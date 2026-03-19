المواقف من الحرب | تنديد باستهداف إيران منشآت للطاقة في الخليج

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 16:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتصاعد الدعوات العربية والدولية إلى وقف الحرب في المنطقة، في ظل تصعيد عسكري متسارع يتمثل في قصف متبادل بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة بعد اعتداءات إيرانية طاولت دول الخليج ومنشآت حيوية في قطاع الطاقة.

وأدانت دولة قطر بأشد العبارات الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة في السعودية والإمارات خلال اليومين الماضيين، معتبرةً ذلك انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن الطاقة العالمي والملاحة البحرية والبيئة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية "الغاشمة" على دول المنطقة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، هدنة في الضربات التي تستهدف البنى التحتية المدنية في الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن "من مصلحة الجميع وقف الضربات على البنى التحتية المدنية في أقرب وقت، ولا سيما منشآت الطاقة والمياه"، كاشفاً عن تواصله مع ترامب وأمير قطر عقب الضربات التي استهدفت "مواقع لإنتاج الغاز في إيران وقطر". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إبقاء "السكان المدنيين وحاجاتهم الأساسية، فضلاً عن أمن إمدادات الطاقة، بمنأى عن التصعيد العسكري".

وصعّدت السعودية من لهجتها تجاه طهران، إذ قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت مبكر من صباح الخميس، إن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات عسكرية "إذا رأت ذلك ضرورياً"، في أعقاب الهجمات الإيرانية على دول الخليج. وأضاف أن "الثقة الضئيلة التي كانت متبقية في إيران قد تحطمت تماماً"، في إشارة إلى تدهور العلاقات وتصاعد التوترات في المنطقة. وقد أكد وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك خلال اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة.

وعقد وزراء خارجية كل من: أذربيجان، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، باكستان، قطر، السعودية، سورية، تركيا، الإمارات، اجتماعاً تشاورياً في الرياض، وبحث الوزراء الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وأذربيجان، وتركيا، مؤكدين إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت السكنية والمقار الدبلوماسية. كما شددوا على أن مستقبل العلاقات مع إيران مرهون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل، وعدم استخدام قدراتها العسكرية لتهديد دول المنطقة. 

كلّ المواقف من الحرب يرصدها "العربي الجديد" تباعاً..

فرانس برس

avata
غوتيريس: حان الوقت لإنهاء هذه الحرب

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الولايات والمتحدة وإسرائيل على إنهاء حربهما على إيران قبل أن تصبح "خارج السيطرة"، محذّراً من "تداعيات مأسوية محتملة" على المدنيين وعلى الاقتصاد العالمي.

وقال غوتيريس للصحافيين خلال قمّة للاتحاد الأوروبي في بروكسل متوجّها إلى "الولايات المتحدة وإسرائيل: حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي قد تصبح خارج السيطرة بالكامل".

وتوجّه بالقول إلى إيران، "توقّفي عن مهاجمة جيرانك. فهم لم يكونوا يوما طرفاً في النزاع".

 

03:58 pm

فرانس برس

avata
6 دول تعلن أنها "مستعدة للمساهمة" في تأمين مضيق هرمز

دانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز. وقالت هذه الدول في بيان مشترك: "ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز"، و"نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق".

03:56 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رفض قطري مصري لتوسع الصراع في المنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعٍ عقد بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، آخر التطورات في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة. وحسب الديوان الأميري القطري، جدد الرئيس المصري التضامن الكامل لمصر مع قطر، مؤكدًا دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره العميق لموقف مصر وتضامنها، مؤكداً قوة الروابط بين البلدين. وأكد الجانبان رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

02:15 pm

فرانس برس

avata
ماكرون يدعو إلى هدنة في عيد الفطر ومباحثات بين إيران وأميركا

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، "التصعيد غير المحسوب" في الشرق الأوسط، حيث امتدت الحرب إلى مواقع إنتاج المحروقات، وخاصة في قطر، داعياً إلى وقف القتال خلال عيد الفطر. وقال ماكرون في بروكسل، حيث يشارك في قمة أوروبية، إن "عدداً من دول الخليج استُهدف للمرة الأولى في قدراته الإنتاجية، كما كانت إيران قد استُهدفت سابقاً"، داعياً إلى إجراء محادثات "مباشرة" بين الأميركيين والإيرانيين بشأن هذه المسألة.

التفاصيل عبر الرابط:

ماكرون في حديث إلى الصحافيين في بروكسل، 19 مارس 2026 (جون تايس/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

01:52 pm

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يزور قطر ثاني محطات جولته في المنطقة

يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، دولة قطر، في ثاني محطات جولته في المنطقة، التي بدأها أمس الأربعاء من السعودية، حيث شارك فيدان في اجتماع استضافته الرياض على مستوى وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية. وأعلنت وزارة الخارجية التركية الزيارة، مبينة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل وزير الخارجية التركي خلال الزيارة.

التفاصيل عبر الرابط:

فيدان خلال مشاركته في اجتماع الرياض، 19 مارس 2026 (فايز نور الدين/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

12:59 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مسقط
سلطنة عُمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في قطر والإمارات

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها الاستهدافات التي طاولت منشآت للطاقة في دولة قطر والإمارات، وهجمات أخرى استهدفت السعودية. وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، اليوم "ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم استهداف المنشآت المدنية، وإمدادات الطاقة العالمية"، داعية لخفض التصعيد، ووقف الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بما يصون الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المنطقة والعالم أجمع.

وعبّرت عن تضامنها مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها واستقرارها، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الحرب وتداعياتها. وأكدت أن "معالجة الأسباب الجذرية للصراع تكمن في الحوار، وهو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة".

 

12:55 pm

رويترز

avata
ميرز: نرحب بإشارات ترامب إلى الاستعداد لإنهاء القتال بإيران

رحّب المستشار الألماني، فريدريش ميرز، اليوم الخميس، بما قال إنها إشارات من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أن العمليات القتالية في إيران يمكن أن تنتهي، مما قد يتيح لأوروبا المساهمة في إرساء دعائم السلام في الشرق الأوسط. وقال لصحافيين قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعبر عن بالغ امتناني للرئيس الأميركي الذي بعث إشارة الليلة الماضية مفادها أنه مستعد لإنهاء القتال". وأكد ميرز مجدداً استعداد أوروبا للمساعدة في إرساء دعائم السلام في الشرق الأوسط بمجرد أن تتوقف العمليات القتالية.

12:52 pm

الأناضول

avata
"الأطلسي": الحلف في حالة تأهب ومستعد للدفاع عن أراضي الحلفاء

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن الحلف في حالة تأهب ومستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء. جاء ذلك في تصريح للصحافيين في مقر الحلف في بروكسل، الخميس، إلى جانب الرئيس الروماني نيكوشور دان. وذكَّر روته باعتراض الحلف صواريخ باليستية كانت متجهة من إيران نحو تركيا، 3 مرات كان آخرها في 13 مارس/ آذار الجاري. مشدداً على أن دول الناتو متفقة على أن امتلاك إيران قدرات نووية وصواريخ باليستية "أمر غير مقبول".

وأضاف أن الولايات المتحدة أضعفت بالفعل هذه القدرات، مشيراً إلى أن ذلك "مهم لأمن أوروبا وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط". وعن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأسيس تحالف دولي بشأن مضيق هرمز، أوضح أن جميع الحلفاء متفقون على أن مضيق هرمز لا يمكن أن يبقى مغلقاً. وأردف: "يجب إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، فهو ذو أهمية حاسمة للاقتصاد العالمي". وبيَّن أن دول الناتو تجري مشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة وفيما بينها لإيجاد أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات الأمنية.

12:45 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر تدين الهجمات والتهديدات الإيرانية في المنطقة

أدانت دولة قطر "بأشد العبارات" الهجمات والتهديدات التي قامت بها إيران ضد السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية في المنطقة، لا سيما في مضيق هرمز، بما في ذلك التهديدات بإغلاقه أو عرقلة المرور فيه، "الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة". جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة قطر في المملكة المتحدة والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة في دورتها السادسة والثلاثين، المخصصة لمناقشة "الاعتداء الغاشم" على دول الخليج وما يترتب عليه من إعاقة وتهديد حرية الملاحة البحرية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وجدد السفير القطري إدانة دولة قطر الهجمات التي استهدفت أراضيها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيراً إلى أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وخرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد ترحيب دولة قطر بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات، مشدداً على ضرورة احترام حرية الملاحة، والالتزام بأحكام القانون الدولي.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات "تنعكس بشكل مباشر على أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتعرّض حياة البحارة الأبرياء للخطر، وتهدد استقرار أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، بما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة".

12:16 pm

فرانس برس

avata
بكين عن اغتيال لاريجاني: أمر غير مقبول

قالت الصين، الخميس، إنّ قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في ضربة إسرائيلية، وقتل أي زعيم إيراني آخر "أمر غير مقبول"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: "لطالما عارضنا استخدام القوة في العلاقات الدولية"، مضيفاً أنّ "الأعمال التي تهدف إلى اغتيال القادة الإيرانيين ومهاجمة الأهداف المدنية غير مقبولة على الإطلاق".

12:14 pm

رويترز

avata
الكرملين: اتساع رقعة الحرب يؤثر في قطاع الطاقة العالمي

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن اتساع رقعة الحرب في المنطقة يؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة، وعواقب ستطاول دول العالم، ومن بينها روسيا.

11:25 AM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
إسبانيا تدين استهداف البنى التحتية للطاقة في المنطقة

أدانت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة، محذّرة من تداعياتها الإنسانية والبيئية، وداعية إلى وقف فوري للتصعيد وضبط النفس من جميع الأطراف. وقالت الحكومة، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، إن "إسبانيا تدين الهجمات ضد البنى التحتية الحيوية للطاقة"، مشيرةً بشكل خاص إلى "الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس في إيران، والهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول الخليج، وآخرها القصف العنيف على رأس لفان في قطر"، مؤكدة أنها "ترفض هذه الأعمال بأشد العبارات".

وأضاف البيان أن هذه التطورات "تمثل تصعيداً جديداً في النزاع، مع عواقب إنسانية وبيئية لا يمكن التنبؤ بها"، في ظل اتساع دائرة الاستهداف لتشمل منشآت حيوية ذات تأثير مباشر بالمدنيين والاقتصاد العالمي. كما انتقدت مدريد التحذير الذي أصدرته إيران بإخلاء المناطق القريبة من منشآت الغاز ومصافي النفط في دول الخليج، واصفةً إياه بأنه "غير قانوني وغير مبرر ويستحيل تنفيذه"، معتبرة أن هذا التحذير "يُظهر نية المضي في هجمات متعمدة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".

09:57 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر: اعتداءات إيران على دول المنطقة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

أدانت قطر، اليوم الخميس، استهداف إيران منشآت الطاقة في السعودية والإمارات، ووصفت الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة بأنها "غاشمة وتجاوزت كافة الخطوط الحمراء". وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ "دولة قطر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اليومين الماضيين".

التفاصيل عبر الرابط:

تصاعد الدخان في الدوحة عقب سماع عدة انفجارات، 5 مارس 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

09:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
اجتماع الرياض يطالب إيران بوقف اعتداءاتها

أكد وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك خلال اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

المشاركون بالاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، 19 مارس 2026 (وكالة الأنباء السعودية)
أخبار
التحديثات الحية

09:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
البوسعيدي: على أصدقاء أميركا مساعدتها على الخروج من الحرب

قال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إن على أصدقاء أميركا مساعدتها على الخروج من حرب غير قانونية، معتبراً أن القوة العظمى فقدت السيطرة على سياستها الخارجية، وذلك في مقال نشره في مجلة "إيكونوميست" البريطانية. وأضاف أن الولايات المتحدة وإيران كانتا مرتين خلال تسعة أشهر على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قبل أن تتعرض هذه الجهود لانتكاسة، مشيراً إلى أن الضربة العسكرية التي شنّتها إسرائيل وأميركا في 28 فبراير/شباط، بعد ساعات من جولة محادثات وُصفت بأنها الأكثر جدية، أطاحت فرصة سلام كانت تبدو ممكنة.

التفاصيل عبر الرابط:
رصد
التحديثات الحية

09:27 am

العربي الجديد

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
أمير قطر لماكرون: استهداف المنشآت الحيوية تهديد للاستقرار

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي، مجدداً الدعوة إلى وقف التصعيد بشكل فوري، وتكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع الأزمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث فيه تطورات الأوضاع في المنطقة، في أعقاب العدوان الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، بحسب الديوان الأميري القطري.

بدوره أكد الرئيس الفرنسي أهمية التوصل الفوري إلى وقف التصعيد العسكري الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة والمياه، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، وصون أمن إمدادات الطاقة من تداعيات هذا العدوان العسكري.

07:51 am

الأناضول

avata
ماكرون يدعو إلى وقف فوري لاستهداف مرافق الطاقة في المنطقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف فوري لاستهداف مرافق الطاقة في المنطقة، عقب ضربات استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر. وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، إنه تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الأميركي دونالد  ترامب، عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر، الأربعاء.

وقال الرئيس الفرنسي إن "من مصلحتنا المشتركة تطبيق وقف فوري للضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، ولا سيما مرافق الطاقة والمياه" في المنطقة. وشدد على ضرورة "حماية السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن أمن إمدادات الطاقة، من أي تصعيد عسكري".

07:46 am

أسوشييتد برس

avata
قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات حرب إيران وأزمة الطاقة

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، وتتصدر تداعيات الحرب في إيران جدول الأعمال، إلى جانب تراجع دعم التكتل لأوكرانيا وضعف قدرته التنافسية. وشهدت أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، فيما انقسمت الدول الأعضاء بشأن كيفية تخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة على المستهلكين والشركات.

وقبيل القمة، دعت مجموعة من خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة؛ وهي وسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بينما طالبت دول أخرى بإصلاح نظام تسعير الكربون في الاتحاد.

04:34 am

قنا

avata
الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على مدينة رأس لفان

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإيراني على منشأة غازية حيوية في مدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن ذلك الاعتداء يعد أحدث انتهاك إيراني للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، كما يعد خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

كما أدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني بالمسيرات والصواريخ على مدينة الرياض وعلى أهداف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً في هذا الإطار التضامن الكامل مع دول الخليج العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة وحقها في الحفاظ على سلامة مواطنيها ومنشآتها.

وأضاف أن استهداف المنشآت النفطية والغازية في منطقة الخليج العربية يمثل تصعيداً خطيراً وعدواناً إيرانياً غير محسوب التبعات ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ومن شأنه أن يزيد من منسوب التوتر.

03:36 am

قنا

avata
البحرين تدين الهجوم الإيراني على مدينة رأس لفان الصناعية

أعربت البحرين إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر، في سياق استمرار الهجمات العدائية على المنشآت المدنية والاقتصادية والنفطية في دول المنطقة، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن البحرين الكامل مع دولة قطر، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ مواقف وإجراءات حازمة إزاء هذه الهجمات الإيرانية العدائية وغير المبررة، بما يسهم في صون استقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلامة شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

02:47 am

العربي الجديد

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
قطر توجه رسالة تاسعة إلى الأمم المتحدة

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة تاسعة، إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس/ آذار، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت الرسالة  التي قامت بتوجيهها مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء آل ثاني إلى أنه منذ بداية الهجوم على دولة قطر في 28 فبراير/ شباط 2026 وحتى يوم 16 مارس 2026، تصدت أنظمة الدفاع الجوي لعدد من الأهداف الجوية المعادية، مشيرة في هذا الصدد إلى وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة لهذه الهجمات الشنيعة.

وتابعت الرسالة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات". وأكدت الرسالة أن "هذه الهجمات استمرت من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، والذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات"

كما أكدت الرسالة مجدداً إدانة دولة قطر لهذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الحق الذي أكده قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية.

02:39 am

رويترز

avata
الإمارات: استهداف المنشآت النفطية تهديد لأمن المنطقة والطاقة

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم على البنية التحتية والمنشآت النفطية يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي. وشددت على خطورة استهداف المنشآت الحيوية، لما لذلك من تداعيات واسعة على الاستقرار الإقليمي وسلاسل إمدادات الطاقة.

02:38 am

الأناضول

avata
مصر تدين استهداف منشآت الطاقة في الخليج وتدعو لوقف التصعيد

أدانت مصر "الاعتداءات الآثمة" التي استهدفت السعودية والإمارات وقطر، معربة عن رفضها استهداف منشآت الطاقة في كل من قطر وإيران. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أهمية وقف التصعيد في المنطقة، محذرة من تداعيات استمرار التوتر على الأمن والاستقرار الإقليمي.

02:25 am

رويترز

avata
وزير الخارجية السعودي: نحتفظ بحق الرد العسكري

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ستتخذ القرار المناسب "إذا حان الوقت"، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة. وأكد بن فرحان أن السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة، مشيراً إلى أن الضغوط الإيرانية "سترتد عليها سياسياً وأخلاقياً". وأضاف أن قيادة المملكة تتابع التطورات من كثب، وستتخذ القرار اللازم بما يحقق مصالحها ويحفظ أمنها واستقرارها.

التفاصيل عبر الرابط:

فيصل بن فرحان آل سعود في الاجتماع التشاوري بالرياض، 19 مارس 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

دلالات
المساهمون
قنا
جعفر العلوني
أسوشييتد برس
محمد شيخ يوسف
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
