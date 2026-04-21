بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والتصعيد الراهن وتداعياته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان أهمية استقرار تدفقات الطاقة، ودعمهما لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، وضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد فتح مضيق هرمز ويعزز استقرار الأسواق العالمية.
وخلال الاتصال، استنكرت رئيسة وزراء اليابان الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها قطر، مشيدة بإدارة الدوحة للأزمة وحرصها على سلامة المقيمين اليابانيين، فيما أكد أمير قطر التزام بلاده بأمن جميع المقيمين، منوهاً بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.