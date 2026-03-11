المواقف من الحرب| سحب دبلوماسيين وروسيا تتواصل مع قادة إيران

11 مارس 2026   |  آخر تحديث: 19:51 (توقيت القدس)
اجتماع للمفوضية الأوروبية حول الحرب على إيران، 11 مارس 2026 (Getty)
أعلنت أستراليا، الأربعاء، إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في إمارتي أبوظبي ودبي، وبمدينة تل أبيب، وذلك عقب تصاعد التوتر إثر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، فيما قررت ألمانيا سحب موظفي القنصلية العامة الألمانية في أربيل بعد سحب موظفي السفارة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية قد تمكّنها قريباً من ضرب أوروبا، وحذّرت من أن مثل هذا التطور قد يشعل سباق تسلح نووي. 

من جهة أخرى، قال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري اليوم الأربعاء، إنّ بكين "لا توافق" على الهجمات على دول الخليج، وتندّد بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية الصادرة اليوم حول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

7:48 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
سلطنة عُمان تستنكر الهجمات المستمرة على أرضيها

في أعقاب الهجوم الذي طال مخازن النفط في ميناء صلالة العُماني، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالًا هاتفيًا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بحثا فيه هذا الهجوم والتطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، "أكد السلطان هيثم على حياد بلاده وعدم رضا السلطنة واستنكارها للاستهدافات المستمرة التي تطال أراضيها"، مشددًا على أن "سلطنة عُمان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأضافت الوكالة العُمانية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لخفض التصعيد. كما شدد الجانبان على ضرورة إيقاف التصعيد والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب التي تمسّ أمن الدول واستقرارها.

وفي المقابل، نقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان ثمّن "الدور الإيجابي والبنّاء" لعُمان في وساطاتها الإقليمية وجهودها الرامية إلى تخفيف التوتر، معلنًا أن التحقيقات الدقيقة والشاملة ستُجرى حول الحادث الذي استهدف ميناء صلالة، ومؤكدًا أن الأهداف العسكرية الإيرانية محصورة فقط في المناطق التي شاركت مباشرة في الهجوم على إيران.

5:31 PM

عامر سلطان

عامر سلطان
عامر سلطان
مراسل "العربي الجديد" في لندن. عمل سابقاً مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وهو باحث متخصص في الوثائق البريطانية، وله كتابات معمّقة بالعربية والانكليزية بشأنها.
لندن
بريطانيا تحذر من السفر إلى إسرائيل وفلسطين على الإطلاق

نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل وفلسطين على الإطلاق. وكانت إرشادات السفر السابقة تحذر من السفر إلى البلدين إلا للضرورة القصوى. وجددت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الأربعاء تحذيرها للبريطانيين في البلدين من أن الوضع "قد يتفاقم بسرعة ويشكل مخاطر جسيمة". وأضافت أن التوترات الإقليمية قد "تؤدي إلى إغلاق الحدود الدولية، الجوية والبرية".

ونبهت الإرشادات أيضا إلى خطر وقوع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في جميع أنحاء إسرائيل، فضلا عن خطر سقوط شظايا من الصواريخ. ورغم إعلان إسرائيل إعادة تشغيل مطار بن غوريون في تل أبيب، فإن الخارجية البريطانية حذرت من احتمال حدوث "اضطرابات" في المطار.

05:10 pm

رويترز

رويترز
بن طارق يعبر للرئيس الإيراني عن ادانته للهجمات على عمان

أعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استيائه وإدانته للهجمات المستمرة التي تستهدف الأراضي العمانية.

04:49 pm

رويترز

رويترز
بريطانيا: استئناف العبور الآمن عبر مضيق هرمز هو الحل

قالت الحكومة البريطانية إن استئناف العبور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز هو الحل الدائم والحاسم.

03:35 pm

فرانس برس

فرانس برس
حماس والجهاد الإسلامي تهنئان إيران بتعيين المرشد الأعلى

هنأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إيران بتعيين المرشد الأعلى الجديد للجمهورية مجتبى خامنئي، وعبرتا عن أملهما بدحر "العدوان الإسرائيلي الأميركي". وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في بيان إن حركته تتقدم "بالتهنئة للإخوة في الجمهورية الإسلامية بمناسبة اختيار آية الله السيد مجتبى خامنئي" متمنيا له "تحقيق آمال الشعب الإيراني في كسر العدوان الإسرائيلي الأميركي ومنع قوى الاستكبار من فرض إرادتها على إيران".

03:30 pm

قنا

قنا
السويد تتضامن مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية

 تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، أعرب الأخير فيه عن تضامنه مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية. وعبر كريستيرسون عن تقديره للرعاية والاهتمام اللذين توليهما الجهات المعنية في دولة قطر للمقيمين السويديين. من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره لرئيس الوزراء على تضامن السويد ودعمها لدولة قطر وشعبها.

03:24 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
وزير الخارجية المصري يحذر من اتساع نطاق الحرب

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء من التداعيات الخطيرة لاستمرار "دائرة العنف واتساع نطاق الصراع فى الشرق الاوسط". جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين عبد العاطي وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

03:23 pm

رويترز

رويترز
سويسرا تغلق سفارتها في إيران مؤقتا

أعلنت الحكومة السويسرية أن وزارة الخارجية أغلقت السفارة في إيران مؤقتا. وقالت إن السفير وخمسة موظفين سويسريين غادروا إيران برا اليوم.

03:16 pm

الدوحة
قطر تدين تواصل الاعتداءات الإيرانية

دان مجلس الوزراء القطري بشدة "استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المُبررة على الأراضي القطرية، وأراضي الدول الشقيقة". وقال المجلس في الجلسة الأسبوعية اليوم الأربعاء إن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها وحماية شعـبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، داعيا "للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، وتغليب لغة الحوار، وتكثيف المساعي الدبلوماسيـة لاحتواء الأزمة وحفـظ أمن المنطقة".

من جانبه، دان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري امتدت تداعياته إلى استهداف الأراضي القطرية وبعض المنشآت المدنية والحيوية. وقال خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "قد وجه بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرار تقديم الخدمات في جميع القطاعات دون تأثر"، وأشاد في هذا السياق، "بدور القوات المسلحة التي أظهرت جاهزية وكفاءة عالية في حماية أجواء الدولة وصون أمنها، معبرا عن اعتزازه بما أظهره المجتمع من وعي ومسؤولية وتماسك في مثل هذه الأوقات والظروف".

02:48 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع لتظاهرات في إيران في يناير/كانون الثاني.

وقالت كالاس "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة اجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

02:14 pm

محمد الشيخ يوسف

محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان: العالم بأسره يستعد لدفع ثمن هذه الحرب

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على أن إتاحة الفرصة للدبلوماسية يمكن أن يوقف الحرب الإيرانية، مؤكداً أن العالم بأسره يستعد لدفع فاتورة الحرب الإيرانية. وقال أردوغان خلال اجتماع كتلة حزبه النيابية إن المنطقة تعاني من الأزمات والصراعات من الشمال إلى الجنوب، حيث تندلع صراعات جديدة كل يوم قبل أن تنتهي الصراعات القائمة.

وأوضح الرئيس التركي أن الحرب الأخيرة على إيران بتحريض من إسرائيل تسببت بدمار هائل، و"بينما كانت هناك إمكانية لحل هذه المشاكل عبر المفاوضات، إلا أن سوء التقدير وباستفزازات شبكة متعطشة للدماء، أغرقت منطقتنا مجدداً برائحة الدم والبارود".

واعتبر أردوغان أن الحرب على إيران "تشكل ضغطاً خطيراً على الاقتصاد العالمي. العالم بأسره يستعد لدفع ثمن هذه الحرب، وتركيا ليست دولة تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمات المحيطة بها، تتحمّل المخاطر والمسؤوليات لحل الأزمات".

وتطرق إلى المساعي الدبلوماسية من قبل بلاده، مبيناً أنه جرى التواصل مع كل من إيران والولايات المتحدة والدول الإقليمية المعنية، وأنه أجرى أكثر من عشرين مكالمة هاتفية، بهدف "إيقاف هذه الحرب قبل أن تتفاقم وتشعل المنطقة بأكملها". وشدّد بالقول "إذا أُتيحت الفرصة للدبلوماسية فمن الممكن تحقيق ذلك، نواصل جهودنا لإعادة تنشيط الدبلوماسية، نتحدث بحذر شديد، ونختار كلماتنا بدقة، ونتصرف بحذر، ونتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سيناريوهات دموية".

وحذر أردوغان من الفتن المذهبية في المنطقة، قائلاً "لم ننظر قط إلى شعوب منطقتنا، بمن فيهم الشعب الإيراني الشقيق، على أساس هذا شيعي، وهذا سني، وهذا تركي، وهذا كردي، ولن نفعل ذلك أبداً، بالنسبة لنا كأمة لا يوجد عرب أو أكراد أو سنة أو شيعة، إنما نحن بشر نقف إلى جانب كل مظلوم أو متألم". وأردف "فعلنا ذلك سابقاً في العراق، وفي الصومال، وفي سورية، وفي الحرب الروسية الأوكرانية، نرفض التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين أو اللغة أو الأصل، واليوم أكررها بكل تأكيد ليس لدينا دين مثل السنة أو الشيعة، لدينا دين واحد فقط وهو الإسلام".

وأوضح أردوغان في معرض حديثه عن مساعي الفتن هذه بالقول "نشهد اليوم تأجيجاً للطائفية، وعودتها للظهور ليست مصادفة، علينا اليوم تجنب النقاشات التي لا تعود علينا بالنفع". وقال أردوغان أيضاً "نحن على دراية بالحملات التي تشنها جماعات الضغط المعادية لتركيا، نؤيد تحقيق السلام الدائم الذي يتوق إليه الشرق الأوسط، وندافع عن وحدة أراضي جميع دول المنطقة، ولكن إذا طمعت أي جهة في الأراضي التركية وسعت إلى المغامرة بذلك، فلن نتردد في مواجهتها".

02:10 pm

رويترز

رويترز
البابا يأسف لمقتل مدنيين وأطفال في الحرب على إيران

عبّر البابا لاوون الرابع عشر اليوم الأربعاء عن أسفه الشديد لمقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وأبدى أيضاً تضامنه مع الشعب اللبناني، قائلاً إن البلاد، التي تتعرض لضربات إسرائيلية، تمر "بمحنة شديدة".

ودعا البابا في لقائه الأسبوعي مع الجمهور في ساحة القديس بطرس إلى الصلاة من أجل السلام. وقال "لنواصل الصلاة من أجل السلام في إيران وفي أنحاء الشرق الأوسط، خاصة من أجل العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال الأبرياء".

وعبّر البابا لاوون عن أسفه لمقتل قسيس يوم الاثنين في غارات على جنوب لبنان. وأضاف البابا أن القس بيير الراعي كان "راعياً حقيقياً" قتل في أثناء محاولته تقديم المساعدة لأبناء رعيته الذين أصيبوا في غارة.

02:02 pm

فرانس برس

فرانس برس
بريطانيا تحظر مسيرة مؤيدة لفلسطين وتعتبرها مساندة لإيران

حظرت الحكومة البريطانية الثلاثاء مسيرة كانت مقررة الأحد في لندن تضامناً مع الفلسطينيين، غير أن الشرطة تصف منظميها بأنهم من مؤيدي النظام الإيراني. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2012 التي تحظر فيها مسيرة في لندن، بحسب الشرطة التي طالبت بهذا الإجراء خشية وقوع أعمال عنف مع خروج تظاهرات مضادة متوقعة.

وسيُسمح للمنظمين مع ذلك بتنظيم وقفة في مكان ثابت، لكن "بشروط صارمة"، كما أوضحت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان. وبررت الوزيرة القرار بقولها "أنا على قناعة بأن هذا الحظر ضروري لمنع اضطرابات خطيرة تمس النظام العام، بالنظر إلى حجم التظاهرة وتعدد التظاهرات المضادة". وكان من المقرر أن تقام التظاهرة في إطار "يوم القدس". وأكدت شرطة لندن في بيان أن هذه المسيرة "تثير جدلاً كبيراً، لأنها بالأساس مؤيدة لإيران وتنظّمها لجنة حقوق الإنسان الإسلامية، وهي منظمة تؤيد النظام الإيراني".

02:00 pm

رويترز

رويترز
الرئيس الروماني: طائرات أميركية ستسخدم قواعدنا

قال الرئيس الروماني إن طائرات أميركية للتزود بالوقود ومعدات مراقبة واتصالات ستستخدم القواعد الرومانية خلال الهجوم على إيران.

01:04 pm

قنا

قنا
وزير خارجية مصر يبحث تطورات الحرب مع نظرائه من إيران والأردن

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالات هاتفية مع نظرائه من الأردن وإيران والبحرين، سبل خفض التصعيد والدفع بالتهدئة في المنطقة.

وأكد عبد العاطي، خلال الاتصالات، ضرورة "تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف المتصاعد"، محذراً من خطورة اتساع دائرة الحرب.

وفي الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شدد عبد العاطي على أهمية وقف اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مجدداً إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق، فضلاً عن تركيا وأذربيجان.

12:19 pm

رويترز

رويترز
الكرملين: روسيا على تواصل مستمر مع قيادة إيران

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه على تواصل مستمر مع القيادة الإيرانية، مضيفاً أن روسيا مستعدة للمساهمة في عودة السلام والاستقرار في المنطقة.

12:19 pm

رويترز

رويترز
الصين ترفض الاعتداءات الإيرانية على الخليج

قال قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري اليوم الأربعاء إن بكين "لا توافق" على الهجمات على دول الخليج، وتندد بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية.

12:17 pm

رويترز

رويترز
بزشكيان: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لرئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن طهران لا تنوي الدخول في صراع مع دول المنطقة، مضيفاً: "إذا لم ينتبه المجتمع الدولي لمن يتحملون مسؤولية الحروب، فإن النظام والأمن العالميين سيكونان في خطر".

12:16 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ألمانيا تسحب موظفي سفارتيها في أربيل وبغداد وطهران

قررت ألمانيا سحب موظفي القنصلية العامة الألمانية في أربيل بعد سحب موظفي السفارة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد. وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، على هامش زيارة وزير الخارجية يوهان فاديفول للعاصمة السعودية الرياض، بأن الموظفين نُقلوا مؤقتاً من المدينة الواقعة شمال شرقي العراق إلى خارج البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء إن ألمانيا نقلت مؤقتا بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج بما في ذلك بعثة طهران وبعثتي العراق بسبب الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط.

12:14 pm

رويترز

رويترز
أستراليا تتوقع احتدام الحرب وتغلق بعض سفاراتها في المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم الأربعاء، إن بلادها أغلقت سفارتيها في أبوظبي وتل أبيب وقنصليتها في دبي، وسط مخاوف من احتدام الحرب في المنطقة. وذكرت الوزيرة أن تسع مدن على الأقل توجد فيها سفارات وقنصليات أسترالية تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأردفت تقول أمام البرلمان: "الهجمات التي تردّ بها إيران مستمرة على نطاق وشدة لم نشهدهما من قبل". وأضافت أن الصراع "من المرجح أن يتصاعد ويستمر على المدى القريب... اضطرت بعثاتنا في أبوظبي ودبي وتل أبيب إلى الإغلاق فعلياً الأسبوع الماضي". وأصدرت أستراليا توجيهات لعائلات الدبلوماسيين في الإمارات وإسرائيل بالمغادرة.

وقالت وانغ: "الهجمات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي تشنها إيران تعرّض حياة المدنيين، ومن بينهم أستراليون، للخطر. مستمرون في دعم الأستراليين المتضررين مع استئناف عدد محدود من الرحلات الجوية التجارية وتوسيع جهودنا القنصلية".

12:13 pm

فرانس برس

فرانس برس
فيفا: ترامب يرحب بالمنتخب الإيراني في كأس العالم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة الصيف المقبل. وكتب إنفانتينو في حسابه على "إنستغرام": "خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة" التي تتشارك الاستضافة مع جارتيها، كندا والمكسيك.

12:11 pm

رويترز

رويترز
فون ديرلاين: العودة إلى الوقود الروسي ستكون خطأً استراتيجياً

قالت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن أوروبا سترتكب خطأً استراتيجياً فادحاً إذا قررت السعي لكبح ارتفاع أسعار الطاقة بالعودة إلى الوقود الأحفوري الروسي. وذكرت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي: "في ظل الأزمة الراهنة، يرى البعض أنه ينبغي لنا التخلي عن استراتيجيتنا طويلة الأجل، بل والعودة إلى الوقود الأحفوري الروسي. سيكون هذا خطأً استراتيجياً فادحاً". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعدّ خيارات لخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك الاستخدام الأمثل لاتفاقيات شراء الكهرباء وتدابير للدعم الحكومي ودعم أسعار الغاز وفرض قيود على الأسعار.

وقالت: "منذ بداية الصراع، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 27%". وأضافت: "إذا قمنا بترجمة ذلك إلى عملة اليورو: فإن 10 أيام من الحرب كلفت دافعي الضرائب بالفعل 3 مليارات يورو إضافية (3.5 مليارات دولار) من واردات الوقود الأحفوري". وقالت: "هذه تكلفة اعتمادنا".

11:40 am

رويترز

رويترز
ميلوني: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية قد تمكّنها قريباً من ضرب أوروبا، وحذرت من أن مثل هذا التطور قد يشعل سباق تسلح نووي. وأضافت أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "لا يمكننا السماح لنظام آية الله بامتلاك أسلحة نووية، إلى جانب قدرات صاروخية قد تمكّنه قريباً من ضرب إيطاليا وأوروبا مباشرةً".

