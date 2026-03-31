المواقف من الحرب | مباحثات صينية باكستانية وواشنطن تنتقد إسبانيا

تقارير دولية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
31 مارس 2026   |  آخر تحديث: 21:19 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد في المنطقة في ظل تصعيد متزايد وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وفي السياق، قالت الصين إن وزير خارجيتها ونظيره الباكستاني سيناقشان الوضع في إيران خلال زيارة الأخير إلى البلاد اليوم الثلاثاء. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي، إن البلدين يتبنيان مواقف متشابهة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

إلى ذلك، أجرى وزيرا خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وإيران عباس عراقجي، مباحثات تطورات الحرب في المنطقة. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الاثنين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية. وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء استمرار تصاعد التوترات الإقليمية، وشددا على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاقتتال في أقرب وقت.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حلفاء "ناتو" في أوروبا بالتخلي عن الولايات المتحدة في ساعة الحاجة، مشيرا إلى إسبانيا. واشتكى روبيو من أن مدريد منعت الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب ضد إيران من التحليق في مجالها الجوي.

"العربي الجديد" يرصد المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

09:16 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
قطر وبريطانيا تبحثان التصعيد الإقليمي وسبل احتوائه

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، وزير الدفاع البريطاني جون هيلي. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال الدفاع، ومناقشة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذراً في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

03:27 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الحكومة البريطانية تعقد رابع اجتماع طارئ لها منذ بدء الحرب

تعقد الحكومة البريطانية خلال ساعات اجتماعاً طارئاً برئاسة كير ستارمر، لبحث سبل التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ويُعد هذا الاجتماع الرابع لغرفة الأزمات "كوبرا" منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. ويشارك في الاجتماع كبار الوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، والذي يتزامن مع تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار (75 جنيهاً إسترلينياً تقريباً) مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

03:25 pm

إبراهيم عثمان

avata
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
أوكلاند
إيطاليا ترفض استخدام قاذفات أميركية لقاعدة "سيغونيلا"

رفضت إيطاليا السماح لعدد من الطائرات الأميركية بالهبوط في قاعدة "سيجونيلا" الجوية بجزيرة صقلية الواقعة في البحر المتوسط، بغرض تنفيذ هجمات مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران. وكشفت صحيفة "كورييري ديللا سيرا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتّو أصدر قراراً بعدم السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة سيغونيللا التي تستضيف السرب الـ45 المضاد للغواصات والوحدات البحرية.

من أمام قاعدة سيغونيللا في صقلية، إيطاليا 15 مارس 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إيطاليا ترفض استخدام قاذفات أميركية لقاعدة "سيغونيلا"

03:21 pm

رويترز

avata
رويترز
كوستا يحث بزشكيان على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحثه على اتباع المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف كوستا أنه أبلغ بزشكيان بضرورة وقف إيران لما وصفها "بالهجمات غير المقبولة" على دول المنطقة.

وكتب كوستا في منشور على منصة إكس "دعوت إلى التهدئة وضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي التزاماً كاملاً. فقدان أرواح بريئة، بما في ذلك ما حدث في مدرسة ميناب، أمر مؤسف للغاية". 

3:15 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
الحكومة الإسرائيلية توقف المشتريات الأمنية من فرنسا

قررت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إيقاف المشتريات الأمنية من فرنسا وإيجاد بدائل لها في دولٍ أوروبية، وأخرى حول العالم. واتُخذ القرار، بحسب موقع "واينت" العبري، على الرغم من أن وزارة الأمن الإسرائيلية كانت قد وقعت على عدّة صفقات مع الصناعات الفرنسية لشراء مُركّبات وعناصر محددة لأنواع مختلفة من الوسائل القتالية.

طائرة نقل عسكرية أميركية تقلع من بريطانيا، 19 مارس 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

فرنسا ترفض استخدام إسرائيل مجالها الجوي لنقل أسلحة

12:58 pm

محمد الشيخ يوسف

محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
أوجلان: التطورات في إيران تثبت أهمية مسار السلام في تركيا

قال مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إن تطورات الحرب على إيران تثبت مجدداً شرعية وأهمية مرحلة السلام التي سلكها حزبه في تركيا. وجاء ذلك في بيان صدر عن وفد حزب "ديم" الكردي المعروف بوفد إمرلي الذي التقى أوجلان في سجنه للمرة الـ14 الجمعة الماضي.

أنصار أوجلان رافعين صورته في دياربكر، 27 فبراير 2025 (ياسين أكغول/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

أوجلان: التطورات في إيران تثبت أهمية مسار السلام في تركيا

12:55 pm

رويترز

avata
رويترز
لافروف: خطط تغيير النظام في إيران وفنزويلا تدور حول النفط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن الهدف من خطط الولايات المتحدة الرامية إلى إحداث تغيير في النظام في إيران وفنزويلا هو بسط مزيد من السيطرة على موارد النفط والغاز. وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها، محذراً من أن الحرب قد تتفاقم إلى صراع أوسع نطاقاً.

 

11:49 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ماكرون في زيارة إلى اليابان تخيم عليها الحرب في المنطقة

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى اليابان في زيارة تتمحور حول الحرب في المنطقة. ويجتمع ماكرون الأربعاء برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على أن "تكون الحرب في الشرق الأوسط محور مناقشاتهما"، بحسب ما جاء في بيان للإليزيه. وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيناقشان "سبل إيجاد حلول مشتركة".

 

11:41 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
"هيومن رايتس ووتش" تدين تجنيد الأطفال في إيران

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الاثنين بشدة تجنيد الأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقالت المنظمة الحقوقية الأميركية: "إن تجنيد الأطفال واستخدامهم عسكريا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، ويعد جريمة حرب عندما يكون الأطفال دون سن الخامسة عشرة".

وأضاف بيل فان إسفيلد من المنظمة: "ما يعنيه ذلك ببساطة هو أن السلطات الإيرانية تبدو مستعدة للمخاطرة بحياة الأطفال من أجل تجنيد مزيد من الأفراد". وتأتي هذه التصريحات بعد دعوات أطلقتها جهة تابعة للحرس الثوري لتعبئة متطوعين في طهران. وقال المسؤول في الحرس الثوري رحيم نضالي إن الراغبين يمكنهم التسجيل في المساجد والقواعد التابعة للحرس. وتحمل حملة التجنيد اسم "مقاتلو الدفاع عن الوطن من أجل إيران"، وهي مفتوحة أمام كل من يبلغ 12 عاما فأكثر.

11:34 am

رويترز

avata
رويترز
الصين: لدينا مرونة لاستيعاب صدمة حرب إيران إذا انتهت قريبا

قال مستشار البنك المركزي الصيني هوانغ ييبينغ اليوم الثلاثاء إن "التضخم المستورد" سيشكل ضغطا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن بكين تملك مرونة سياسية تسمح لها باستيعاب الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في حال انتهى الصراع في المنطقة قريبا. وعبر هوانغ لوسائل إعلام خلال اجتماع في بكين عن قلقه إزاء الصدمة التي ستلحق بربحية الشركات جراء ارتفاع أسعار النفط، إذ سيكون هذا الضغط ضارا للغاية بالاقتصاد الحقيقي.

دلالات
المساهمون
بيروت حمود
إبراهيم عثمان
محمد الشيخ يوسف
أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
