المواقف من الحرب | تنديد باستهداف إيران منشآت للطاقة في الخليج

تتصاعد الدعوات العربية والدولية إلى وقف الحرب في المنطقة، في ظل تصعيد عسكري متسارع يتمثل في قصف متبادل بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة بعد اعتداءات إيرانية طاولت دول الخليج ومنشآت حيوية في قطاع الطاقة.
وأدانت دولة قطر بأشد العبارات الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة في السعودية والإمارات خلال اليومين الماضيين، معتبرةً ذلك انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن الطاقة العالمي والملاحة البحرية والبيئة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية "الغاشمة" على دول المنطقة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، هدنة في الضربات التي تستهدف البنى التحتية المدنية في الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن "من مصلحة الجميع وقف الضربات على البنى التحتية المدنية في أقرب وقت، ولا سيما منشآت الطاقة والمياه"، كاشفاً عن تواصله مع ترامب وأمير قطر عقب الضربات التي استهدفت "مواقع لإنتاج الغاز في إيران وقطر". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إبقاء "السكان المدنيين وحاجاتهم الأساسية، فضلاً عن أمن إمدادات الطاقة، بمنأى عن التصعيد العسكري".
وصعّدت السعودية من لهجتها تجاه طهران، إذ قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت مبكر من صباح الخميس، إن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات عسكرية "إذا رأت ذلك ضرورياً"، في أعقاب الهجمات الإيرانية على دول الخليج. وأضاف أن "الثقة الضئيلة التي كانت متبقية في إيران قد تحطمت تماماً"، في إشارة إلى تدهور العلاقات وتصاعد التوترات في المنطقة. وقد أكد وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك خلال اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة.
وعقد وزراء خارجية كل من: أذربيجان، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، باكستان، قطر، السعودية، سورية، تركيا، الإمارات، اجتماعاً تشاورياً في الرياض، وبحث الوزراء الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وأذربيجان، وتركيا، مؤكدين إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت السكنية والمقار الدبلوماسية. كما شددوا على أن مستقبل العلاقات مع إيران مرهون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل، وعدم استخدام قدراتها العسكرية لتهديد دول المنطقة.
كلّ المواقف من الحرب يرصدها "العربي الجديد" تباعاً..