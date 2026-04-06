المواقف من الحرب | جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار قبل انتهاء مهلة ترامب

بيروت

العربي الجديد

06 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 14:54 (توقيت القدس)
الدخان يتصاعد في طهران جراء هجمات أميركية إسرائيلية، 6 إبريل 2026 (تولغا أكبابا/الأناضول)
دخلت الحرب في المنطقة ساعات مصيرية مع تحديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة حتى الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل بدء قصف واشنطن محطات الطاقة والجسور في إيران إذا استمرّت عن الامتناع في فتح مضيق هرمز الحيوي. ونقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء من المنطقة يناقشون بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً قد يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

من جهته، قال مصدر رسمي باكستاني لشبكة "سي أن أن"، الأحد، أن باكستان ومصر من بين الدول التي تسهّل قنوات الاتصال بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. وخلال المكالمة، "جدد دار دعم باكستان جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وأكد أهمية حل القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية".

من جانبها، أكدت الصين أنها على استعداد لمواصلة العمل مع روسيا في مجلس الأمن الدولي لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء الأحد، إن الحل الجذري لمشكلة الشحن في مضيق هرمز هو "وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

كل المواقف من الحرب في المنطقة وجهود وقفها يرصدها "العربي الجديد" تباعاً:

02:46 pm

إسبانيا: الحرب بالشرق الأوسط مستمرة والوساطة مستمرة

توقع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط على جميع الجبهات، في ظل تعقيدات المشهد الحالي. وأوضح ألباريس، في مقابلة مع تلفزيون "RTVE" الإسباني، الاثنين، أن الوساطة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ليست احتمالًا واقعيًا في الظروف الراهنة.

وأضاف أنه لا يرى إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الصراع، مشيرًا إلى أن "كل المؤشرات تدل على استمرار الحرب في الشرق الأوسط على كافة الجبهات". وتابع أن الوساطة تتطلب مشاركة كل من إيران والولايات المتحدة، وبدونهما سيكون فتح مضيق هرمز وخفض التوترات أمرًا بالغ الصعوبة.

وأكد أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في المنطقة، بل باتت تؤثر على العالم، خصوصًا من الناحية الاقتصادية، مشددًا على أن بلاده تعارض الحرب وتدعو إلى خفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات. وأشار إلى أن مدريد على تواصل مستمر مع تركيا وقطر والأردن ومصر والسعودية، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن مسار الحرب ونهايتها.

02:45 pm

رويترز

الكرملين: منطقة الشرق الأوسط بأكملها "تشتعل"

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الحرب على إيران تتسع رقعتها الجغرافية وتتفاقم آثارها الاقتصادية، معتبرًا أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها "تشتعل" بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
وفي تعليق على تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا اطلعت عليها لكنها لا تفضل التعليق المباشر عليها، مشيرًا إلى أن مستوى التوتر في المنطقة يتصاعد ويتفاقم.
وأضاف أن "المنطقة بأكملها تشتعل"، معتبرًا أن ذلك يمثل عواقب وخيمة وسلبية للعدوان على إيران، ومؤكدًا أن اتساع رقعة الصراع يحمل تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

02:43 pm

العربي الجديد

عمّان
العاهل الأردني يؤكد لسانشيز ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية

أكد العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من الدول العربية، واحترام سيادة الدول.

ونبّه الملك عبدالله إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم، محذرًا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.

12:35 pm

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
قطر تحذر من تداعيات التصعيد وتدعو إلى ضمان أمن الطاقة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، من وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار. ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية، وتأكيد أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية.

وأكد آل ثاني، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرًا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

10:34 am

أسوشييتد برس

اليابان تُعدّ لمباحثات قمة مع إيران

أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أن الحكومة اليابانية تُعدّ لإجراء مباحثات قمة مع إيران، وذلك في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفتح إيران مضيق هرمز.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن تاكايشي قالت أمام لجنة برلمانية لدى سؤال نائب معارض حول جهود اليابان الدبلوماسية بشأن الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران: "نحن نُعدّ لإجراء حوارات على مستوى القيادة في الوقت المناسب". وأضافت: "اليابان ستبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة السلام" من دون ذكر اسم المسؤول الإيراني الكبير الذي يجرى الإعداد لإجراء مباحثات معه.

09:44 am

بكين مستعدة لمواصلة العمل مع موسكو لتخفيف التوترات

09:32 am

وسطاء يناقشون وقفاً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء يناقشون بنود اتفاق على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى وقفاً محتملاً لإطلاق النار 45 يوماً، يجرى خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم. وقال التقرير إن المرحلة الثانية ستكون اتفاقاً على إنهاء الحرب. وأضاف أن من الممكن تمديد وقف إطلاق النار إذا تطلب الأمر مزيداً من الوقت للمفاوضات.

09:31 am

"سي أن أن": باكستان ومصر تسهلان الاتصالات بين طهران وواشنطن

09:28 am

الدوحة
تضامن إسباني مع قطر ضد الاعتداءات الإيرانية

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث جرى استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية.

وأكد آل ثاني، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذراً في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد، وفق وزارة الخارجية، على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب الوزير الإسباني عن تضامن بلاده مع دولة قطر مشدداً على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت المدنية وضمان سلامة قطاع الطاقة.

