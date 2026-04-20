المواقف من الحرب | مباحثات صينية سعودية وروسيا تأمل استمرار المفاوضات

أخبار
طهران

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
20 ابريل 2026
+ الخط -

في ظل الغموض الذي يلف مصير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، وتصاعد الخشية من تجديد الحرب، لاسيما مع استمرار الولايات المتحدة بمحاصرة موانئ إيران واحتجاز إحدى سفنها في خليج عُمان، حث عدد من دول العالم الطرفين على ضرورة العمل على تجنب مزيد من التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب.

وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن بكين تشعر بالقلق من اعتراض الولايات المتحدة سفينة شحن ترفع علم إيران وحث الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مسؤولة. وأضاف المتحدث قوه جيا كون: "الموقف في مضيق هرمز معقد وحساس"، مؤكدا أن على الأطراف المعنية تجنب المزيد من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العبور الطبيعي في المضيق.

كما عبّر الكرملين عن أمله في أن تستمر المفاوضات الخاصة بإيران لتجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة واقتصاد العالم، مضيفا أن روسيا، وإن لم تكن وسيطا فهي على استعداد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نرى أن الوضع في الخليج لا يزال هشا وغير مستقر. نأمل أن تستمر عملية التفاوض وأن نتمكن من تجنب أي تصعيد إضافي نحو سيناريو عسكري".

"العربي الجديد" يتابع أبرز المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

01:51 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الرئيس الصيني يقول إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين، ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز. ونقلت قناة "سي سي تي في" أن شي شدد خلال الاتصال على أنه "يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الطبيعية. فهذا يصبّ في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي"، داعيا إلى "وقف فوري وشامل لإطلاق النار".

01:46 pm

رويترز

avata
رويترز
الكرملين: نأمل أن تستمر محادثات إيران لمصلحة المنطقة واقتصاد

 عبر الكرملين عن أمله في أن تستمر المفاوضات الخاصة بإيران لتجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة واقتصاد العالم، مضيفا أن روسيا، وإن لم تكن وسيطا فهي على استعداد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نرى أن الوضع في الخليج لا يزال هشا وغير مستقر. نأمل أن تستمر عملية التفاوض وأن نتمكن من تجنب أي تصعيد إضافي نحو سيناريو عسكري".

وأوضح بيسكوف أن روسيا لا تتوسط في المفاوضات بشأن إيران، لكنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الطلب. وقال: "روسيا ليست وسيطا حاليا في عملية التفاوض، لكننا على استعداد لتقديم أي مساعدة لتيسير التوصل إلى حل سلمي والمساهمة في التوصل إلى اتفاق".

01:45 pm

الأناضول

avata
الأناضول
كوسوفو تعلن الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً"

قررت حكومة كوسوفو في اجتماعها، الاثنين، إعلان الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً". وقدّم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، مسودة القرار للحكومة، موضحاً أنها "تُوفّر الأساس القانوني والاستراتيجي لإعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً في جمهورية كوسوفو". وقال كورتي: "يُعرف الحرس الثوري الإيراني بأنه كيان يستخدم الإرهاب والعنف المنظم كأداة في سياسته الخارجية، ويُساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأضاف قائلا: "بهذا القرار، تُعزّز كوسوفو موقفها الداعم للأمن الدولي والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأكّد كورتي أن بلاده تبرهن بهذا القرار، دعمها لحلفائها الاستراتيجيين في "الحرب المشتركة ضد الإرهاب". وحظي الاقتراح بموافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء الكوسوفي.

01:41 pm

رويترز

avata
رويترز
الصين قلقة بشأن احتجاز أميركا سفينة شحن إيرانية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تشعر بالقلق من اعتراض الولايات المتحدة سفينة شحن ترفع علم إيران وحث الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مسؤولة. وأضاف المتحدث قوه جيا كون "الموقف في مضيق هرمز معقد وحساس" مؤكدا أن على الأطراف المعنية تجنب المزيد من التصعيد "وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العبور الطبيعي في المضيق".

وحثت بكين الأطراف المعنية على "مواصلة الحفاظ على وقف إطلاق النار والمفاوضات". وقال قوه: "الآن وقد أتيحت فرصة للسلام، ينبغي تهيئة الظروف المواتية لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".

01:26 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بنغلادش تطلب من إيران تسهيل مرور سفينة ترفع علمها عبر هرمز

طلب وزير خارجية بنغلادش خليل الرحمن مجددا من إيران تسهيل مرور آمن لسفينة (بانغلار غوياترا) التي ترفع علم بلاده عبر مضيق هرمز. ونقل موقع صحيفة "ديلي ستار" البنغالية عن خليل الرحمن قوله، إنه تقدم بهذا الطلب خلال لقائه نائب وزير خارجية إيران سعيد خطيب زاده على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا الليلة الماضية.

وقال وزير خارجية بنغلادش لخطيب زاده:" شعرنا بالامتنان الشديد إزاء ضم إيران، بنغلادش لمجموعة ست دول سيتم السماح لسفنها بالمرور عبر مضيق هرمز". ووفق ما أوردته صحيفة "ديلي ستار" قام زاده بمتابعة الموضوع على الفور، وأبلغ وزير خارجية بنغلادش بأنه رغم استمرار توتر الوضع، فإنه تم إصدار التوجيهات الضرورية بهذا الشأن للسلطات المعنية في إيران".

وأشار بيان صادر عن وزارة خارجية بنغلادش إلى أن الجانبين سوف يواصلان الاتصالات بينهما بشأن هذا الموضوع. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في منطقة الخليج، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دلالات
المساهمون
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

"الطاولة المصغرة" في ليبيا.. مطالبات بتوضيحات عاجلة وسط صمت "النواب"

من اقتحام الاحتلال ومستوطنين بلدة ترقوميا غربي الخليل، نوفمبر 2025 (مصعب شاور/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | الاحتلال يهدم منزلاً وينفذ اعتقالات في مناطق عدة

التحديثات الحية
رصد
مباشر

مسؤول إسرائيلي: مفاوضات واشنطن وطهران لا تشمل الصواريخ الباليستية