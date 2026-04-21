المواقف الدولية من الحرب | دعوات لإيران للمشاركة في مفاوضات إسلام أباد قبل انتهاء الهدنة

21 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 14:37 (توقيت القدس)
تشهد المواقف الدولية من الحرب في المنطقة تبايناً واضحاً بين الدعوات إلى التهدئة والتحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة، في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتداخل مسارات التفاوض مع التصعيد في التصريحات. وتكثف قوى دولية كبرى، بينها ألمانيا والصين، من مواقفها العلنية، حيث تدفع برلين باتجاه استئناف محادثات مباشرة مع طهران، بينما تنتقد بكين الخطوات الأميركية التي تراها مساهمة في زيادة التوتر وتقويض فرص التهدئة.

وفي موازاة ذلك، تحذر مؤسسات دولية من انعكاسات خطيرة للحرب على الاقتصاد العالمي، إذ وصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة الحالية بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة، في ظل تداخل أزمة النفط مع تداعيات سوق الغاز المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. كما بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر في دول أوروبية، من بينها فرنسا، التي تتوقع تكاليف إضافية بمليارات اليوروهات وتأثيرات مباشرة في النمو والتضخم.

إقليمياً، تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، حيث تؤكد مصر دعمها المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، مع تكثيف الاتصالات لخفض التوتر، في وقت تعكس فيه قرارات دول أخرى، مثل نيبال، حجم القلق من تداعيات الحرب على أسواق العمل وحركة العمالة في المنطقة، في ظل تخوفات من أن الحرب لا تقتصر آثارها على البعد العسكري، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي، وسط غموض بشأن مآلاتها.

02:36 pm

قطر واليابان تؤكدان دعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق شامل

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والتصعيد الراهن وتداعياته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان أهمية استقرار تدفقات الطاقة، ودعمهما لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، وضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد فتح مضيق هرمز ويعزز استقرار الأسواق العالمية.

وخلال الاتصال، استنكرت رئيسة وزراء اليابان الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها قطر، مشيدة بإدارة الدوحة للأزمة وحرصها على سلامة المقيمين اليابانيين، فيما أكد أمير قطر التزام بلاده بأمن جميع المقيمين، منوهاً بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

12:54 PM
كالاس: هدنة هشّة جداً

وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بأنه "هش جداً"، وعبّرت عن أملها في تمديده.

12:34 pm

رئيس نيكاراغوا: ترامب مختل عقلياً

اتّهم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا نظيره الأميركي دونالد ترامب بأنه مصاب بـ"اختلال عقلي"، بسبب إطلاقه حرباً ضد إيران زعزعت استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. وكان أورتيغا، الذي قاد حركة التمرد اليسارية، والذي تتهم واشنطن ومنظمات دولية عدة حكومته بالانحراف نحو الاستبداد، قد اعتمد نبرة معتدلة تجاه ترامب بعد الهجوم الذي نفّذته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، لكنه قال، خلال مراسم أقيمت في ماناغوا ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين، إن "الحرب التي يشنّها الرئيس الأميركي على هذا النحو هي نموذج لشخص فقد صوابه ويظن أنه قادر على ارتكاب أي فعل وأية وحشية". وأضاف: "إنها بصراحة مشكلة اختلال عقلي. كما نقول هنا، ليس بكامل قواه العقلية"، منتقداً أيضاً ترامب لنشره على منصته "تروث سوشال" صورة تمثّله في هيئة المسيح. 

12:33 pm

نيبال تستأنف تصاريح العمل إلى دول المنطقة

استأنفت نيبال، اليوم الثلاثاء، إصدار تصاريح العمل لمواطنيها المتجهين إلى دول المنطقة، بعد تعليق استمر ستة أسابيع بسبب الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة العمل، بيتامبار جيمير، لوكالة "رويترز"، إن القرار جاء "بناء على نصيحة من وزارة الخارجية والطلب الكبير من العمال".

12:32 pm

وزير فرنسي: الحرب قد تكلّفنا حتى 6 مليارات يورو

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، إن الحرب في المنطقة ستؤثر في الميزانية بفرنسا، بما يصل إلى نحو 6 مليارات يورو (7.1 مليارات دولار). ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن ليسكور قوله، اليوم الثلاثاء: "ما زالت هذه الأزمة غير واضحة تماماً من حيث تأثيرها الاقتصادي وتأثيرها في المالية العامة". وأضاف: "في هذه المرحلة، لا يزال التأثير المحتمل للأزمة كبيراً جداً، إذ نتوقع أن يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو".

12:30 pm

مباحثات مصرية أميركية بشأن مفاوضات إيران

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، تطورات الحرب في المنطقة ومسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القاهرة، مساء الاثنين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، التي أوضحت أن الجانبين تناولا "العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، إضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط وأفريقيا". كما بحثا "مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، حيث استعرض عبد العاطي "الجهود والاتصالات التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد"، مؤكداً دعم القاهرة "المسار التفاوضي، وأهمية التوصل إلى تسوية تساهم في احتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

من جانبه، أشاد بولس بـ"الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به مصر بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا"، معرباً عن تقديره "الجهود التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي".

12:30 pm

"الطاقة الدولية": الحرب تتسبب في أكبر أزمة طاقة

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن الحرب على إيران تتسبّب في أسوأ أزمة طاقة يواجهها العالم على الإطلاق. وقال بيرول، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" بُثت اليوم الثلاثاء: "هذه بالفعل أكبر أزمة في التاريخ". وأضاف "الأزمة ضخمة بالفعل، إذا جمعنا بين آثار أزمة النفط وأزمة الغاز المرتبطة بروسيا".

12:29 pm

الصين تنتقد اعتراض واشنطن سفينة إيرانية

علّقت وزارة الخارجية الصينية على اعتراض الولايات المتحدة سفينة إيرانية، قائلة إن "الصين تعارض هذا الربط الخبيث الذي يزيد من حدة التوتر". وأضافت: "نأمل في أن تحافظ الأطراف المعنية على زخم محادثات وقف إطلاق النار".

12:19 pm

ألمانيا: نحث إيران على إجراء محادثات في إسلام أباد

قال وزير الخارجية الألماني إن "على إيران إجراء محادثات بناءة معنا في إسلام أباد"، مضيفاً: "يجب على إيران أن تمد يدها لنا من أجل مصلحة شعبها".

المزيد في سياسة
ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي بعد قمة الدوحة، 15 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
الأنصاري: قطر تدعم تمديد الهدنة وعدم عودة الحرب

رئيس الموساد في مؤتمر في هرتسليا، 10 سبتمبر 2023 (فرانس برس)
الموساد يكشف عن مقتل عنصر مركزي بالجهاز: كان له تأثير في حرب إيران

منازل مدمّرة في مدينة غزة جراء العدوان الإسرائيلي، 20 إبريل 2026 (Getty)
5 شهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم