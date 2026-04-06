توقع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط على جميع الجبهات، في ظل تعقيدات المشهد الحالي. وأوضح ألباريس، في مقابلة مع تلفزيون "RTVE" الإسباني، الاثنين، أن الوساطة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ليست احتمالًا واقعيًا في الظروف الراهنة.
وأضاف أنه لا يرى إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الصراع، مشيرًا إلى أن "كل المؤشرات تدل على استمرار الحرب في الشرق الأوسط على كافة الجبهات". وتابع أن الوساطة تتطلب مشاركة كل من إيران والولايات المتحدة، وبدونهما سيكون فتح مضيق هرمز وخفض التوترات أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في المنطقة، بل باتت تؤثر على العالم، خصوصًا من الناحية الاقتصادية، مشددًا على أن بلاده تعارض الحرب وتدعو إلى خفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات. وأشار إلى أن مدريد على تواصل مستمر مع تركيا وقطر والأردن ومصر والسعودية، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن مسار الحرب ونهايتها.