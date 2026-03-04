الحرب في المنطقة | دعوات إلى وقف التصعيد في المنطقة ودول تُجلي رعاياها

04 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:11 (توقيت القدس)
مع دخول الحرب على إيران يومها الخامس، تتزايد ردود الفعل الدولية التي تراوح بين الدعوة إلى وقف التصعيد والتحذير من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، في ظل استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وردود طهران العسكرية في المنطقة. وتتابع عواصم عدة تطورات المواجهة بقلق متصاعد، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة والملاحة الدولية، بعد إغلاق إيران مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط دعوات متكررة إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي ووقف العمليات العسكرية.

وفي هذا السياق، صدرت مواقف متباينة من قادة دول غربية وآسيوية، إذ اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تبدو "متعارضة مع القانون الدولي"، بينما دان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الهجمات الإيرانية على مناطق مدنية في الشرق الأوسط، داعياً طهران إلى وقفها فوراً. وفي أوروبا، جدّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض بلاده الانخراط في العمليات العسكرية، مؤكداً أن موقف حكومته يمكن تلخيصه بعبارة "لا للحرب"، في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي بين مدريد وواشنطن على خلفية استخدام القواعد العسكرية الإسبانية.

وبالتوازي مع المواقف السياسية، بدأت عدة دول اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع تداعيات الحرب، من بينها إجلاء رعاياها من المنطقة وتعزيز إجراءات الحماية الأمنية. فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تنظيم رحلات لإجلاء مواطنين فرنسيين من عدة دول في المنطقة، فيما كشفت الصين عن إجلاء مئات من مواطنيها منذ اندلاع الهجوم على إيران، في مؤشر على اتساع المخاوف الدولية من استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان على إيران والتصعيد في المنطقة، أولاً بأول...

بريطانيا ترشد مواطنيها بالكويت بطريقة المغادرة عبر السعودية

نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى الكويت إلا للضرورة، وحذرت من وجود مخاطر، كما أرشدت مواطنيها في الكويت إلى طريقة مغادرتها عبر السعودية. وفي تحديثها المستمر لإرشادات السفر منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، حثت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الأربعاء، البريطانيين الموجودين في الكويت حالياً على تسجيل أسمائهم لدى السلطات البريطانية لإخطار الوزارة بوجودهم. 

ويهدف هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى أن تكون لدى الحكومة البريطانية فكرة واضحة عن أعداد وأوضاع رعاياها في حال اتخاذ قرار بإجلائهم من البلاد. وتنشر الخارجية على موقعها الإلكتروني رابطاً يمكن البريطانيين من تسجيل بياناتهم والحصول على أي تحديثات بشأن تطور الأزمة. وشددت الوزارة على عدم الاقتراب من المناطق المحيطة بالمنشآت الأمنية أو العسكرية في الكويت. وفي حال الاضطرار إلى السفر إلى الكويت، أوضحت أنه "لا يمكن ضمان الأمان". وحذر تحديث الإرشادات بوضوح من أن التصعيد في المنطقة "يشكل مخاطر أمنية كبيرة"، وأدى إلى "اضطراب في حركة السفر".

وفي الوقت نفسه، أبلغت الوزارة البريطانيين الراغبين في مغادرة الكويت بأن يتجهوا إلى معبري السالمي والنويصب بين الأراضي الكويتية والسعودية. غير أنها أشارت إلى أنه لا يجب الإقدام على هذه الخطوة إلا في حال التأكد من أنها ستكون آمنة. ونصحت أيضاً المسافرين بالتأكد من أن وثائقهم سليمة، محذرة من إمكانية ألا تسمح لهم السلطات السعودية بدخول أراضيها.

موسكو: واشنطن استغلت "تهديداً وهمياً" من إيران لتغيير النظام

اتهمت روسيا الولايات المتحدة باستغلال تهديد وهمي من إيران كذريعة للإطاحة بنظامها الدستوري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن استخدمت المفاوضات مع إيران للتستر على خطتها لتغيير النظام هناك.

الصين: إجلاء أكثر من 470 مواطناً منذ بدء العدوان على إيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن أكثر من 470 مواطناً صينياً أُجلوا منذ بدء الهجوم على إيران، في إطار إجراءات اتخذتها بكين للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

فرنسا تبدأ رحلات لإجلاء مواطنيها

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن عدة رحلات حُدِّدت لإجلاء مواطنين فرنسيين من الشرق الأوسط. وأوضح في تصريح لقناة "فرانس 2" أن "واحدة ستنطلق من الإمارات، وأخرى من مصر... وواحدة من إسرائيل"، من دون تحديد عدد الركاب، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف مواطن فرنسي موجودون حالياً في المنطقة. وأكد أن مقاتلات "رافال" الفرنسية أسقطت طائرات مسيّرة إيرانية كانت تستهدف الإمارات ضمن الهجمات التي أعقبت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

إسبانيا ترد على ترامب: لا للحرب

ردّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدريد بسبب رفضها السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها لضرب إيران، مؤكداً أن موقف حكومته يمكن تلخيصه بعبارة "لا للحرب". وقال سانشيز في خطاب متلفز رداً على تهديد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا: "لن نتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، فقط خوفاً من الانتقام".

أستراليا تدين هجمات إيران على المناطق المدنية

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إنه "لا مبرر" للهجمات التي تشنها إيران على مناطق مدنية في الشرق الأوسط رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف ألبانيز أمام البرلمان: "دعونا إيران إلى وقف هذه الهجمات العشوائية على الفور".

كندا: الضربات على إيران تبدو متعارضة مع القانون الدولي

اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تتعارض مع القانون الدولي. وقال كارني خلال فعالية في "معهد لوي" بمدينة سيدني الأسترالية إن هذه الضربات "تبدو ظاهرياً متعارضة مع القانون الدولي".

