المواقف من الحرب | جهود مكثفة قبل انتهاء مهلة ترامب ودعوات للسلام

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 06 أبريل 2026 - 02:23 (توقيت القدس)
تظاهرة أمام سفارة أميركا في لندن رفضاً لحرب إيران 7/3/2026 (Getty)
تصاعد الدخان من منشأة في إيران استهدفت بهجمات. 1 مارس 2026 (فاطمة بهرامي/الأناضول)
+ الخط -

في ظل تواصل الحرب على إيران، تتكثّف التحركات والمواقف الدولية في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط تحذيرات متزايدة من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وتأتي هذه التحركات في وقت يتصاعد فيه القلق من اقتراب المنطقة من نقطة تحوّل حاسمة، مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاقها الجغرافي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات مكثفة قادتها القاهرة، شملت مسؤولين إقليميين ودوليين بارزين، من بينهم المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف، ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وتركيا وباكستان وإيران، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي. وتركزت هذه الاتصالات على بحث سبل خفض التصعيد العسكري، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلقي رد على مقترح أميركي، فيما شددت مصر على ضرورة تغليب الحكمة والحلول الدبلوماسية، لتجنب مزيد من التدمير والانزلاق نحو انفجار إقليمي غير مسبوق.

في المقابل، تعكس مواقف الدول تبايناً بين الإدانة والتضامن والدعوة إلى التهدئة، إذ أكدت دول مثل إيطاليا دعمها لدولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية، بينما شددت طهران على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي دعم لما تصفه بـ"العدوان"، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن سيادتها بكل الإمكانات. كما برزت جهود وساطة وتحركات دبلوماسية من دول عدة، بينها باكستان، في محاولة لوقف الحرب وإعادة الاستقرار، في حين تتصاعد التحذيرات الدولية من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية الواسعة لاستمرار التصعيد، بما يشمل تهديد أمن الغذاء والطاقة والسلم الدولي.

"العربي الجديد" يتابع المواقف الدولية بشأن الحرب في المنطقة أولاً بأول.. 

11:50 pm

أسوشييتد برس

avata
"سي أن أن": باكستان ومصر تسهل الاتصال بين واشنطن وطهران

قال مصدر رسمي باكستاني لشبكة (سي أن أن) اليوم الأحد إن باكستان ومصر من بين الدول التي تسهّل قنوات الاتصال بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. وخلال المكالمة "جدد دار دعم باكستان لجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وأكد على أهمية حل القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية".

10:00 PM
عراقجي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تطورات المنطقة

أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو، أجريا مباحثات هاتفية حول تطورات المنطقة وتبعات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. 

9:53 PM

صابر غل عنبري

avata
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مباحثات إيرانية روسية حول التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وخلال الاتصال، اعتبر عراقجي التهديدات الأميركية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية "مجرد تخرصات واعترافاً صريحاً بنية ارتكاب جريمة حرب"، داعياً الأطراف المؤثرة في مجلس الأمن الدولي إلى تبنّي موقف مسؤول قائم على القانون الدولي ومنع استخدام المجلس كأداة من قبل الولايات المتحدة.

كما استعرض بالهجمات التي تعرضت لها إيران خلال الأيام السبعة والثلاثين الماضية، بما في ذلك استهداف بنى تحتية صناعية وإنتاجية ومستشفيات ومدارس ومناطق سكنية، إضافة إلى منشآت ومراكز نووية، مؤكداً ضرورة تحرك المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جهته، جدّد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الداعي إلى إدانة الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، مشدداً على ضرورة وقف الضربات "غير القانونية" على الأهداف المدنية، خصوصاً محطة بوشهر النووية، والدعوة إلى استغلال كل الفرص المتاحة لمنع اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.

09:47 pm

فرانس برس

avata
بابا الفاتيكان يدين اللامبالاة تجاه ضحايا الحروب

دعا بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر الأحد قادة العالم إلى "اختيار السلام"، منددا باللامبالاة إزاء آلاف الضحايا الذين يسقطون جراء الحروب، وذلك في أول رسالة له بمناسبة عيد الفصح الذي طغى على احتفالاته هذا العام الصراع في المنطقة.

وأضاف "من يحمل سلاحا فليُلقِه! ومن له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام! لا سلام يفرض بالقوة، بل بالحوار، ولا بإرادة السيطرة على الآخر، بل بلقائه". وتابع "بدأنا نعتاد على العنف ونستسلم له، وصرنا لا نبالي. لا نبالي بموت آلاف الأشخاص، ولا نبالي أمام نتائج الكراهية والانقسامات التي تثيرها الصراعات"، متابعا "لا نبالي بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها، والتي نراها كلنا".

وخلافا للعادة التي اتبعها أسلافه لسنوات، لم يذكر البابا لاوون الرابع عشر أي دولة أو منطقة تشهد أزمة في العالم. كما أعلن عن إقامة صلاة من أجل السلام في 11 إبريل/نيسانفي ساحة القديس بطرس بروما.

09:55 pm

العربي الجديد

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
عراقجي يحذر من تداعيات تداعيات اتساع نطاق الحرب على إيران

شدّد وزير الخارجية الإيراني، خلال اتصاله مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، على عزم إيران وإرادتها مواصلة الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، محذّراً من تداعيات اتساع نطاق العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وأشار عراقجي إلى الهجمات التي طاولت البنى التحتية الصناعية والإنتاجية في إيران، إضافة إلى المنشآت النووية، وكذلك استمرار تهديدات المسؤولين الأميركيين بشن هجمات على البنى التحتية للطاقة الإيرانية، معتبراً ذلك تهديداً صريحاً بارتكاب جرائم حرب. كما ذكّر بمسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي ومنع تطبيع جرائم الحرب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الهندي أهمية الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، مشدداً على دعم بلاده للمساعي الجارية على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وقف الحرب.

09:42 pm

أسوشييتد برس

avata
تظاهرة في برلين تطالب بوقف الحرب على إيران

تظاهر مئات الأشخاص في برلين احتجاجًا على بوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقًا للشرطة، وصل عدد المشاركين في المظاهرة في بعض الأحيان إلى ما يتراوح بين 500 و700 شخص. وحملت المظاهرة شعار:"أوقفوا العدوان الأميركي الإسرائيلي. ارفعوا أيديكم عن إيران ولبنان وفلسطين والسودان". ولم تُسجل حوادث تُذكر حتى الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم، وذلك بحسب متحدث باسم الشرطة.

6:31 PM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
ألباريس يناقش التطورات الإقليمية مع نظيريه المصري والقطري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، سلسلة مكالمات هاتفية مع نظرائه في مصر وقطر، لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.

وفي اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ناقش ألباريس الوضع في المنطقة، خصوصاً الحرب في إيران وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيداً بجهود الوساطة المصرية لخفض التصعيد. كما تناول الجانبان الوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان، والتداعيات على البنية التحتية المدنية والطاقة، فيما شدد ألباريس على موقف بلاده الرافض للحرب والداعم للسلام.

كما أجرى ألباريس اتصالاً آخر مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقش معه الوضع في المنطقة ومضيق هرمز وأهمية خفض التصعيد. وأكد الوزير الإسباني خلال المحادثة ضرورة وقف الهجمات غير المبررة من إيران وحماية البنية التحتية المدنية والطاقة، مشدداً على أهمية الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات في المنطقة. وأكد ألباريس، في تغريدات على حسابه الرسمي في "إكس"، تضامن إسبانيا مع شركائها وحلفائها في المنطقة، داعياً إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

05:28 pm

الدوحة - العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
قطر تحذر من استهداف البنية التحتية

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، إذ جرى "استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل الخلافات بالوسائل السلمية". ووفق وزارة الخارجية القطرية، جدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إدانة دولة قطر للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة، وتضامنها الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".

وأكد ضرورة "وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على قطر ودول المنطقة"، محذراً في هذا السياق من "مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة"، كما شدد على ضرورة "تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة، ويحفظ استقرار المنطقة".

04:34 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الشرع ومحمد بن زايد يبحثان التصعيد في المنطقة

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. وأكد الشرع، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشدداً على حرص سورية على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تناول الرئيسان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة. وفي هذا السياق، أكد الشرع إدانة سورية للاعتداءات الإيرانية التي تطاول بعض الدول العربية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

04:09 pm

قنا

avata
أمير قطر يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر لوسيل، وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد. وخلال اللقاء، بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

01:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
عُمان وإيران تبحثان ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، عقد اجتماع بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى الوكلاء في وزارتي خارجية البلدين، بمشاركة مختصين من الجانبين، لبحث التطورات الإقليمية. وذكرت الوزارة أن الاجتماع تناول دراسة الخيارات الممكنة لضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، إذ طرح الخبراء من الطرفين عدداً من الرؤى والمقترحات التي سيجري دراستها خلال الفترة المقبلة. 

12:34 pm

أسوشييتد برس

avata
رئيس كوريا الجنوبية يدعو للسلام في ظل الحرب بالمنطقة

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، اليوم الأحد، عن أمله تحقيق السلام والتغلب على الغموض الناجم عن الحرب في المنطقة، وذلك في رسالته بمناسبة عيد الفصح. وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن لي جاي ميونج كتب عبر منصة "إكس": "أتمنى أن تتحقق معجزة القيامة التي تؤدي إلى السلام بدلاً من المواجهة والانقسام، والحب بدلاً من الكراهية والصراع في مجتمعنا اليوم". كما أشار إلى جملة "السلام عليكم"، التي ذكر في الإنجيل أن المسيح قالها لتلاميذه عقب بعثه. وأضاف: "هذه الكلمات تقدم راحة وشجاعة راسخة لنا، نحن الذين نسعى لعيش حياتنا في ظل القلق الناجم عن الحرب". وقال: "جمهورية كوريا ستتغلب على هذه الأزمة بحكمة من خلال الاتحاد".

12:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
مباحثات إيرانية باكستانية مصرية بشأن الحرب

أعلنت الخارجية الإيرانية، في بيانين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى، مساء السبت، مباحثات هاتفية منفصلة مع كل من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مشيرة إلى أن المباحثات شهدت تبادلاً لوجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

واستعرض وزير الخارجية الباكستاني المساعي الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لوقف العدوان العسكري على إيران وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار المشاورات من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره مساعي باكستان "الحميدة"، مقدماً شرحاً عن "الجرائم التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني" خلال الأيام الخمسة والثلاثين الماضية من الحرب، بما في ذلك اعتداءاتهم على البنى التحتية الإنتاجية والصناعية في إيران، والمنشآت النووية، وكذلك المستشفيات والمدارس والجامعات والمناطق السكنية، مؤكداً ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الانتهاكات غير المسبوقة للقانون.

12:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي: جميع الدول مسؤولة عن دعم السلام والاستقرار

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن وزير الخارجية عباس عراقجي شدد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، على مسؤولية جميع الدول، بما فيها دول المنطقة، في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، و"الامتناع عن تقديم أي مساعدة أو التواطؤ مع المعتدين". وأضاف البيان أن عراقجي دعا إلى موقف دولي واضح تجاه ما وصفه بالاعتداءات، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توظيف الأدوات والقدرات الدبلوماسية للمساعدة في وقف الحرب، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السياسية لتجنب مزيد من التصعيد.

12:23 pm

أسوشييتد برس

avata
القاهرة تحذر من "انفجار غير مسبوق" وتكثّف اتصالاتها

حذّر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من أن التصعيد الحالي ينذر بالانزلاق إلى انفجار غير مسبوق في المنطقة، وذلك خلال اتصالات هاتفية مكثفة أجراها مساء السبت مع عدد من المسؤولين الإقليميين والدوليين، من بينهم ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، وفيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، وعبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وجراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، وعبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وذكر المتحدث، في بيان صحافي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلقي الرد على المقترح الأميركي. وأشار إلى أن الاتصالات تناولت آخر مستجدات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل خفض التصعيد العسكري في ظل المنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم، وجرى التأكيد خلالها على ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب مزيد من التصعيد والتدمير، مشدداً على أهمية ترجيح لغة الحوار والدبلوماسية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحقق المصلحة العامة.

12:16 pm

قنا

avata
بن زايد وميلوني يبحثان تداعيات التصعيد

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تزور أبوظبي حالياً، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وجرى خلال اللقاء "بحث العدوان الإيراني المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وجدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية "إدانة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة تضامن إيطاليا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها".

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
