المواقف من الحرب | ألمانيا لن تنضم للقتال وحراك مكثف لوقف التصعيد

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر روسيا وإيران بمحاولة "اختطاف الاقتصاد العالمي"، في الوقت الذي واصلت فيه طهران إغلاق طريق رئيسي لشحن النفط.
وفي حديثها لوكالة برس أسوشيشن للأنباء، خلال زيارة إلى السعودية، ربطت وزيرة الخارجية البريطانية التهديد من إيران بالتهديد من روسيا وهي حليف رئيسي لطهران. وأضافت "لقد رأينا هذه الروابط بين روسيا وإيران على مدى فترة طويلة من الزمن".
وأكدت إيفيت كوبر خلال لقائها في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس الخميس، تضامن بلادها مع الدول المتضررة من الاعتداءات "الغاشمة" التي تشنها إيران.