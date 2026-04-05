المواقف من الحرب | جهود مكثفة قبل انتهاء مهلة ترامب ودعوات للسلام

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وخلال الاتصال، اعتبر عراقجي التهديدات الأميركية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية "مجرد تخرصات واعترافاً صريحاً بنية ارتكاب جريمة حرب"، داعياً الأطراف المؤثرة في مجلس الأمن الدولي إلى تبنّي موقف مسؤول قائم على القانون الدولي ومنع استخدام المجلس كأداة من قبل الولايات المتحدة.
كما استعرض بالهجمات التي تعرضت لها إيران خلال الأيام السبعة والثلاثين الماضية، بما في ذلك استهداف بنى تحتية صناعية وإنتاجية ومستشفيات ومدارس ومناطق سكنية، إضافة إلى منشآت ومراكز نووية، مؤكداً ضرورة تحرك المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جهته، جدّد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الداعي إلى إدانة الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، مشدداً على ضرورة وقف الضربات "غير القانونية" على الأهداف المدنية، خصوصاً محطة بوشهر النووية، والدعوة إلى استغلال كل الفرص المتاحة لمنع اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.