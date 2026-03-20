المواقف من الحرب | دعوات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة

تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب وخفض التصعيد في المنطقة، حيث أعلن سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن المنامة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بسبب "الهجمات المستمرة" من قبل إيران على دول الخليج والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى أن البحرين وعدداً من أعضاء المجلس شددوا على ضرورة التزام طهران بقرار 11 مارس/آذار القاضي بوقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة. وأوضح أن القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين، يدعو أيضاً إلى وقف أي أعمال تهدد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.
وفي هذا السياق، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم في بروكسل، أمس الخميس، إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه، محذرين من تداعياتها على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي، ومؤكدين ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية والالتزام بالقانون الدولي. كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع دول الخليج المتضررة، داعياً إيران إلى وقف الضربات العسكرية فوراً واحترام سيادة الدول، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرات الدفاع، لا سيما في مجالي الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيّرة.
بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لتحقيق تهدئة شاملة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحثا خلاله التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
