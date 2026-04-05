المواقف من الحرب | جهود مكثفة قبل انتهاء مهلة ترامب ودعوات للسلام

في ظل تواصل الحرب على إيران، تتكثّف التحركات والمواقف الدولية في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط تحذيرات متزايدة من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وتأتي هذه التحركات في وقت يتصاعد فيه القلق من اقتراب المنطقة من نقطة تحوّل حاسمة، مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاقها الجغرافي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات مكثفة قادتها القاهرة، شملت مسؤولين إقليميين ودوليين بارزين، من بينهم المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف، ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وتركيا وباكستان وإيران، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي. وتركزت هذه الاتصالات على بحث سبل خفض التصعيد العسكري، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلقي رد على مقترح أميركي، فيما شددت مصر على ضرورة تغليب الحكمة والحلول الدبلوماسية، لتجنب مزيد من التدمير والانزلاق نحو انفجار إقليمي غير مسبوق.

في المقابل، تعكس مواقف الدول تبايناً بين الإدانة والتضامن والدعوة إلى التهدئة، إذ أكدت دول مثل إيطاليا دعمها لدولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية، بينما شددت طهران على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي دعم لما تصفه بـ"العدوان"، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن سيادتها بكل الإمكانات. كما برزت جهود وساطة وتحركات دبلوماسية من دول عدة، بينها باكستان، في محاولة لوقف الحرب وإعادة الاستقرار، في حين تتصاعد التحذيرات الدولية من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية الواسعة لاستمرار التصعيد، بما يشمل تهديد أمن الغذاء والطاقة والسلم الدولي.

