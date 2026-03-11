المواقف من الحرب| سحب دبلوماسيين وروسيا تتواصل مع قادة إيران

في أعقاب الهجوم الذي طال مخازن النفط في ميناء صلالة العُماني، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالًا هاتفيًا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بحثا فيه هذا الهجوم والتطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، "أكد السلطان هيثم على حياد بلاده وعدم رضا السلطنة واستنكارها للاستهدافات المستمرة التي تطال أراضيها"، مشددًا على أن "سلطنة عُمان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".
وأضافت الوكالة العُمانية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لخفض التصعيد. كما شدد الجانبان على ضرورة إيقاف التصعيد والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب التي تمسّ أمن الدول واستقرارها.
وفي المقابل، نقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان ثمّن "الدور الإيجابي والبنّاء" لعُمان في وساطاتها الإقليمية وجهودها الرامية إلى تخفيف التوتر، معلنًا أن التحقيقات الدقيقة والشاملة ستُجرى حول الحادث الذي استهدف ميناء صلالة، ومؤكدًا أن الأهداف العسكرية الإيرانية محصورة فقط في المناطق التي شاركت مباشرة في الهجوم على إيران.