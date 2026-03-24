المواقف من الحرب | دعوات للتفاوض مع إيران وسط ضغوط اقتصادية

تصاعد الدخان بعد ضربات على طهران، 13 مارس 2026 (فاطمة بهرمي/الأناضول

أخذت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود مفاوضات مع إيران، الحيز الأكبر من المواقف الدولية بشأن الحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وعلى الرغم من نفي إيران وجود مفاوضات مع الجانب الأميركي، تحدثت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، عن أن دولاً عربية تضغط على ترامب للمضي قدماً في المفاوضات مع إيران، لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية. وأضافت المصادر أن "في إسرائيل، يُعتقد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تجري بالفعل، لكن من غير الواضح مدى جدواها". وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يتمكن من رفض طلب الرئيس الأميركي، سواء نجحت المحادثات أو فشلت".

إلى ذلك، أكدت باكستان، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لاستضافة الحوار بين الطرفين، قائلة إنّ ذلك سيكون من دواعي الفخر لها، "لكن لا تأكيدات لهذا الأمر حتى الآن". وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، في بيان مقتضب، إنّ باكستان عرضت على الطرفين استعدادها للوساطة، واستضافة المفاوضات من أجل تخفيف حدة التوتر القائم بينهما.

أوروبياً، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين

، إنّ الوقت حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران من أجل إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. وأضافت، خلال مؤتمر صحافي مشترك في كانبيرا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنّ الوضع في الشرق الأوسط بات "ذا أهمية حاسمة" بالنسبة لخطوط إمدادات الطاقة العالمية. وأوضحت أن الجميع يشعر بـ"التأثيرات المتسلسلة" لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، مبينة أن هذا الوضع "يؤثر على شركاتنا ومجتمعاتنا"، مضيفة: "لكن الأهم هو التوصل إلى حل عبر التفاوض، وإنهاء الصراعات التي نشهدها في الشرق الأوسط".

ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد في المنطقة، دون مؤشرات فعلية لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في وقت قريب، مع إصرار الأطراف المتحاربة على مواقفها، في وقت تجاوزت تداعيات الحرب منطقة الشرق الأوسط، لتؤثر على سلاسل إمدادات الطاقة عالمياً، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وما يحمله ذلك من تأثيرات على تدفق النفط والغاز.

