المواقف من الحرب| اجتماع عربي إسلامي في الرياض والصين تواصل وساطتها

18 مارس 2026   |  آخر تحديث: 19 مارس 2026 - 00:12 (توقيت القدس)
دخان في سماء الرياض جراء اعتداء إيراني وسط الحرب بالمنطقة، 5 مارس 2026 (رويترز)
- تستضيف الرياض اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي، وسط توترات الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران والاعتداءات الإيرانية في المنطقة، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق لدعم استقرار المنطقة.

- يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع بالرياض، ضمن جولة إقليمية لإنهاء حرب إيران، بينما يلقي المستشار الألماني فريدريش ميرز خطاباً في البوندستاغ حول تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة.

- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلف الناتو لعدم دعمه في الملف الإيراني، معبراً عن خيبة أمله تجاه موقف الحلفاء الأوروبيين بشأن تأمين مضيق هرمز.

على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة على إيران، والاعتداءات الإيرانية على دول في المنطقة، تستضيف الرياض اجتماعاً لوزراء دول عربية وإسلامية، لبحث الأمن الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم الأربعاء "بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إنّ الوزير هاكان فيدان

سيحضر اجتماعاً في العاصمة السعودية، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في المنطقة، وذلك بعد الإعلان أن فيدان سيقوم بجولة إقليمية سعياً لإنهاء حرب إيران.

أوروبياً، من المقرر أن يلقي المستشار الألماني فريدريش ميرز كلمة أمام النواب في البوندستاغ، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المرجح أن تحظى تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية الجارية ضد إيران بحيز كبير في الخطاب الذي يستمر 20 دقيقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة الحرب. ويأتي خطاب ميرز في البوندستاغ عشية اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الوضع في إيران وأوكرانيا.

هذا وتتواصل المواقف حيال المبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأمين مضيق هرمز. واشتكى ترامب من عدم تقديم دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" الدعم لبلاده في ما يتعلق بالملف الإيراني، قائلاً: "أعتقد أن الناتو يرتكب خطأً غبياً للغاية". وانتقد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في المكتب البيضاوي بواشنطن، "ناتو" وبعض الدول الأوروبية التي أعلنت أنها لن تدعم الولايات المتحدة، ولا سيما في مسألة مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الدول "قدمت اختباراً سيئاً" في ما يخص أمن المضيق.

وبينما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى أحد لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، أعرب عن خيبته تجاه موقف الحلف، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ناتو. نحن لسنا في حاجة إليهم، لكن كان ينبغي لهم أن يكونوا هناك". وأشار ترامب إلى أن أوروبا بأكملها أيّدت بدء الهجمات على إيران، لكن حين وصل الأمر إلى الدعم العسكري لم يدعم أحد، معرباً عن شعوره بـ"الخيبة" مراراً في هذا الصدد.

"العربي الجديد" يتابع المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

10:00 pm

طهران
عراقجي يبحث مع نظرائه بتركيا ومصر وباكستان التصعيد بالمنطقة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع نظرائه في تركيا ومصر وباكستان، تناولت التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الجاري. وخلال هذه المحادثات، وصف عراقجي الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البنية التحتية الإيرانية بأنه خطوة تهدف إلى تصعيد التوترات وزعزعة استقرار المنطقة، محذراً من تداعياته على الأمن الإقليمي. وأكد ضرورة تعزيز التنسيق واليقظة بين دول المنطقة لمواجهة هذه التهديدات، مشيراً إلى ما وصفه بـ"العواقب الوخيمة" للسلوكيات الأميركية والإسرائيلية، ومشدداً على أن إيران لن تدخر جهداً في الدفاع عن سيادتها الوطنية وأمن مواطنيها.

09:51 pm

طهران
بوتين يعزي إيران بعد اغتيال لاريجاني

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى القيادة الإيرانية في اغتيال علي لاريجاني، معبراً عن تعاطفه مع عائلته والشعب الإيراني. وأشاد بوتين، في رسالة تعزية نقلتها وكالة "تسنيم" لإيرانية، بالدور الذي اضطلع به لاريجاني في تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران، مؤكداً أنه عمل على دعم الأهداف المشتركة للبلدين. واعتبر الرئيس الروسي أن خسارة لاريجاني تمثل "خسارة فادحة" لإيران والمنطقة، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.

04:37 pm

رويترز

رويترز
روسيا: استئناف الملاحة في مضيق هرمز لن يتحقق إلا بالمحادثات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ترى أن استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات.

04:35 pm

فرانس برس

فرانس برس
ميرز: ألمانيا ما كانت لتنصح بشنّ الحرب على إيران

قال المستشار فريدريش ميرز، إن ألمانيا ما كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بشنّ الحرب على إيران. وأضاف: "نشارك إسرائيل والولايات المتحدة الهدف بأنه لا يجدر بعد الآن أن تشكل إيران خطرا"، مشيرا الى أن واشنطن "لم تستشر" برلين بشأن شنّ الحرب، وأن الأخيرة "ما كانت لتنصح باتباع هذا المسار". وأضاف: "مهما استمرت هذه الحرب، فلن يكون لنا دور فيها".

04:33 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ألمانيا: الضربات العسكرية لن تؤدي لتغيير منظم للنظام بإيران

حذر وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، من توسع نطاق الحرب على إيران، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات عالمية. وخلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في برلين، قال فاديفول، إن الحرب تنطوي على "إمكانات تصعيد حقيقية قد تدفع ليس بالمنطقة فحسب، بل بالعالم أجمع، نحو أزمة كبرى".

وأوضح أن إمدادات الأسمدة القادمة من المنطقة وحدها "تُعد أساسية للغاية لدرجة أن انقطاعها لفترة طويلة قد يهدد بحدوث أزمة غذاء في أجزاء واسعة من أفريقيا". ورأى فاديفول أن هذا الوضع يجب أن يثير القلق "بسبب البشر الذين يعانون، وبطبيعة الحال بسبب موجات اللجوء التي قد تنتج عن ذلك".

وأعرب فاديفول عن أمله في حدوث تحول من داخل إيران نحو "قيادة إنسانية تليق بالكرامة البشرية"، مشيراً إلى وجود تواصل مع المعارضة بهذا الشأن، لكنه استدرك قائلاً إن هذا التحول لن ينبع من داخل البلاد على المدى القصير في ظل ظروف الحرب، مضيفاً: "أنا لا أعتقد ببساطة أنه يمكن فرض ذلك عسكرياً من الخارج".

03:28 pm

الدوحة
الأنصاري: استهداف حقل بارس خطوة خطرة وغير مسؤولة

وصف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران، والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في قطر بأنها "خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة". وقال الأنصاري في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن استهداف البنية التحتية للطاقة "يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها". وأضاف: "نؤكد كما أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

02:06 pm

الأناضول

الأناضول
تركيا: نقيّم تطورات مضيق هرمز

قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تقيّم التطورات في مضيق هرمز "من منظور السلام والاستقرار الإقليمي". وجاء ذلك في رد مصادر من الوزارة على أسئلة صحافيين، الأربعاء، عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك.

وأوضحت المصادر أن الوزارة "تتابع من كثب واهتمام التصريحات الأخيرة المتعلقة بضمان الأمن البحري والدعوات الموجهة إلى الدول الحليفة في هذا السياق". وأكدت الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة إلى أمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة البحرية الدولية، مشددة على "ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة ومنع التصعيد". وجددت المصادر التركية دعوتها لجميع الأطراف إلى "التحلي بضبط النفس والعمل وفق القانون الدولي".

02:00 pm

الأناضول

الأناضول
السيسي وسلطان عُمان يبحثان جهود خفض التصعيد

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، جهود خفض التصعيد في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأميركي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، "أعرب خلاله السيسي عن موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عمان والدول الخليجية الشقيقة كافة في ظل الظروف الراهنة"، وفق بيان للرئاسة المصرية. وشدد السيسي على إدانة مصر ورفضها الكاملين للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وخلال الاتصال "استعرض السيسي الاتصالات والتحركات المكثفة التي تقوم بها مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، في إطار جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ووقف الحرب في أسرع وقت". وأعرب عن تقدير مصر ودعمها لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عمان بين الجانبين، الأميركي والإيراني.

01:57 pm

رويترز

رويترز
ألمانيا: التغيير في إيران لن يتحقق بوسائل عسكرية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في برلين، اليوم الأربعاء، إن البلاد ترغب في رؤية تغيير داخل إيران، لكن ذلك لن يتحقق بوسائل عسكرية من الخارج. وأضاف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي: "نظراً لوحشية هذا النظام وقسوته، من المستحسن أن يحدث تغيير فيه". وتابع: "أعتقد فقط أن هذا يجب أن يحدث من داخل البلاد، ولحسن الحظ هناك محاولات إيجابية في هذا الاتجاه"، مشيراً إلى أن ألمانيا تجري محادثات مع المعارضة. 

01:54 pm

محمد شيخ يوسف

محمد شيخ يوسف
إسطنبول
جهود في الرياض لوقف الحرب

تسعى 11 دولة عربية وإسلامية، من خلال اجتماع رفيع على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع تستضيفه الرياض اليوم الأربعاء، إلى بحث مسائل الأمن الإقليمي، وعلى رأسها الحرب على إيران، والهجمات على لبنان، في مسعى لموقف موحد يقود إلى جهود وقف الحرب، وإعادة فتح قنوات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم، "بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

12:29 pm

رويترز

رويترز
بيسكوف: التقرير عن إرسالنا معلومات استخباراتية لإيران كاذب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي ذكر أن روسيا ترسل لإيران صوراً من الأقمار الصناعية وتقنيات لطائرات مسيّرة محسنة "خبر كاذب".

ونقلت الصحيفة أمس الثلاثاء عن مصادر مطلعة على الأمر أن روسيا وسعت تعاونها العسكري وإرسال معلومات المخابرات مع إيران، مقدمة صوراً من الأقمار الصناعية وتقنيات طائرات مسيّرة محسنة لمساعدة طهران في استهداف القوات الأميركية في المنطقة.

12:25 pm

رويترز

رويترز
الكرملين عن اغتيال لاريجاني: ندين مثل هذه الأعمال

ندد الكرملين اليوم الأربعاء، بقتل قادة إيران في غارات جوية أميركية إسرائيلية، وذلك بعد يوم من تأكيد وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي كان مستشاراً للزعيم الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، رداً على سؤال عن رد فعل روسيا على مقتل لاريجاني: "ندين بشدة أي عمل يهدف إلى الإضرار بصحة أو في نهاية المطاف قتل أو تصفية أعضاء قيادة إيران ذات السيادة والمستقلة، وكذلك قادة الدول الأخرى. ندين مثل هذه الأعمال".

12:23 pm

رويترز

رويترز
الصين: سنواصل الوساطة لوقف النار في الشرق الأوسط

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي قوله، إن بكين ستواصل جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مضيفاً أنه "ما كان ينبغي لهذه الحرب أن تندلع أبداً ولا يوجد ما يبرر استمرارها".

وأدلى الوزير بهذه التعليقات اليوم الأربعاء خلال اجتماع في بكين مع المبعوث الرئاسي الخاص لدولة الإمارات إلى الصين خلدون المبارك، وعبّر أيضاً عن دعمه لدولة الإمارات في حماية سيادتها وأمنها.

10:25 am

شادي عاكوم

شادي عاكوم
برلين
توجس ألماني من فخ مساندة ترامب في مضيق هرمز

في وقت أصر فيه المستشار الألماني فريدريش ميرز على أن القوات المسلحة الألمانية لن تتدخل في الحرب الأميركية ضد إيران، وليس هناك من حاجة حالياً إلى إرسال قوات بحرية لحماية مضيق هرمز وأن جميع الجهود موجهة نحو إنهاء الحرب، بدأت ضغوط الرئيس دونالد ترامب وشركات الشحن الألمانية تنعكس في النقاشات داخل برلين، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية للمشاركة العسكرية البحرية لحماية الممر المائي الذي ينقل عبره خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

10:16 am

الأناضول

الأناضول
بكين: لا علاقة بين تأجيل زيارة ترامب وعدم المساعدة في هرمز

قالت الصين إن تأجيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليها لا علاقة له بعدم تقديمها مساعدة على مرافقة السفن في مضيق هرمز. جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي في بكين، الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء "شينخوا". وأوضح لين أن الصين والولايات المتحدة تتواصلان بشأن تحديد موعد جديد لزيارة ترامب، مشيراً إلى أنه لا تتوافر أي معلومات إضافية في هذا الشأن في الوقت الحالي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "بعض وسائل الإعلام كانت قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قال إن زيارته إلى الصين، التي كانت مرتقبة في 31 مارس/ آذار الحالي، قد تؤجل إذا لم تقدم الصين مساعدة على مرافقة السفن في مضيق هرمز". وأضاف: "لقد لاحظنا أن الولايات المتحدة قدمت إيضاحات علنية بشأن هذه التقارير الإعلامية المضللة، ووصفتها بأنها زائفة تماماً"، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي شدد على أن الزيارة ليست مرتبطة بالقضية المثارة بشأن مضيق هرمز.

والاثنين، أعلن ترامب تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين لمدة شهر، مؤكداً أنه سيبقى في بلاده بسبب الهجمات التي تشنها بالاشتراك مع إسرائيل على إيران. وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن الصين ينبغي أن تشكر الولايات المتحدة وتقدم لها المساعدة في ما يتعلق بمضيق هرمز، لافتاً إلى أن بكين تؤمن نحو 90%من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق.

10:13 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
رئيسة وزراء اليابان: لا نخطط لإرسال قوات إلى مضيق هرمز

 ذكرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي اليوم الأربعاء أن بلادها "لا تخطط في هذه المرحلة" لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز. وقالت في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس المستشارين، قبل اجتماعها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن غداً الخميس "سندرس الإجراءات الضرورية في إطار القانون"، بحسب ما أوردته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت "إننا ندرس ما يمكننا فعله، بما في ذلك من منظور قانوني "لضمان سلامة الملاحة البحرية في المضيق". ورداً على سؤال حول طلب ترامب الأخير من اليابان ودول أخرى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، قالت تاكايشي "سأبلغ (ترامب) بما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله بموجب القانون الياباني". وقدم ترامب الطلب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي، لكنه قال في منشور أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدتهم في عملياتها العسكرية ضد إيران.

09:35 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ميرز يخاطب البرلمان قبيل قمة أوروبية

من المقرر أن يلقي المستشار الألماني فريدريش ميرز كلمة أمام النواب في البوندستاغ، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المرجح أن تحظى تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية الجارية ضد إيران بحيز كبير في الخطاب الذي يستمر 20 دقيقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة الحرب.

وتراجع دعم ميرز للحرب تدريجياً، كما عارض دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتدخل لتأمين مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط. وكالمعتاد، سيعقب البيان الحكومي نقاش برلماني يستمر نحو 60 دقيقة. ويأتي خطاب ميرز في البوندستاغ عشية اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الوضع في إيران وأوكرانيا.

09:34 am

الأناضول

الأناضول
أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية إلى إيران

أرسلت أذربيجان، الأربعاء، مساعدات إنسانية جديدة إلى إيران تحتوي على أغذية وأدوية ومستلزمات طبية. وذكرت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية "أذرتاج" في بيان، أن المساعدات تم إرسالها بناء على تعليمات من الرئيس إلهام علييف. وأشارت إلى أن حجم المساعدات يبلغ 82 طناً، بينها 76 طناً من المواد الغذائية و4 أطنان أدوية وطنان من المستلزمات الطبية.

09:32 am

الأناضول

الأناضول
وزير الخارجية التركي يحضر اجتماع الرياض

قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان سيحضر اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في المنطقة، وذلك بعد الإعلان أن فيدان سيقوم بجولة إقليمية سعياً لإنهاء حرب إيران.  وقال فيدان إنه سيبدأ الأربعاء جولة في المنطقة لبحث سبل وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأشار فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الثلاثاء، مع نظيرته الكندية أنيتا أناند في العاصمة أنقرة، إلى أن الحرب بدأت تنتشر أيضاً في لبنان، وأنها تزداد تعقيداً تدريجياً في العراق. وأضاف: "لا تنتهي جهودنا بشأن نوع الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإزالة مصيبة هذه الحرب التي خيمت على العالم الإسلامي في أقرب وقت".

ولفت إلى أن الاغتيالات السياسية التي تنفذها إسرائيل، وتستهدف رجال الدولة والسياسيين الإيرانيين، هي أنشطة غير قانونية وخارجة عن قانون الحرب ويجب أن تتوقف في أقرب وقت. وذكر فيدان أنه سيبدأ اعتباراً من الأربعاء جولة في المنطقة لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف الحرب.

09:31 am

رويترز

رويترز
اجتماع عربي وإسلامي في الرياض لبحث الأمن الإقليمي

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم الأربعاء "بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

9:24 AM
