المواقف من الحرب | مباحثات خليجية صينية وبوتين يعرض مقترحات تسوية

تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة ومنع اتساع رقعة الحرب، في ظل مخاوف متزايدة من تداعياتها على أمن المنطقة والعالم. وتكثّف دول عدة تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها السياسية من أجل الدفع نحو التهدئة وخفض التوتر بين الأطراف المتصارعة.

في السياق، شددت دول عربية وغربية على ضرورة وقف الهجمات وتجنب استهداف دول المنطقة، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والحفاظ على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. كما برزت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين قادة ومسؤولين دوليين لبحث سبل احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.

وفي موازاة ذلك، تتواصل الإدانات الرسمية للهجمات التي طاولت دولاً في المنطقة، إلى جانب دعوات متكررة إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي وتغليب الحوار السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة، في وقت تحذر فيه عواصم عدة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

"العربي الجديد" يتابع ردود الفعل العربية والدولية من الحرب أولاً بأول..

11:20 pm

رويترز

avata
رويترز
بوتين يعرض على ترامب مقترحات بشأن إيران

قال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، للصحافيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي اليوم الاثنين، وعرض عليه مقترحاته الرامية إلى التوصل إلى تسوية سريعة للحرب مع إيران. وأضاف أوشاكوف أن الزعيمين ناقشا أيضاً الصراع الأوكراني والوضع في فنزويلا في سياق الوضع العالمي لسوق النفط.

06:16 pm

رويترز

avata
رويترز
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى وقف إطلاق النار

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا إلى "وقف إطلاق النار في منطقة الخليج في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها بشكل كامل.

وأدلى وانغ بالتصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الاثنين. وفي اتصال منفصل، أبلغ وانغ وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بأن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع للأوضاع وستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

04:53 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وذلك للمرّة الثانية، لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداءات عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دولة الكويت. وأضافت الوزارة في بيان على حسابها بمنصة إكس، أنّ نائب وزير الخارجية بالوكالة عزيز رحيم الديحاني، جدّد إدانة واستنكار الكويت الشديدَين ورفضها القاطع لجميع الهجمات السافرة التي تشنها إيران على أراضي وأجواء الدولة، ولا سيّما تلك التي استهدفت المرافق والبنية التحتية المدنية الحيوية.

04:20 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاتحاد الأوروبي: الحرب تهدّد الاقتصاد العالمي بصدمة تضخمية

نبّهت المفوضية الأوروبية إلى أن الحرب المستمرة في المنطقة تهدّد الاقتصاد العالمي بـ"صدمة تضخمية". وقال المفوض الأوروبي فالديس دومبروفكيس "إذا استمرت (الحرب) إلى ما لا نهاية مع اضطرابات في الملاحة البحرية في مضيق هرمز وهجمات على البنى التحتية للطاقة في دول الخليج، فقد تؤدي في نهاية المطاف إلى صدمة تضخمية كبيرة تصيب الاقتصاد العالمي والأوروبي".

04:01 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
فون ديرلاين: تداعيات حرب إيران وصلت إلى أوروبا

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الاثنين، من أن أوروبا بدأت تتأثّر بتداعيات حرب الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعار الطاقة واستهداف دول منضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت فون ديرلاين لسفراء الاتحاد الأوروبي قبيل اتصال ستجريه مع قادة من الشرق الأوسط "نشهد حالياً نزاعاً إقليمياً أصبح امتداد تداعياته واقعاً اليوم".

وأضافت أن "مواطنينا عالقون في مرمى النيران المتبادلة. يتعرّض شركاؤنا لهجمات"، مشيرة إلى طائرة مسيّرة إيرانية أصابت قاعدة بريطانية في قبرص المنضوية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعطل حركة التجارة و"نزوح السكان".

ماكرون: فرنسا تعد مهمة دفاعية لإعادة فتح مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل على إعداد مهمة بحرية "دفاعية" للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة، مشيراً إلى أن فرنسا ستُرسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر في إطار هذه الجهود.

02:02 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
بوتين يعرب عن "دعم راسخ" للمرشد الأعلى الجديد في إيران

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين عن "دعم راسخ" لمجتبى خامنئي غداة انتخابه مرشداً أعلى لإيران خلفاً لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران أواخر فبراير/ شباط. وقال بوتين في رسالة إلى خامنئي الابن "أرغب في تأكيد دعمنا الراسخ لطهران وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين"، مشدداً على أن "روسيا لطالما كانت وستبقى شريكاً يمكن الاعتماد عليه". وتابع "في وقت تواجه إيران عدواناً عسكرياً، يتطلب توليكم هذا المنصب الرفيع، بدون أدنى شك، شجاعة كبيرة وتفانياً".

01:53 pm

رويترز

avata
رويترز
ستارمر: نحتاج طريقة لخفض التصعيد في إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب البحث عن طريقة لخفض التصعيد في إيران. وأضاف أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعملان معاً "يومياً". وجاء تعليق ستارمر رداً على سؤال حول ما إذا كانت "العلاقة الخاصة" بين البلدين قد تدهورت. وأضاف "من المهم تأكيد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان معاً يومياً، كما كانتا تفعلان دائماً". لكنه تابع قائلاً "القرارات المتعلقة بما يصب في مصلحة بريطانيا هي من اختصاص رئيس وزراء بريطانيا".

08:05 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط يحض على خفض التصعيد

حضّ مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط على خفض التصعيد في المنطقة، داعياً إلى إدانة الهجمات على المدنيين، وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية السعودي، بحسب ما أفادت بكين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن بكين أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما قال المبعوث الخاص تشاي جون لوزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال محادثات الأحد. وأضاف "تحضّ الصين جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فوراً، ومنع تصعيد التوترات، وتجنب إلحاق المزيد من الضرر بشعوب دول المنطقة". وأشار إلى أن "سيادة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها مصونة، ويجب إدانة الهجمات على المدنيين الأبرياء والأهداف غير العسكرية".

وفي اجتماع منفصل مع رئيس مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، دعا تشاي إلى "العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن". وقال إن الصين "ستؤدي دوراً بنّاءً... لتعزيز السلام ووقف القتال".

07:54 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
السعودية تدين الهجمات الإيرانية "الآثمة" ضد دول الخليج

دانت السعودية الهجمات الإيرانية "الآثمة" ضدها وضد دول الخليج، بعد إحباط هجمات متكررة استهدفت حقل شيبة النفطي في شرق المملكة. وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان".

وأضاف البيان "مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية، لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي".

04:27 am

قنا

avata
قنا
البحرين تدين استهداف منشأة سكنية في السعودية

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالسعودية، وأسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية، معربة عن دعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

02:46 am

العربي الجديد

الدوحة
قطر تعلن مواصلة تحركاتها الدبلوماسية لمنع اتساع دائرة الصراع

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن استهداف الأراضي القطرية بالصواريخ يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة والقانون الدولي، مشدداً على أن حماية أمن قطر وسلامة أراضيها تمثلان أولوية قصوى. وفي الوقت نفسه، أوضح أن الدوحة تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف من أجل احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الدوحة 12 يونيو 2024 (إبراهيم العمري/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

قطر تعلن مواصلة تحركاتها الدبلوماسية لمنع اتساع دائرة الصراع

2:30 AM

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
مباحثات بين الصفدي ونظيريه القطري والسعودي

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداءات الإيرانية على الأردن وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوزيران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إدانة هذه الهجمات، مشددين على "التضامن المطلق" في مواجهة ما وصفاه بـ"التهديد الخطير لأمن الأردن وقطر وأمن الدول العربية". كما بحث الجانبان آفاق استعادة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

02:43 am

قنا

avata
قنا
قطر تدين استهداف منشأة سكنية في السعودية

أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالسعودية وأدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين، معتبرةً أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة.

02:39 am

قنا

avata
قنا
مباحثات خليجية صينية بشأن التطورات الإقليمية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في الرياض، مع المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، المستجدات الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

02:35 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ماكرون تحدث هاتفياً الى ترامب وبزشكيان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث هاتفياً مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، مؤكداً خلال الاتصال ضرورة أن توقف إيران فوراً ضرباتها ضد دول المنطقة وأن تضمن حرية الملاحة عبر وضع حد لإغلاق مضيق هرمز. من جهته، شدد بزشكيان على أن تحركات إيران تندرج في إطار "الدفاع المشروع"، محذراً من أن أي تدخل خارجي لدعم ما وصفه بـ"المعتدين" سيُعد مشاركة في الحرب. كما طالب ماكرون خلال الاتصال بضمان سلامة المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس الموجودين في حرم السفارة الفرنسية، مؤكداً أن عودتهما إلى فرنسا تمثل "أولوية مطلقة".

