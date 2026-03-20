المواقف من الحرب | طلب بحريني لعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الهجمات الإيرانية

الدوحة

20 مارس 2026   |  آخر تحديث: 05:52 (توقيت القدس)
تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى وقف الهجمات وخفض التصعيد في المنطقة، حيث أعلن سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بسبب "الهجمات المستمرة" من قبل إيران على دول الخليج والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى أن البحرين وعدداً من أعضاء المجلس شددوا على ضرورة التزام طهران بقرار 11 مارس/آذار القاضي بوقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأوضح أن القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين، يدعو أيضاً إلى وقف أي أعمال تهدد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

وفي السياق، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم في بروكسل إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه، محذرين من تداعياتها على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي، ومؤكدين ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية والالتزام بالقانون الدولي.

كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع دول الخليج المتضررة، داعياً إيران إلى وقف الضربات العسكرية فوراً واحترام سيادة الدول، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرات الدفاع، لا سيما في مجالي الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيّرة.

بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لتحقيق تهدئة شاملة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحثا خلاله التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

كلّ المواقف من الحرب يرصدها "العربي الجديد" تباعاً..

5:51 AM
وزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في اتصالٍ هاتفيٍّ ، تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة.

04:14 am

المنامة
رسالة من شيخ الأزهر لولي عهد البحرين تندد بالهجمات الإيرانية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رسالة خطية من شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب، أعرب فيها عن بالغ حزنه واستنكاره للهجمات المستمرة التي تتعرض لها مملكة البحرين.

وأكد الطيب في رسالته إدانته لما وصفه بـ"العدوان الغادر" الذي طال أراضي البحرين، وما أسفر عنه من ترويع للمدنيين وتدمير لبعض المنشآت وسقوط ضحايا من الأبرياء.

03:53 am

اليابان ترفض الكشف عن طلب أميركي بشأن مضيق هرمز

رفضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الكشف عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب من بلادها إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت تاكايشي، في بيان عقب قمتها مع ترامب في واشنطن، إن المحادثات كانت "ذات طبيعة حساسة"، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يمكن لليابان اتخاذها وأخرى لا يسمح بها القانون الياباني، مؤكدة أنها قدمت توضيحات مفصلة في هذا الشأن.

وأضافت أن الجانبين توافقا على أن ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى.

03:13 am

اقتراح أوروبي خفض ضرائب الكهرباء لمواجهة تداعيات الحرب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي خفض الضرائب على الكهرباء ودعم أسعارها، كإجراء سريع للتخفيف من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي، أن الضرائب المفروضة على الكهرباء تكون في بعض الأحيان أعلى بكثير من تلك المفروضة على الغاز، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى 15 ضعفاً، معتبرة أن هذا الوضع غير منطقي.

وأضافت أن المفوضية ستعمل على خفض معدلات الضرائب على الكهرباء، وضمان أن تكون أقل من الضرائب المفروضة على الوقود الأحفوري.

