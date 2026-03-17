المواقف من الحرب | تواصل المواقف الرافضة لدعوة ترامب تأمين مضيق هرمز

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
17 مارس 2026   |  آخر تحديث: 18:02 (توقيت القدس)
مرفأ بندر عباس الإيراني على مضيق هرمز، 19 فبراير 2026 (Getty)
دخلت الحرب في المنطقة أسبوعها الثالث، دون أن تلوح في الأفق أي نهاية قريبة لها، وسط تزايد تأثيرها على الاقتصاد العالمي، على وقع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي إلى حدّ كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف من التضخم. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بعض الحلفاء الغربيين بالجحود، بعدما رفضت عدة دول طلبه بإرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال فعالية بالبيت الأبيض في واشنطن، إن دولاً عدة أبلغته باستعدادها لتقديم المساعدة، لكنه عبّر عن استيائه من بعض الحلفاء القدامى. وأضاف: "بعضهم متحمس للغاية، وبعضهم الآخر ليس كذلك". وتابع: "بعض الدول ساعدناها لسنوات طويلة، وحميناها من مصادر خارجية خطيرة، ولم تبدِ حماساً. ومستوى الحماس مهم بالنسبة لي".

وقال عدد من شركاء الولايات المتحدة، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إنهم لا يخططون في الوقت الحالي لإرسال سفن للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، الذي أغلقته إيران فعلياً باستخدام طائرات مسيّرة وألغام بحرية. وشدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن فرنسا غير مستعدة للانخراط في "عمليات" لتأمين مضيق هرمز "في الظرف الراهن"، مع تواصل القصف، مشيراً إلى إمكان "مواكبة" السفن في هذا الممر الإستراتيجي عندما يصبح الوضع "أكثر هدوءً".

وقال ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، رافضاً طلباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "لسنا طرفاً في النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبداً في عمليات فتح أو تحرير مضيق هرمز في الظرف الراهن". من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز في برلين: "لا نملك التفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي الذي يشترطه القانون الأساسي"، مضيفاً أن واشنطن وإسرائيل لم تستشيرا ألمانيا قبل شن الحرب.

من جانبها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على ضرورة إيجاد طرق دبلوماسية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وقالت في مقابلة مع "رويترز": "لا أحد مستعد لتعريض شعبه للخطر في مضيق هرمز، علينا إيجاد سبل دبلوماسية لإبقاء هذا المضيق مفتوحاً، حتى لا نواجه أزمة غذاء أو أزمة أسمدة أو أزمة طاقة أيضاً".

كل المواقف من الحرب في المنطقة نتابعها أولاً بأول:

06:01 pm

رويترز

رويترز
كالاس إلى إنهاء الحرب على إيران

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء الحرب على إيران، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مع حكومات في المنطقة لبحث سبل وقف هذا الصراع. وقالت كالاس أيضاً في مقابلة مع "رويترز" في بروكسل إن مشاركة أوروبا في الجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز ما زالت خياراً مطروحاً، لكنها رجحت أن تأتي هذه المشاركة في إطار حلّ دبلوماسي.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بروكسل في 9 ديسمبر 2025 (الأناضول)
05:08 pm

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون: لسنا مستعدين للانخراط في تأمين مضيق هرمز حالياً

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن فرنسا غير مستعدة للانخراط في "عمليات" لتأمين مضيق هرمز "في الظرف الراهن"، مع تواصل القصف، مشيراً إلى إمكان "مواكبة" السفن في هذا الممر الإستراتيجي عندما يصبح الوضع "أكثر هدوءً".

وقال ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، رافضاً طلباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "لسنا طرفاً في النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبداً في عمليات فتح أو تحرير مضيق هرمز في الظرف الراهن". وأضاف "في المقابل، نحن مقتنعون بأنه عندما تصبح الأوضاع أكثر هدوءً (...) أي عندما تتوقف ذروة القصف، فنحن مستعدون، مع دول أخرى، لتحمّل مسؤولية نظام مواكبة"، مشدداً على أن ذلك "يفترض أيضاً إجراء نقاشات، لا سيما مع إيران".

04:03 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب

أعلن مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب جوزيف كينت استقالته من منصبه، احتجاجاً على الحرب ضد إيران. وقال في منشور عبر منصة "إكس"، قائلاً: "لا يمكنني بضمير مرتاح أن أؤيد الحرب الدائرة في إيران. لم تشكل إيران أي تهديد مباشر لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأميركية القوية التابعة لها".

مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب جو كينت (إكس)
03:51 pm

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يبحث مع لافروف هاتفياً خطوات إنهاء الحرب في المنطقة

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تبادلا خلالها وجهات النظر حول الخطوات الممكنة لإنهاء الحرب على إيران بالمنطقة في أسرع وقت، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت الوزارة أن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع لافروف، تبادل خلاله الوزيران وجهات النظر حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب في المنطقة بأسرع وقت ممكن، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ووفق وزارة الخارجية، فقد لفت فيدان الانتباه إلى المخاطر التي يشكلها استمرار الحرب على كلا البلدين في المنطقة وعلى النظام الدولي. وخلال الاتصال، قالت وزارة الخارجية التركية إنه نوقشت آخر المستجدات بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث أكد الوزير فيدان مجدداً استعداد تركيا لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

 

03:44 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
أمير قطر والعاهل الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة "في ضوء التصعيد الراهن واستمرار العدوان الإيراني السافر الذي استهدف قطر والأردن وعدداً من دول المنطقة".

أمير قطر والعاهل الأردني في الدوحة، 17 مارس 2026 ( الديوان الأميري القطري)
02:28 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
هيومن رايتس ووتش: هجمات إيران تعرّض مدنيي الخليج لخطر جسيم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي يواجهون خطراً جسيماً جراء الضربات الإيرانية المستمرة، رداً على الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى أن العديد من هذه الهجمات استهدفت مباني سكنية وفنادق ومطارات مدنية وسفارات ومراكز مالية.

سحابة دخان فوق أبوظبي من موقع هجوم صاروخي إيراني، 28 فبراير 2026 (فرانس برس)
02:27 pm

قنا

قنا
وزيرا خارجية الكويت وفرنسا يبحثان تطورات التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أنه تم خلال الاتصال، "مناقشة ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

01:01 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
ملك الأردن يحطّ في قطر بعد زيارته أبوظبي

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، والذي يقوم بزيارة عمل للبلاد، وفق الديوان الأميري القطري.

وكان العاهل الأردني قد بحث أمس الاثنين، في أبوظبي، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد الدائر. وبحسب الديوان الملكي الأردني أكد الزعيمان إدانتهما لأية اعتداءات على الأردن ودولة الإمارات وسيادتهما، مشددين على أن الدول العربية لم تكن طرفاً في الحرب ولم تبدأها، بل حاولت احتواء الأزمة، وتجنب انزلاق المنطقة للصراع. وشدد الزعيمان كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق مع الشركاء والقوى الفاعلة، للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة، مؤكدين ضرورة الاحتكام للحوار والدبلوماسية لوقف النزاع.

ونبه عبد الله الثاني إلى خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.

12:27 pm

علي أبو مريحيل

علي أبو مريحيل
كاتب فلسطيني، عمل مراسلاً صحفياً في الصين لعدد من المؤسسات الإعلامية العربية. لديه العديد من المؤلفات والأبحاث والمقالات والتقارير الصحفية المرئية والمكتوبة.
بكين
الصين تريد مضيق هرمز مفتوحاً بلا الاصطفاف خلف ترامب

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الأحد، إلى الضغط على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والصين للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وهو ممر نقل النفط الحيوي الذي أغلقته إيران فعلياً رداً على الحرب الأميركية والإسرائيلية ضدها. وفي ما يتعلق بدور بكين على وجه التحديد، قال ترامب في تصريحات صحافية: "نتوقع من الصين المساعدة في فتح مضيق هرمز لأنها تحصل على 90% من نفطها من هذا المضيق". وتأتي هذه الدعوة قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى الصين في نهاية الشهر الجاري صدرت تلميحات من واشنطن أمس إلى أنها قد تتأجل، في ما يشبه التهديد المرتبط بالاستجابة الصينية لمبادرة تحالف مضيق هرمز.

شي وترامب في بوسان، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر 2025(Getty)
11:58 am

رويترز

رويترز
أمين عام المنظمة البحرية الدولية يشكك بالحل العسكري بهرمز

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، قوله، اليوم الثلاثاء، إن توفير مرافقة من السفن الحربية لن "يضمن بنسبة 100%" سلامة السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وقال دومينغيز للصحيفة إن المساعدة العسكرية "ليست حلاً طويل الأمد أو مستداماً" لفتح المضيق، مضيفاً: "نحن مجرد أضرار جانبية لصراع لا علاقة لأسبابه الجذرية بالشحن البحري".

وأشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية لديها مخاوف جدية بشأن نفاد الطعام والإمدادات لطواقم السفن العالقة في الخليج. وسيعقد مجلس المنظمة البحرية الدولية جلسة استثنائية يومي الأربعاء والخميس في مقرها بلندن لمعالجة الآثار المترتبة على الشحن البحري والبحارة نتيجة للصراع الدائر في الشرق الأوسط. وذكر التقرير أن دومينغيز دعا شركات الشحن البحري إلى "عدم الإبحار، وعدم تعريض البحارة للخطر، وعدم تعريض السفن للخطر".

11:56 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ميلوني تتحفظ على المشاركة العسكرية بحماية مضيق هرمز

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، عن تحفظها بشأن المشاركة العسكرية في حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز. وقالت ميلوني في مقابلة على التلفزيون الإيطالي إن حرية الملاحة في المضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية تُعتبر أمراً بالغ الأهمية، لكنها أضافت أن التدخل يعني "اتخاذ خطوة نحو تورط أكبر" في الحرب.

ودعت ميلوني إلى تعزيز مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيديس"، وهي مهمة أُنشئت في 2024 بعدما استهدفت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران عدة سفن، وكانت تعمل حتى الآن بشكل رئيسي في البحر الأحمر. وأكدت رئيسة الحكومة المنتمية لليمين مراراً أن بلادها لن تشارك في الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضد إيران.

11:55 am

رويترز

رويترز
قاليباف: أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، وأشار إلى أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها. وقال: "سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأميركية. نحن، الدول الإسلامية في المنطقة، سنرسخ النظام والأمن الإقليميين في ما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني". وأضاف أنه يتعين على القوات الأميركية مغادرة المنطقة.

11:45 am

رويترز

رويترز
روبيو يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي الوضع في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، الاثنين، إن التعاون بين الدول لضمان الأمن في مضيق هرمز بات أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن تشو اتفق مع روبيو على أهمية حرية الملاحة في المضيق لأمن واقتصاد كوريا الجنوبية وغيرها من الدول، واقترح مواصلة المشاورات الوثيقة بين الجانبين.

11:29 am

رويترز

رويترز
اتصالات عراقية مع إيران للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط حيان عبد الغني قوله، إن بغداد على اتصال مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في إطار مساعيها لتخفيف وطأة تعطل صادرات الخام، عقب أحدث الهجمات على ناقلات نفط في المياه الإقليمية العراقية.

وقال عبد الغني في بيان مصور نُشر الاثنين، إن العراق يسعى كذلك إلى استئناف تشغيل خط أنابيب متوقف يتيح ضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي، من دون المرور عبر إقليم كردستان. وأضاف الوزير أن العراق سينهي فحص جزء من خط الأنابيب بطول 100 كيلومتر خلال أسبوع، تمهيداً لتصدير النفط مباشرة من كركوك.

11:26 am

رويترز

رويترز
كالاس: لإيجاد طرق دبلوماسية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على ضرورة إيجاد طرق دبلوماسية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحلفاء إلى إرسال سفن حربية إلى هناك لتأمين العبور في ظل الحرب على إيران. وقالت كالاس في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الثلاثاء، "لا أحد مستعد لتعريض شعبه للخطر في مضيق هرمز، علينا إيجاد سبل دبلوماسية لإبقاء هذا المضيق مفتوحاً، حتى لا نواجه أزمة غذاء أو أزمة أسمدة أو أزمة طاقة أيضاً".

11:24 am

رويترز

رويترز
سيول: إرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز يتطلب موافقة البرلمان

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، إن إرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز سيتطلب موافقة البرلمان. وأضاف أن سيول لا تنوي إرسال سفينتها الحربية التابعة لوحدة "تشيونجهاي" الكورية الجنوبية التي تحمل اسم "روكس داي جو-يونغ" إلى مضيق هرمز. وتوجد كوريا الجنوبية بالفعل في الشرق الأوسط، منذ إرسال الوحدة في 2009 لمرافقة سفنها التجارية التي تبحر بالقرب من السواحل الصومالية في عمليات لمكافحة القرصنة.

11:19 am

الأناضول

الأناضول
روبيو يوعز لدبلوماسيين أميركيين بحث دول على إجراءات ضد إيران

قالت شبكة "إن بي سي نيوز"، الأميركية، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوعز لدبلوماسييه العاملين في دول مختلفة، بحثّ الحكومات على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة "تزايد مخاطر الهجمات المرتبطة بإيران". وبحسب خبر استند إلى مراسلات داخلية حصلت عليها الشبكة الأميركية، أُرسلت هذه التعليمات سراً إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ضمن طلب تحرك بعنوان "تزايد المخاوف بشأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني".

وجاء في المراسلات توجيه للدبلوماسيين الأميركيين بإيصال هذه الرسالة إلى أعلى المسؤولين في الدول التي يعملون فيها بحلول 20 مارس/ آذار الحالي. وطُلب في المراسلات تنفيذ خطوات عاجلة تهدف إلى تقليص قدرات إيران والجماعات الموالية لها على شنّ هجمات، مع تأكيد أهمية التحرك الجماعي في مواجهة "تزايد مخاطر الهجمات". وورد في المراسلات بحسب "إن بي سي نيوز": "نرى أن النظام الإيراني أكثر استجابة تجاه الإجراءات المشتركة مقارنة بالخطوات الأحادية، وأن الضغط الجماعي سيكون أكثر فاعلية في تغيير سلوك النظام".

وذكرت "إن بي سي نيوز"، أن الدبلوماسيين العاملين في الدول التي لا تصنِّف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله "منظمتين إرهابيتين"، طُلب منهم حث حكوماتها على "اتخاذ خطوات سريعة" بهذا الصدد.

