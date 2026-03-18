المواقف من الحرب| اجتماع عربي إسلامي في الرياض والصين تواصل وساطتها

- تستضيف الرياض اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي، وسط توترات الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران والاعتداءات الإيرانية في المنطقة، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق لدعم استقرار المنطقة. - يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع بالرياض، ضمن جولة إقليمية لإنهاء حرب إيران، بينما يلقي المستشار الألماني فريدريش ميرز خطاباً في البوندستاغ حول تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. - انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلف الناتو لعدم دعمه في الملف الإيراني، معبراً عن خيبة أمله تجاه موقف الحلفاء الأوروبيين بشأن تأمين مضيق هرمز.

على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة على إيران، والاعتداءات الإيرانية على دول في المنطقة، تستضيف الرياض اجتماعاً لوزراء دول عربية وإسلامية، لبحث الأمن الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم الأربعاء "بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إنّ الوزير هاكان فيدان

سيحضر اجتماعاً في العاصمة السعودية، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في المنطقة، وذلك بعد الإعلان أن فيدان سيقوم بجولة إقليمية سعياً لإنهاء حرب إيران.

أوروبياً، من المقرر أن يلقي المستشار الألماني فريدريش ميرز كلمة أمام النواب في البوندستاغ، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المرجح أن تحظى تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية الجارية ضد إيران بحيز كبير في الخطاب الذي يستمر 20 دقيقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة الحرب. ويأتي خطاب ميرز في البوندستاغ عشية اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الوضع في إيران وأوكرانيا.

هذا وتتواصل المواقف حيال المبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأمين مضيق هرمز. واشتكى ترامب من عدم تقديم دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" الدعم لبلاده في ما يتعلق بالملف الإيراني، قائلاً: "أعتقد أن الناتو يرتكب خطأً غبياً للغاية". وانتقد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في المكتب البيضاوي بواشنطن، "ناتو" وبعض الدول الأوروبية التي أعلنت أنها لن تدعم الولايات المتحدة، ولا سيما في مسألة مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الدول "قدمت اختباراً سيئاً" في ما يخص أمن المضيق.

وبينما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى أحد لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، أعرب عن خيبته تجاه موقف الحلف، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ناتو. نحن لسنا في حاجة إليهم، لكن كان ينبغي لهم أن يكونوا هناك". وأشار ترامب إلى أن أوروبا بأكملها أيّدت بدء الهجمات على إيران، لكن حين وصل الأمر إلى الدعم العسكري لم يدعم أحد، معرباً عن شعوره بـ"الخيبة" مراراً في هذا الصدد.

