المواقف من الحرب | تحذيرات من آثار مدمّرة على المنطقة والعالم

28 مارس 2026   |  آخر تحديث: 20:42 (توقيت القدس)
تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية الداعية إلى خفض التصعيد ووقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما يُعقد اجتماع باكستاني سعودي مصري وتركي غداً الأحد في إسلام أباد حول التطورات الإقليمية.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

، إن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران مخالفة للقاوني الدولي، وإنها تواجه خطر الانتشار الإقليمي بشكل متزايد. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "أ خبر" المحلية، مساء الجمعة. وأشار فيدان إلى أن الحرب ضد إيران لها آثار مدمّرة وخطيرة للغاية على المنطقة والسياسة العالمية أيضاً.

ولفت إلى أن هدف أنقرة منذ البداية هو منع اندلاع الحرب، والعمل على إيقافها ومنع توسعها في حال اندلعت، وإبقاء تركيا خارجها. وأوضح فيدان أن العداء بين الدول بعد الحروب قد يستمر لسنوات طويلة، مضيفاً: "عندها لا تستطيعون إنشاء بيئة تقوم على التعاون والتنمية والازدهار". وأردف: "نحن لا نريد حدوث ذلك، وكل جهودنا في الواقع موجهة لمنع هذا الأمر". ولفت فيدان إلى أن الجهات الفاعلة الأخرى أيضا بدأت ترى التهديدات الناجمة عن الحرب.

وأكد فيدان أن هناك مقترحات متزايدة للتعاون في جهود الوساطة، وأن هذا التوافق الدولي يزيد من مسؤولية تركيا، التي تشهد نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً. وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح فيدان أن هناك نقاشات تقودها الولايات المتحدة بشأن كيفية تأمين الملاحة في حال عدم التوصل إلى سلام، بما في ذلك إمكانية تشكيل ترتيبات عسكرية.

"العربي الجديد" يرصد المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

08:40 pm

قنا

ولي العهد السعودي يبحث تطورات المنطقة مع رئيس وزراء الهند

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الحرب على أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مخاطرها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. وجدّد رئيس الوزراء الهندي، خلال الاتصال، إدانة بلاده واستنكارها "للاعتداءات الإيرانية المتكررة والتي تهدّد أمن المملكة وتمس سيادتها".

03:45 pm

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الخارجية الروسية: المعتدون يتجاهلون مخاطر التلوث الإشعاعي

قالت الخارجية الروسية، اليوم السبت، بشأن الهجمات على المنشآت النووية في إيران إن "المعتدين يرفعون الرهانات في الحرب بالشرق الأوسط متجاهلين مخاطر التلوث الإشعاعي". ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن وزارة الخارجية القول إن  الضربات على مجمع خونداب ومصنع أردكان، والقصف قرب محطة بوشهر النووية تستحق إدانة حازمة من المجتمع الدولي.

01:22 pm

أسوشييتد برس

ميرز يوجه انتقادات لاذعة لترامب بشأن الحرب على إيران

وجه المستشار الألماني فريدريش ميرز انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، مضيفاً "سياساته في الحرب مع إيران تمثل تصعيداً شديداً ولا تشكل محاولة جادة لوقف الاقتتال".

وقال ميرز، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية اليوم الجمعة: "ما يقوم به ترامب اليوم ليس تهدئة ولا محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية، بل تصعيد شامل وواسع النطاق سيتمخض عنه نتائج يشوبها الغموض". وأضاف ميرز أنه يرتاب في إمكانية إحداث تغيير جذري في القيادة الإيرانية، وتساءل: "هل الهدف حقاً هو تغيير النظام؟ إن كان ذلك كذلك، فلا أعتقد أنهم سيحققونه، فالتجارب السابقة تؤكد أن هذا النهج غالباً ما يبوء بالفشل".

01:06 pm

الأناضول

وزير خارجية باكستان يبحث مع غوتيريس التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التطورات الإقليمية في المنطقة وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين.

وأوضح دار، في تدوينة عبر منصة "إكس"، السبت، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع غوتيريس، تناول خلاله الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أنهما تبادلا وجهات النظر بشأن تداعيات التطورات الجارية على الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكداً أن الأمم المتحدة تواصل أداء دور لا غنى عنه في منع النزاعات وتسويتها.

01:03 pm

أسوشييتد برس

بن زايد يبحث مع زيلينسكي تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد الرئيس الأوكراني الذي يقوم بزيارة عمل للإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). وبحسب "وام"، "تناول اللقاء الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة.

01:02 pm

قنا

مصر واليونان تؤكدان دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، في اتصال هاتفي، دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والعمل على تجنيبها مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.
واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، مساعي بلاده الهادفة إلى التهدئة وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء الموقف في المنطقة.

12:48 pm

أسوشييتد برس

ألمانيا: حرب إيران تثير مخاوف واسعة من موجة تضخم جديدة

كشف استطلاع للرأي أن نحو 90% من الألمان يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر المقبلة على خلفية حرب إيران. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "بوست بنك" أن 32,2% من الألمان يستعدون لارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وقال أولريش شتيفان، كبير استراتيجيي الاستثمار للعملاء الأفراد والشركات في "دويتشه بنك" التي تتبع لها "بوست بنك": "لا يزال كثير من الناس يتذكرون جيداً كيف أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022 إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.. تظهر التطورات الحالية في الشرق الأوسط أن النزاعات الجيوسياسية لديها مجدداً القدرة على تأجيج التضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة".

