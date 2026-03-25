تشدّد المواقف الدولية من الحرب الدائرة في المنطقة على ضرورة الانخراط في المفاوضات بحسن نيّة من قبل الأطراف المتحاربة تمهيداً لخفض التصعيد، وأيضاً على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وحماية البنية التحتية للطاقة والمدنيين، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة في إطار حشد عسكري.
واليوم الأربعاء، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسبما ذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، الأربعاء. وأوضحت دائرة الاتصال في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال "آخر التطورات في المنطقة". وقدم الرئيس أردوغان تعازيه لأمير قطر، خلال الاتصال، على خلفية حادث تحطّم المروحية في قيادة القوات المشتركة التركية القطرية الموحدة بالدوحة. بدوره، أعرب أمير قطر عن تعازيه للرئيس التركي بسبب الحادث ذاته، مشيداً بالجهود التي يبذلها أردوغان لوقف الحرب في المنطقة.
