بالهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والأردن.

وتجمع المتظاهرون في جولة العواضي بشارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه مبنى المحافظة، رافعين أعلام الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب لافتات عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع دول المنطقة في مواجهة الهجمات التي طاولت منشآت وبنى تحتية خلال الفترة الأخيرة.

وردد المشاركون شعارات تؤكد وحدة المصير بين اليمن ومحيطه العربي، من بينها: "من تعز إلى بلاد الحرمين، أمننا واحد ومصيرنا واحد"، في إشارة إلى رفضهم لما وصفوه بالتهديدات المشتركة التي تواجه المنطقة. 

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم القاطع لجرّ اليمن إلى صراعات إقليمية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية المرتبطة بجماعة الحوثيين، بما في ذلك هجمات داخل العمق الإسرائيلي، وهو ما اعتبره المتظاهرون خروجاً عن أولويات اليمنيين وتحدياتهم الداخلية.

وندد المحتجون بما وصفوه بـ"الأعمال العدائية" التي تنفذها إيران عبر حلفائها في المنطقة، معتبرين أن تلك السياسات تسهم في تعميق الأزمات وتهديد الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد المشهد اليمني الذي يعاني أصلاً من تداعيات حرب مستمرة منذ سنوات. وشارك في التظاهرة ممثلون عن المكونات السياسية والاجتماعية والجماهيرية، التي شددت على رفض الانخراط في محاور الصراع الإقليمي، والدعوة إلى تحييد اليمن عن تداعياته.

وجاءت هذه الفعالية بعد أيام من تظاهرة مماثلة شهدتها مدينة مأرب شمال شرقي البلاد، في سياق تحركات شعبية متزايدة تعكس القلق من انعكاسات التصعيد الإقليمي على الداخل اليمني، خاصة بعد انخراط الحوثيين في الحرب التي من شأنها أن تلقي بظلالها على اليمن.

تظاهرة في تعز تنديدا بالهجمات الإيرانية على الدول العربية، 30 مارس 2026 (عامر الصبري)
01:15 pm

قنا

avata
أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على الكويت

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الإيراني على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية، والذي أدى إلى إصابة عشرة من منتسبيها، وأكد جاسم البديوي أنّ "هذا الاعتداء الإيراني الغادر دليل صارخ على نيتها العدائية تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون، ويمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة دولة الكويت وتعدياً صارخاً على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية، ويعتبر تصعيداً خطيراً يمسّ أمن المنطقة واستقرارها"، كما أعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

01:07 pm

قنا

avata
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت. وجددت الجامعة، في بيان، التأكيد أنّ أي اعتداء عسكري إيراني على أيّ دولة عربية مهما كان شكله أو حجمه مرفوض ومستنكر.

وقالت إنّ "استهداف إيران الغادر وغير الأخلاقي للمنشآت الحيوية المدنية كشبكات المياه، ومرافق الطاقة والكهرباء، ومراكز النقل، والمناطق السكنية وترويع المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون ومبادئه الراسخة وجريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني سيتحمل النظام الإيراني تداعياتها الكاملة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار".

1:05 PM

صابر غل عنبري

avata
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: لا مشاركة لنا في مبادرة باكستان

أكّدت إيران، اليوم الاثنين، أنّها لم تُجر أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحة أنّها تلقت فقط "رسائل عبر وسطاء تتضمّن رغبة أميركا في التفاوض". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ "الحديث الأميركي عن الدبلوماسية يجب أن يثير الحذر"، مشيراً إلى أنّ مواقف واشنطن "تتبدل وتتغيّر"، في حين أنّ موقف إيران "واضح منذ البداية" وأنّ المطالب التي نقلها الوسطاء "مبالغ فيها وغير منطقية".

وأضاف بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنّ الاجتماعات التي تستضيفها باكستان "مبادرة تحملها هذه الدول نفسها، ولم تكن لإيران مشاركة في صياغتها"، مؤكداً أنّه من الضروري أن تتذكر الدول المعنية "أي طرف بدأ الحرب"، وأنّ إيران "تعرضت لعدوان مباغت"، وشدّد على أنّ طهران "دخلت مسار الحوار كطرف مسؤول"، لكن الولايات المتحدة "قوّضت مسار التفاوض مرتين".

12:35 pm

العربي الجديد

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
مجلس الشورى القطري يجدّد رفضه الاعتداءات الإيرانية

جدّد مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، تأكيد رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر وعدداً من الدول العربية، داعياً إلى وقفها دون تأخير "انطلاقاً من قواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومقتضيات حسن الجوار". وأشاد المجلس بما اتخذته البلاد من "إجراءات لحفظ أمنها، وتمسّكها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لصون سيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، بالتوازي مع مواصلة جهودها الدبلوماسية، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، لاحتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة".

12:26 pm

رويترز

avata
إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية

ذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية نقلاً عن مصادر عسكرية أنّ إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران، في خطوة تتجاوز رفضها السابق السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة.

وأضافت الصحيفة أنّ إغلاق المجال الجوي، الذي يجبر الطائرات العسكرية على تجاوز إسبانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي في طريقها إلى إيران، لا يشمل حالات الطوارئ. ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو خلال مقابلة مع إذاعة كادينا سير رداً على سؤال حول ما إذا كان قرار إغلاق المجال الجوي الإسباني ربما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة "هذا القرار جزء من القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالفعل بعدم المشاركة أو المساهمة في حرب بدأت من جانب واحد وبما تخالف القانون الدولي".

11:37 AM

صابر غل عنبري

avata
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران لتركيا: سنواصل الحرب للوصول إلى ردع يمنع تكرارها

أكد وزير الدفاع الإيراني بالإنابة العميد مجيد ابن الرضا، اليوم الاثنين، خلال مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، أنّ إيران "ستواصل بكل قوتها مسار معاقبة المعتدين بشكل كامل، وتعزيز الردع الفعّال بما يضمن عدم تكرار الحرب أو أيّ اعتداء مستقبلاً". 

وأضاف أن بلاده رغم عدم ثقتها بالولايات المتحدة، وافقت سابقاً على المفاوضات لإثبات حسن نيتها واحترامها لدول المنطقة، وسعت من خلال الدبلوماسية والحوار إلى إبعاد شبح الحرب عن المنطقة لكن الطرف الآخر شنّ الحرب أثناء المفاوضات. وأشار ابن الرضا، وفق التلفزيون الإيراني، إلى أن العدوان الأميركي الإسرائيلي "لم يترك للجمهورية الإسلامية الإيرانية خياراً سوى الدفاع عن نفسها".

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي أنّ هذا العدوان "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مقدماً تعازيه للجانب الإيراني بمقتل المرشد الراحل علي خامنئي وقادة عسكريين.

11:36 am

رويترز

avata
الصين: الوسائل العسكرية لن تحل الصراع

قالت وزارة الخارجية الصينية تعليقاً على البيان المشترك لمجموعة السبع بشأن إيران إنّ الوسائل العسكرية لن تحلّ السبب الجذري للصراع.

11:34 am

أسوشييتد برس

avata
رئيسة وزراء اليابان تدرس إجراء مباحثات مع إيران

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، اليوم الاثنين، إنها ستدرس إجراء مباحثات مع القيادة الإيرانية في الوقت" الملائم" بناء على المصالح الوطنية للبلاد في ظل تصاعد الحرب في المنطقة. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن تاكايشي القول أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب "سوف أحدد الموعد الملائم لإجراء مباحثات بناء على المصالح الوطنية من وجهة نظر شاملة".

11:33 am

رويترز

avata
رئيس وزراء أستراليا يطالب ترامب بتوضيح أهداف الحرب على إيران

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إنه يريد مزيداً من الوضوح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أهداف الحرب الجارية في إيران. وقال ألبانيزي، رداً على سؤال حول رأيه في كيفية إدارة ترامب للحرب "أريد أن أرى مزيداً من الوضوح بشأن أهداف الحرب، وأريد أن أرى تهدئة للوضع".

11:31 am

قنا

avata
قطر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت

دانت دولة قطر "بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكراً ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت، وأدت إلى سقوط مصابين من منسوبي القوات المسلحة"، وعدتها "انتهاكاً سافراً لسيادتها ومبادئ القانون الدولي".

وشدد وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة "وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على الدول الشقيقة"، مؤكدة "تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".

11:29 am

قنا

avata
الكويت تدين استهداف مقر بارزاني في كردستان

أعربت دولة الكويت عن "إدانتها واستنكارها الشديدَين للاعتداء الذي استهدف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"، وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها "موقفَ دولة الكويت الثابت في رفض أنواع العنف كافّة وإدانة الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في جمهورية العراق وسائر دول المنطقة".

11:09 am

أسوشييتد برس

avata
اجتماع خليجي روسي أردني لبحث تداعيات التصعيد الإيراني

يُعقد اليوم الاثنين اجتماع وزاري مشترك يضمّ دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وروسيا، لبحث تداعيات الحرب ولتطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وأوضح جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن "الاجتماع سيُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثل الأردن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف".

وأشار إلى أن "اللقاء يهدف إلى مناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واسعة النطاق، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الاستقرار الإقليمي والدولي".

دلالات
المساهمون
فخر العزب
صابر غل عنبري
قنا
العربي الجديد
أسوشييتد برس
رويترز
العربي الجديد
