المواقف من الحرب | دعوات إلى تضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

12 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:47 (توقيت القدس)
شرطي يعاين حطام طائرة مسيّرة في دبي، 12 مارس 2026 (فرانس برس)
+ الخط -

تتواصل الدعوات الدولية إلى خفض التصعيد في المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وقيام الأخيرة بإطلاق صواريخ ومسيّرات على الأراضي المحتلة، فضلاً عن عدد من دول المنطقة. وأدان قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وطالب القرار بـ"الوقف الفوري" للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفاً للعديد من الضربات منذ بداية النزاع. كما أدان نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية سبيلاً وحيداً للحيلولة دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع وحالة من الفوضى الشاملة.

يتابع "العربي الجديد" هنا كلّ المواقف من الحرب في المنطقة:

01:42 pm

عمّان
الأردن يدين استهداف ميناء صلالة في عُمان

دان الأردن بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان بطائرات مسيّرة، وأسفر عن وقوع أضرار بخزانات الوقود في الميناء.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة عُمان وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع سلطنة عُمان ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

12:18 pm

أسوشييتد برس

العراق يستنكر قصف مقار لـ"الحشد الشعبي"

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، القصف الذي طاول مقارَّ لـ"الحشد الشعبي" في قضاء عكاشات، "خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية واستهدافاً مباشراً لكرامة العراق، وتعدياً واضحاً على قواتنا الأمنية البطلة التي التزمت بأعلى درجات المهنية والوطنية في حماية الأرض والعرض".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي، "إننا نتابع ببالغ القلق والاستنكار الاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها أبطال الحشد الشعبي، وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المقدسة جنباً إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا الأمنية ضمن قواطع المسؤولية". ولم تعلن الحكومة العراقية الجهة التي نفذت الهجوم ولا حجم الأضرار والخسائر بالأرواح جراء هذا القصف، الذي يُعدّ الأكبر منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

12:15 pm

قنا

مصر والسعودية تدعوان إلى تضافر الجهود لخفض التصعيد

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية سبيلاً وحيداً للحيلولة دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع وحالة من الفوضى الشاملة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال، الجهود المبذولة لاحتواء الموقف المتأزم، حيث حذر وزير الخارجية المصري من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين ويضع أمن المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة. كما جدد عبد العاطي إدانة مصر الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن عدد من الدول العربية وسيادتها، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات، ومؤكداً ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

12:06 pm

العربي الجديد

الدوحة
ترحيب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين اعتداءات إيران

رحبت دول ومنظمات دولية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أدان مساء الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وطالب قرار مجلس الأمن رقم 281 بـ"الوقف الفوري" للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفاً للعديد من الضربات منذ بداية النزاع. كما أدان نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال".

12:05 pm

رويترز

اجتماع لرابطة "آسيان" الجمعة بشأن الوضع في المنطقة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الفيليبينية إن وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، سيعقدون اجتماعاً خاصاً بشأن الوضع في المنطقة. ومن المقرر عقد الاجتماع غداً الجمعة.

