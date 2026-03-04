نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى الكويت إلا للضرورة، وحذرت من وجود مخاطر، كما أرشدت مواطنيها في الكويت إلى طريقة مغادرتها عبر السعودية. وفي تحديثها المستمر لإرشادات السفر منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، حثت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الأربعاء، البريطانيين الموجودين في الكويت حالياً على تسجيل أسمائهم لدى السلطات البريطانية لإخطار الوزارة بوجودهم.
ويهدف هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى أن تكون لدى الحكومة البريطانية فكرة واضحة عن أعداد وأوضاع رعاياها في حال اتخاذ قرار بإجلائهم من البلاد. وتنشر الخارجية على موقعها الإلكتروني رابطاً يمكن البريطانيين من تسجيل بياناتهم والحصول على أي تحديثات بشأن تطور الأزمة. وشددت الوزارة على عدم الاقتراب من المناطق المحيطة بالمنشآت الأمنية أو العسكرية في الكويت. وفي حال الاضطرار إلى السفر إلى الكويت، أوضحت أنه "لا يمكن ضمان الأمان". وحذر تحديث الإرشادات بوضوح من أن التصعيد في المنطقة "يشكل مخاطر أمنية كبيرة"، وأدى إلى "اضطراب في حركة السفر".
وفي الوقت نفسه، أبلغت الوزارة البريطانيين الراغبين في مغادرة الكويت بأن يتجهوا إلى معبري السالمي والنويصب بين الأراضي الكويتية والسعودية. غير أنها أشارت إلى أنه لا يجب الإقدام على هذه الخطوة إلا في حال التأكد من أنها ستكون آمنة. ونصحت أيضاً المسافرين بالتأكد من أن وثائقهم سليمة، محذرة من إمكانية ألا تسمح لهم السلطات السعودية بدخول أراضيها.