المواقف من الحرب | دعوات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
20 مارس 2026   |  آخر تحديث: 15:48 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد في المنطقة، حيث أعلن سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن المنامة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بسبب "الهجمات المستمرة" من قبل إيران على دول الخليج والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى أن البحرين وعدداً من أعضاء المجلس شددوا على ضرورة التزام طهران بقرار 11 مارس/آذار القاضي بوقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة. وأوضح أن القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين، يدعو أيضاً إلى وقف أي أعمال تهدد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

وفي هذا السياق، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم في بروكسل، أمس الخميس، إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه، محذرين من تداعياتها على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي، ومؤكدين ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية والالتزام بالقانون الدولي. كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع دول الخليج المتضررة، داعياً إيران إلى وقف الضربات العسكرية فوراً واحترام سيادة الدول، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرات الدفاع، لا سيما في مجالي الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيّرة.

بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لتحقيق تهدئة شاملة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحثا خلاله التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

03:47 pm

فرانس برس

فرانس برس
وزير الخارجية الفرنسي يدعو طهران إلى تقديم "تنازلات كبيرة"

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة إيران إلى تقديم "تنازلات كبيرة"، في تصريح أدلى به خلال زيارته إسرائيل في اليوم الحادي والعشرين من الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وقال بارو في مؤتمر صحافي عُقد في مطار بن غوريون في تل أبيب "أيا يكن ما ستؤول إليه العمليات العسكرية الجارية، يتعيّن استكمال نتائجها بحل سياسي يُفضي إلى آثار دائمة. وفي هذا الصدد، على النظام الإيراني أن يقدّم تنازلات كبيرة، وأن يُجري تغييراً جذرياً في نهجه".

وأضاف الوزير الفرنسي "إن استقرار المنطقة يمر أيضا عبر تنفيذ خطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية في الخريف المنصرم بشأن غزة وتشمل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ونزع سلاح حماس، وإحياء أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".

3:37 PM

جعفر العلوني

شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
سانشيز: لا أحد يعرف كم قد تستمر هذه الحرب

أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز اليوم الجمعة عن حزمة إجراءات اقتصادية طارئة بقيمة خمس مليارات يورو، تضم 80 إجراءً تهدف إلى التخفيف من آثار الحرب على إيران.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي عُقد عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في مقر رئاسة الحكومة في مدريد إنه "غاضبٌ جداً من الوضع الذي يعيشه العالم".

وأشار إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تجاوزت كونها أزمة جيوسياسية، وأصبحت تهدد استقرار الاقتصاد الأوروبي، محذراً من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى أزمة تضخم حادة إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة.

وقال: "لا أحد يعرف كم قد تستمر هذه الحرب، لكننا اتخذنا كل التدابير الممكنة لتقليل تأثيراتها على المواطنين والأسواق".

 

02:43 pm

رويترز

رويترز
وزير الخارجية الفرنسي: لا أرى نهاية واضحة للأزمة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه لا يرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب، لكن فرنسا وحلفاءها سيواصلون العمل على إيجاد حل دائم.

وقال بارو للصحفيين عقب لقائه مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في تل أبيب "لا يوجد مخرج واضح على الأمد القريب من التصعيد الإقليمي الحالي والذي بدأ بشكل أو بآخر منذ السابع من أكتوبر 2023. لكن يجب ألا يكون هذا بأي حال من الأحوال ذريعة للتقاعس عن العمل".

01:35 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
عبد العاطي وفيدان يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين القاهرة وأنقرة حول سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري بالمنطقة والتطورات في السودان.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، "في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة". وتبادل عبد العاطي وفيدان الرؤى حول التطورات في المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية لاحتواء الموقف، وحذرا من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع دائرة الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، بحسب بيان المتحدث.

01:25 pm

رويترز

رويترز
سويسرا تعلّق صادرات الأسلحة إلى أميركا

أعلنت سويسرا أنها لن تصدّر تراخيص للشركات لتصدير أسلحة إلى الولايات المتحدة بسبب الهجمات المستمرة على إيران، مشيرة إلى حيادها. وذكرت الحكومة في بيان "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران طوال مدة الصراع". وأضافت "لا يمكن حالياً السماح بتصدير عتاد حربي إلى الولايات المتحدة".

 

10:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
موجة إدانات واسعة لاستهداف منشآت الطاقة في الخليج

أثارت الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في قطر والسعودية والإمارات والكويت موجة استنكار دولية وإقليمية واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على أمن إمدادات الطاقة العالمية.

طاقة
09:36 am

فرانس برس

فرانس برس
6 دول تعلن استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز

دانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز. وقالت هذه الدول في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على منشأة رأس لفان للغاز في قطر: "ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز". وأضافت الدول الست: "ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".

09:35 am

رويترز

رويترز
وكالة الطاقة الدولية تقدم مقترحات لتخفيف ضغوط أسعار النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي اتفقت هذا الشهر على إطلاق كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، إنها اقترحت، اليوم الجمعة، إجراءات لتخفيف ضغوط أسعار النفط على المستهلكين، من بينها العمل من المنزل وتجنّب السفر الجوي. وتسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران بارتفاع أسعار الطاقة، ما أثار مخاوف من تصاعد التضخم عالمياً.

طاقة
08:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الشرع: نعمل على إبعاد سورية عن أي نزاع

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، عقب تلقيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بدمشق، إن ما يحصل حالياً حدث كبير نادر في التاريخ، ولم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سورية عن أي نزاع، وأن تحافظ على مسارها في التنمية والبناء.

أخبار
05:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
مباحثات سعودية أردنية بشأن "تداعيات التصعيد الخطير بالمنطقة"

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السعوي فيصل بن فرحان آل سعود في اتصالٍ هاتفيٍّ، تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة.

04:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المنامة
شيخ الأزهر يندد بـ"العدوان الغادر" على البحرين

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رسالة خطية من شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب، أعرب فيها عن بالغ حزنه واستنكاره للاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها مملكة البحرين.

وأكد الطيب في رسالته إدانته لما وصفه بـ"العدوان الغادر" الذي طاول أراضي البحرين، وما أسفر عنه من ترويع للمدنيين وتدمير لبعض المنشآت وسقوط ضحايا من الأبرياء.

03:53 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
اليابان ترفض الكشف عن طلب أميركي بشأن مضيق هرمز

رفضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الكشف عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب من بلادها إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت تاكايشي، في بيان عقب قمتها مع ترامب في واشنطن، إن المحادثات كانت "ذات طبيعة حساسة"، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يمكن لليابان اتخاذها وأخرى لا يسمح بها القانون الياباني، مؤكدة أنها قدمت توضيحات مفصلة في هذا الشأن. وأضافت أن الجانبين توافقا على أن ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى.

03:13 am

رويترز

رويترز
أوروبا تتجه لخفض الضرائب على الكهرباء ودعم أسعارها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن المفوضية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي خفض الضرائب على الكهرباء ودعم أسعارها، في إجراء سريع للتخفيف من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحافي، أن الضرائب المفروضة على الكهرباء تكون في بعض الأحيان أعلى بكثير من تلك المفروضة على الغاز، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى 15 ضعفاً، معتبرة أن هذا الوضع غير منطقي. وأضافت أن المفوضية ستعمل على خفض معدلات الضرائب على الكهرباء، وضمان أن تكون أقل من الضرائب المفروضة على الوقود الأحفوري.

