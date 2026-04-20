في ظل الغموض الذي يلف مصير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، وتصاعد الخشية من تجديد الحرب، لاسيما مع استمرار الولايات المتحدة بمحاصرة موانئ إيران واحتجاز إحدى سفنها في خليج عُمان، حث عدد من دول العالم الطرفين على ضرورة العمل على تجنب مزيد من التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب.
وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن بكين تشعر بالقلق من اعتراض الولايات المتحدة سفينة شحن ترفع علم إيران وحث الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مسؤولة. وأضاف المتحدث قوه جيا كون: "الموقف في مضيق هرمز معقد وحساس"، مؤكدا أن على الأطراف المعنية تجنب المزيد من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العبور الطبيعي في المضيق.
كما عبّر الكرملين عن أمله في أن تستمر المفاوضات الخاصة بإيران لتجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة واقتصاد العالم، مضيفا أن روسيا، وإن لم تكن وسيطا فهي على استعداد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نرى أن الوضع في الخليج لا يزال هشا وغير مستقر. نأمل أن تستمر عملية التفاوض وأن نتمكن من تجنب أي تصعيد إضافي نحو سيناريو عسكري".
"العربي الجديد" يتابع أبرز المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..