المواقف من الحرب | ضغوط دبلوماسية لاحتواء التصعيد قبل مهلة ترامب

لندن

العربي الجديد

07 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:02 (توقيت القدس)
تتجه الأنظار إلى الساعات الحاسمة التي تسبق انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة ومواقف دولية متباينة تدعو في مجملها إلى احتواء التصعيد وتجنّب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الأميركية، تكثّفت الاتصالات والرسائل الدولية في محاولة للتوصل إلى تفاهم قد يؤجل أو يوقف التهديد بقصف البنية التحتية الإيرانية، حيث أفادت وكالة "فارس" بأن ترامب يسعى إلى عقد لقاء مع إيران والتوصل إلى وقف إطلاق نار. وكثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية على الساحة الدولية، في مسعى لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقالت الخارجية الباكستانية في بيان إن هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة "تعكس حرص إسلام أباد على لعب دور فاعل وبناء في دعم السلام الإقليمي والدولي، وهي تجدد التزامها بمواصلة جهودها لتحقيق تهدئة مستدامة".

وفي هذا السياق، أكدت الصين دعمها لأي جهود تهدف إلى وقف إطلاق النار، مشيدة بالوساطة الباكستانية، وداعية الأطراف إلى اغتنام فرصة السلام واستئناف الحوار، ومؤكدة استعدادها للقيام بدور بناء. بدورها، أعلنت اليابان الإفراج بكفالة عن مواطن ياباني كان محتجزاً في إيران منذ يناير/ كانون الثاني، في وقت تواصل فيه طوكيو تحركاتها الدبلوماسية، إذ كشفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن ترتيبات لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدة ضرورة التواصل مع كل من واشنطن وطهران لخفض التصعيد.

وفي موقف لافت، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون تهديدات ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "غير مفيدة"، ومؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لمنع توسع النزاع. وقال لوكسون إن أي استهداف للجسور أو منشآت الطاقة سيكون غير مقبول، مشيراً إلى أن بلاده ستدعو، عبر قنواتها الدبلوماسية، إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

كل المواقف من الحرب في المنطقة وجهود وقفها يرصدها "العربي الجديد" تباعاً:

02:57 pm

الأنصاري: أسرع طريق لحل الأزمة هو فتح مضيق هرمز

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء التأكيد على أن حل أزمة الحرب في المنطقة "لن تكون إلا عبر طاولة المفاوضات"، مشدداً على أن موقف قطر من الوساطة لم يتغير، وأنها منخرطة بالدفاع عن نفسها، في إشارة إلى تحفظ الدوحة على لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي بعد قمة الدوحة، 15 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
الأنصاري: أسرع طريق لحل الأزمة هو فتح مضيق هرمز والعودة إلى الحوار

رويترز

avata
روسيا: الصراع في الشرق الأوسط يفتح فرصًا جديدة لنا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إن الصراع في الشرق الأوسط يتيح فرصًا جديدة لروسيا، مؤكداً أن موسكو تمتلك القدرة على زيادة صادراتها العالمية من الطاقة والموارد والمواد الغذائية بسرعة.

وفي الوقت نفسه، أشار ميشوستين إلى أن حماية السوق المحلية تظل الأولوية الرئيسية لروسيا، مضيفًا أن إيرادات الميزانية الروسية آخذة في الازدياد نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

01:07 pm

رويترز

avata
إيطاليا: حرب إيران تهدد ريادة واشنطن ونخشى التصعيد النووي

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن الحرب على إيران تضع ريادة الولايات المتحدة في العالم على المحك، معرباً عن مخاوفه من تصعيد قد يصل إلى مستويات خطيرة. وأوضح، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن هذه الحرب قد تعرض موقع واشنطن العالمي للخطر، محذرًا من "جنون" التصعيد النووي.

وأشار إلى أن إيطاليا، على غرار بعض حلفاء حلف شمال الأطلسي، مترددة في الانخراط في الهجمات الأميركية، لافتاً إلى رفض روما السماح لطائرات عسكرية أميركية باستخدام قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط. وأعرب كروزيتو، المقرب من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، عن قلقه من احتمال تدهور الصراع، مستحضراً القصف النووي الأميركي لليابان عام 1945 كمثال على مخاطر التصعيد.

01:06 pm

فرانس برس

avata
فرنسا ترفض استهداف البنية التحتية في إيران وتحذر من التصعيد

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو معارضة بلاده لأي هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية والطاقية في إيران، محذرًا من تداعياتها على استقرار المنطقة. وأوضح بارو، في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو"، أن استهداف هذه المنشآت من شأنه أن يزيد التوترات ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد والانتقام.

وأشار إلى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وارتفاع أسعار الوقود، داعيًا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية لما لذلك من أهمية للمصلحة الدولية المشتركة.

11:48 am

الأناضول

avata
إيران: تصريحات ترامب "تشجيع مباشر على الإرهاب"

قال المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إنّ التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بلاده تُعد "تشجيعًا مباشرًا على الإرهاب". جاء ذلك في رسالة وجّهها إيرواني، الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". وأكد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية، ولا سيما منشآت الطاقة، يُعد "جريمة حرب".

11:43 am

فرانس برس

avata
السفير الإيراني بالكويت يدعو لتفادي التصعيد بعد إنذار ترامب

دعا السفير الإيراني لدى دولة الكويت محمد توتونجي دول المنطقة إلى بذل كل الجهود "للحيلولة دون وقوع الفاجعة"، وذلك في أعقاب إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11:31 am

أسوشييتد برس

avata
رئيس وزراء نيوزيلندا: تهديدات ترامب ضد إيران "غير مفيدة"

وصف رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية بأنها "غير مفيدة". وقال لوكسون، في تصريحات لراديو نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، إن هذه التهديدات "غير مفيدة لأن المزيد من التحرك العسكري ليس ضروريًا"، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على منع توسع النزاع. وأضاف أن أي استهداف للجسور أو منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية سيكون "غير مقبول"، في إشارة إلى تهديدات ترامب الأخيرة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز سينقل رسالة إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع مقرر في واشنطن هذا الأسبوع، تدعو إلى خفض التصعيد. وأكد أن بلاده ستشجع الولايات المتحدة وإيران على التهدئة سريعاً.

