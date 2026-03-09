- أخبار
المواقف من الحرب | مباحثات خليجية صينية وبوتين يعرض مقترحات تسوية
تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة ومنع اتساع رقعة الحرب، في ظل مخاوف متزايدة من تداعياتها على أمن المنطقة والعالم. وتكثّف دول عدة تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها السياسية من أجل الدفع نحو التهدئة وخفض التوتر بين الأطراف المتصارعة.
في السياق، شددت دول عربية وغربية على ضرورة وقف الهجمات وتجنب استهداف دول المنطقة، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والحفاظ على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. كما برزت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين قادة ومسؤولين دوليين لبحث سبل احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.
وفي موازاة ذلك، تتواصل الإدانات الرسمية للهجمات التي طاولت دولاً في المنطقة، إلى جانب دعوات متكررة إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي وتغليب الحوار السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة، في وقت تحذر فيه عواصم عدة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
"العربي الجديد" يتابع ردود الفعل العربية والدولية من الحرب أولاً بأول..
3:38 PM
ماكرون: فرنسا تعد مهمة دفاعية لإعادة فتح مضيق هرمز
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل على إعداد مهمة بحرية "دفاعية" للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة، مشيراً إلى أن فرنسا ستُرسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر في إطار هذه الجهود.
التفاصيل عبر الرابط:
2:30 AM
عمّان
مباحثات بين الصفدي ونظيريه القطري والسعودي
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداءات الإيرانية على الأردن وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوزيران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إدانة هذه الهجمات، مشددين على "التضامن المطلق" في مواجهة ما وصفاه بـ"التهديد الخطير لأمن الأردن وقطر وأمن الدول العربية". كما بحث الجانبان آفاق استعادة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.