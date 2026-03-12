المواقف من الحرب | دعوات إلى تضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

دان الأردن بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان بطائرات مسيّرة، وأسفر عن وقوع أضرار بخزانات الوقود في الميناء.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة عُمان وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع سلطنة عُمان ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
