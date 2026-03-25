المواقف من الحرب | دعوات لوقف التصعيد والانخراط في المفاوضات بحسن نية

تقارير دولية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:56 (توقيت القدس)
+ الخط -

تشدّد المواقف الدولية من الحرب الدائرة في المنطقة على ضرورة الانخراط في المفاوضات بحسن نيّة من قبل الأطراف المتحاربة تمهيداً لخفض التصعيد، وأيضاً على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وحماية البنية التحتية للطاقة والمدنيين، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة في إطار حشد عسكري. 

واليوم الأربعاء، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسبما ذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، الأربعاء. وأوضحت دائرة الاتصال في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال "آخر التطورات في المنطقة". وقدم الرئيس أردوغان تعازيه لأمير قطر، خلال الاتصال، على خلفية حادث تحطّم المروحية في قيادة القوات المشتركة التركية القطرية الموحدة بالدوحة. بدوره، أعرب أمير قطر عن تعازيه للرئيس التركي بسبب الحادث ذاته، مشيداً بالجهود التي يبذلها أردوغان لوقف الحرب في المنطقة.

10:55 AM

عامر سلطان

مراسل "العربي الجديد" في لندن. عمل سابقاً مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وهو باحث متخصص في الوثائق البريطانية، وله كتابات معمّقة بالعربية والانكليزية بشأنها.
لندن
هبّات دونالد ترامب على ستارمر... دخان بلا نار

خلال مارس/ آذار الحالي، لخّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤيته للبريطانيين ورئيس حكومتهم كير ستارمر في أربعة تصريحات: "هذا (ستارمر) ليس ونستون تشرشل الذي نتعامل معه"، و"غير متعاونين للغاية (المؤسسات البريطانية)"، و"لم تعد (بريطانيا) كما كانت"، و"يعتمد (ستارمر) بشكل مفرط على المستشارين". وذهب دونالد ترامب إلى حد السخرية من ستارمر عبر استخدام حسابه على منصة "تروث سوشال" لنشر فيديو من مشهد كوميدي يظهر ستارمر خائفاً من التواصل مع ترامب.

التفاصيل عبر الرابط:

تقارير دولية
التحديثات الحية

09:34 am

قنا

بن سلمان يبحث مع ستارمر تطوارت الأوضاع في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تطورات الوضع الأمني في المنطقة وسط التصعيد العسكري الحالي وتأثيراته على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده واستنكارها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، مؤكداً خطورتها على الأمن والاستقرار.

09:31 am

قنا

باكستان تؤكد دعم السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم والجهود المبذولة بشأنه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني جدد دعم بلاده الكامل للسعودية، وأنها ستظل تقف دائما وبحزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها.

09:27 am

رويترز

الصين تحث الأميركيين والإيرانيين على بدء محادثات سلام

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا الثلاثاء أطراف الأزمة الإيرانية إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة لبدء محادثات السلام في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأضاف البيان أن وانغ أكد لعراقجي أن الحوار أفضل دائما من القتال وأن "جميع القضايا الشائكة يجب حلها عبر الحوار والتفاوض لا باستخدام القوة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن عراقجي رد على دعوة وانغ قائلا "إن إيران تتوقع بجدية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الصين وروسيا، أن تمنع الولايات المتحدة من مواصلة استغلال المجلس عبر اتخاذ موقف حازم يدين عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)".

09:23 am

رويترز

بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء الحرب في المنطقة

عبر البابا لاوون الرابع عشر عن قلقه إزاء تصاعد نبرة العداء في الحرب الإيرانية، مجددا دعواته إلى وقف إطلاق النار وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة في إطار حشد عسكري. وأبدى ليو أسفه لأن "الكراهية تتزايد، والعنف يزداد سوءا".

وقال للصحافيين في أثناء مغادرته مقر إقامته في كاستل جاندولفو بإيطاليا أمس الثلاثاء "أريد أن أجدد النداء من أجل وقف إطلاق النار، والعمل من أجل إحلال السلام ولكن ليس بالسلاح بل عبر الحوار والسعي إلى إيجاد حل للجميع." وأضاف "هناك أكثر من مليون نازح والكثير من القتلى... أدعو جميع السلطات إلى العمل بصدق من خلال الحوار لحل المشكلات." وكثف البابا ليو في الأيام القليلة الماضية دعواته إلى إنهاء الحرب الإيرانية. وقال يوم الأحد إن هذا الصراع يمثل "فضيحة بحق العائلة البشرية جمعاء".

09:15 am

أسوشييتد برس

ماكرون يدعو إيران للانخراط "بحسن نية" في المفاوضات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى "الانخراط بحسن نية في المفاوضات" تمهيدا لخفض التصعيد في الصراع الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن المحادثات ينبغي أن تفضي إلى وضع إطار "يعالج توقعات المجتمع الدولي بشأن البرنامجين النووي والباليستي لإيران، وكذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وشدد أيضا على "الضرورة المطلقة" لوقف "الهجمات غير المقبولة" على دول المنطقة، وحماية البنية التحتية للطاقة والمدنيين، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما حث ماكرون إيران على السماح، في أقرب وقت ممكن، بعودة مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين لديها منذ فترة طويلة. وتعد هذه المرة الثالثة منذ بدء الصراع التي يتواصل فيها ماكرون مع بزشكيان لدفع جهود خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
