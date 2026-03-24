المواقف من الحرب | دعوات للتفاوض مع إيران وسط ضغوط اقتصادية

تقارير دولية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:39 (توقيت القدس)
تصاعد الدخان بعد ضربات على طهران، 13 مارس 2026 (فاطمة بهرمي/الأناضول
+ الخط -

أخذت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود مفاوضات مع إيران، الحيز الأكبر من المواقف الدولية بشأن الحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وعلى الرغم من نفي إيران وجود مفاوضات مع الجانب الأميركي، تحدثت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، عن أن دولاً عربية تضغط على ترامب للمضي قدماً في المفاوضات مع إيران، لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية. وأضافت المصادر أن "في إسرائيل، يُعتقد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تجري بالفعل، لكن من غير الواضح مدى جدواها". وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يتمكن من رفض طلب الرئيس الأميركي، سواء نجحت المحادثات أو فشلت".

إلى ذلك، أكدت باكستان، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لاستضافة الحوار بين الطرفين، قائلة إنّ ذلك سيكون من دواعي الفخر لها، "لكن لا تأكيدات لهذا الأمر حتى الآن". وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، في بيان مقتضب، إنّ باكستان عرضت على الطرفين استعدادها للوساطة، واستضافة المفاوضات من أجل تخفيف حدة التوتر القائم بينهما.

أوروبياً، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين

، إنّ الوقت حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران من أجل إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. وأضافت، خلال مؤتمر صحافي مشترك في كانبيرا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنّ الوضع في الشرق الأوسط بات "ذا أهمية حاسمة" بالنسبة لخطوط إمدادات الطاقة العالمية. وأوضحت أن الجميع يشعر بـ"التأثيرات المتسلسلة" لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، مبينة أن هذا الوضع "يؤثر على شركاتنا ومجتمعاتنا"، مضيفة: "لكن الأهم هو التوصل إلى حل عبر التفاوض، وإنهاء الصراعات التي نشهدها في الشرق الأوسط".

ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد في المنطقة، دون مؤشرات فعلية لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في وقت قريب، مع إصرار الأطراف المتحاربة على مواقفها، في وقت تجاوزت تداعيات الحرب منطقة الشرق الأوسط، لتؤثر على سلاسل إمدادات الطاقة عالمياً، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وما يحمله ذلك من تأثيرات على تدفق النفط والغاز.

كل المواقف من الحرب في المنطقة يرصدها "العربي الجديد" تباعاً:

10:04 AM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
باكستان تعلن جاهزيتها لاستضافة حوار بين أميركا وإيران

في ظل الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام المحلية والدولية حول دور باكستان ودول أخرى، من أجل تهدئة الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لاستضافة الحوار بين الطرفين، قائلة إنّ ذلك سيكون من دواعي الفخر لها، "لكن لا تأكيدات لهذا الأمر حتى الآن". وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، في بيان مقتضب، إنّ باكستان عرضت على الطرفين استعدادها للوساطة، واستضافة المفاوضات من أجل تخفيف حدة التوتر القائم بينهما.

التفاصيل عبر الرابط:

المتحدث باسم خارجية باكستان طاهر أندرابي إحاطة أسبوعية 12/3/2026 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

09:56 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
عبد العاطي: ندعم كل المبادرات الهادفة لإنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده لا تألُ جهداً في سبيل تعزيز الحوار والدبلوماسية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع كافة المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية جرت بين عبد العاطي وعدد من وزراء الخارجية، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة ستيف ويتكوف، أمس الاثنين، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية. وقال المتحدث في بيان، إن "هذه الاتصالات المكثفة تأتى في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري، خصوصاً أن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته من شأنه أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب، تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وشدد عبد العاطي خلال اتصالاته، مجدداً، على الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأية ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري، وأهمية تضافر كافة الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع كافة المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وانهاء الحرب.  وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاتصالات تناول المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة، وأن لغة الحوار هي الضمانة الحقيقية لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع وصون مقدرات شعوبها.

09:51 am

رويترز

avata
رويترز
زيلينسكي: لدينا أدلة دامغة على تزويد روسيا لإيران بمعلومات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين عقب اجتماعه مع رئيس المخابرات العسكرية إن كييف تمتلك أدلة "لا تقبل الجدل" على أن روسيا تواصل تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية. وكتب على منصة إكس قائلاً: "تستخدم روسيا قدراتها في مجال المعلومات والاستخبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى جزء من البيانات التي حُصِل عليها من خلال التعاون مع شركاء في الشرق الأوسط".

التفاصيل عبر الرابط:

زيلينسكي خلال اجتماع في كييف، 3 مارس 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

09:48 am

الأناضول

avata
الأناضول
هيئة البث العبرية: دول عربية تضغط على ترامب للتفاوض مع إيران

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، إن دولاً عربية تضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمضي قدماً في المفاوضات مع إيران، لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية. ونقلت الهيئة، عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "أحد أسباب تسريع المحادثات (بين واشنطن وطهران)، هي الدول العربية (لم تحددها) التي تضغط على ترامب للمضي قدماً في المفاوضات لتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية".

وأضافت المصادر أن "في إسرائيل يُعتقد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تجري بالفعل، لكن من غير الواضح مدى جدواها". وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يتمكن من رفض طلب الرئيس الأميركي، سواء نجحت المحادثات أو فشلت".

09:45 am

قنا

avata
قنا
دول الخليج تبعث بخطاب ثانٍ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

قدمت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، وبالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطابين متطابقين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم للولايات المتحدة، مايك والتز، وذلك لإلقاء الضوء على الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة التي تشنها إيران ضد دول المجلس منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، في انتهاك صارخ لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الخطاب والذي يُعتبر ثاني خطاب يصدر باسم دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء العدوان، أن "منظومات الدفاع الجوية التابعة لدول المجلس تصدت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول مجلس التعاون ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية". وجدد الخطاب التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طاولت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وقد شملت هذه الهجمات مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومباني حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وقال: "هذا ما يبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لهذه الدول، والبالغ الأهمية بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية، حيث أسفرت هذه الاعتداءات الآثمة عن أضرار مادية جسيمة في عدد من هذه المنشآت الحيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلا عما ترتب على ذلك من مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق".

واختتم الخطاب بالتأكيد على احتفاظ دول مجلس التعاون بحقها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

9:44 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة لبحث تطورات الحرب

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة مع عدد من نظرائه في دول المنطقة والعالم، لبحث التطورات الإقليمية على خلفية الحرب على إيران، وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في مضيق هرمز. وذكرت الخارجية الإيرانية أنّ عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، آخر التطورات الإقليمية، وتناول الجانبان التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، واتفقا على مواصلة المشاورات والتنسيق بين البلدين.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي قبل إلقاء خطاب في الأمم المتحدة، 17 فبراير 2026(Getty)
أخبار
التحديثات الحية

09:42 am

الأناضول

avata
الأناضول
فون ديرلاين: الوقت حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الوقت حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران من أجل إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. وأضافت، في مؤتمر صحافي مشترك في كانبيرا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن الوضع في الشرق الأوسط بات "ذا أهمية حاسمة" بالنسبة لخطوط إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت أن الجميع يشعر بـ"التأثيرات المتسلسلة" لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، مبينة أن هذا الوضع "يؤثر على شركاتنا ومجتمعاتنا"، مضيفة: "لكن الأهم هو التوصل إلى حل عبر التفاوض، وإنهاء الصراعات التي نشهدها في الشرق الأوسط".

ورداً على سؤال بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في مضيق هرمز، أشارت فون ديرلاين إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي "صرحوا بوضوح أنهم قد يتصورون إطلاق عملية أو مهمة بعد انتهاء الصراعات". وأردفت: "لكن ليس من اختصاصي تقييم قراراتهم المتعلقة بتوفير القدرات اللازمة في مضيق هرمز".

دلالات
المساهمون
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
صبغة الله صابر
المزيد في سياسة
