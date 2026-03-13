المواقف من الحرب | ألمانيا لن تنضم للقتال وحراك مكثف لوقف التصعيد

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:56 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتوالى المواقف العربية والدولية مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وقيام الأخيرة بإطلاق صواريخ ومسيّرات على الأراضي المحتلة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، كما حذر من خطورة اتساع دائرة الصراع وتقويض أمن واستقرار المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي.

"العربي الجديد" يتابع المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

12:32 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بريطانيا: روسيا وإيران تحاولان اختطاف الاقتصاد العالمي

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر روسيا وإيران بمحاولة "اختطاف الاقتصاد العالمي"، في الوقت الذي واصلت فيه طهران إغلاق طريق رئيسي لشحن النفط.

وفي حديثها لوكالة برس أسوشيشن للأنباء، خلال زيارة إلى السعودية، ربطت وزيرة الخارجية البريطانية التهديد من إيران بالتهديد من روسيا وهي حليف رئيسي لطهران. وأضافت "لقد رأينا هذه الروابط بين روسيا وإيران على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأكدت إيفيت كوبر خلال لقائها في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس الخميس، تضامن بلادها مع الدول المتضررة من الاعتداءات "الغاشمة" التي تشنها إيران.

12:30 pm

رويترز

avata
رويترز
روسيا: لا نتوقع أن تقلل حرب إيران من اهتمام أميركا بملف كييف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا لا يساورها أي قلق في الوقت الحالي من أن الحرب على إيران ستقلل من اهتمام الولايات المتحدة بالتوسط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا. ورد بيسكوف على سؤال للصحافيين قائلا "لا، لا توجد مثل هذه المخاوف في الوقت الحالي، واتصالاتنا مع نظرائنا الأميركيين لا تعطي أي مبرر لمثل هذه الشكوك". وأضاف أن روسيا تتوقع جولة جديدة من المفاوضات، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه بعد بخصوص توقيتها.

12:26 pm

رويترز

avata
رويترز
ميرز: لسنا طرفا في الحرب ولا نية لدينا للانضمام

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن بلاده ليست طرفا في الحرب على إيران وليس لديها أي نية للانضمام إليها.

10:33 am

رويترز

avata
رويترز
الخارجية الإندونيسية: تأجيل قمة مجموعة الثماني الإسلامية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الجمعة إن قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ومن بيها إيران، التي كان من المقرر عقدها في جاكرتا الشهر المقبل، تأجلت بسبب الحرب في المنطقة.

10:08 am

رويترز

avata
رويترز
الفيليبين: آسيان تؤكد أهمية الحفاظ على سلاسل إمداد الطاقة

قال وزير خارجية الفيليبين إن وزراء خارجية آسيان يدعون لضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية في الشرق الأوسط. وأضاف أن وزراء المجموعة "يؤكدون على أهمية الحفاظ على سلاسل إمداد الطاقة العالمية والإقليمية وطرق التجارة البحرية مستقرة ومفتوحة وموثوقة". 

09:25 am

رويترز

avata
رويترز
الصين تقدم 200 ألف دولار للهلال الأحمر الإيراني

قالت وزارة الخارجية الصينية إن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستقدم 200 ألف دولار للهلال الأحمر الإيراني، مضيفة "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لدعم الشعب الإيراني في مواجهة الصعوبات".

03:50 am

قنا

avata
قنا
أردوغان: نقود دبلوماسية مكثفة لاحتواء دوامة العنف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده تقود حراكا دبلوماسيا مكثفا لاحتواء دوامة العنف الناجمة عن التطورات في إيران. وقال أردوغان في كلمة ألقاها، خلال حفل تقديم "جائزة أتاتورك الدولية للسلام" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنينا عن مواصلة نضالنا".

وشدد على أن بلاده "تعد من أقوى الداعمين منذ 80 عاما للقيم التأسيسية للأمم المتحدة التي تمثل الضمير المشترك للإنسانية وإرادة التضامن العالمي والأمل بالمستقبل"، مشيرا إلى أنها "تسعى لإطفاء الحرائق أينما وجدت، ولا سيما في النزاعات والحروب والمظالم والأزمات الإنسانية في المنطقة". وأشاد أردوغان بمساهمات غوتيريس في حماية اللاجئين، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإرساء العدالة العالمية، إضافة إلى جهوده في الدبلوماسية المكوكية في سياق الحرب في أوكرانيا.

03:53 am

قنا

avata
قنا
بن زايد والشرع يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد، هاتفيا، الخميس، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الشرع تضامن سورية مع الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية التي تواصل استهداف أراضيها. كما أدان الشرع الهجوم، الذي استهدف القنصلية العامة للإمارات في إقليم كردستان العراق، مؤكدا أنه "يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويعد تصعيدا خطيرا يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم".

04:25 am

قنا

avata
قنا
بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يستعرضان التطورات في المنطقة

استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي تزور الرياض حاليا، التطورات في المنطقة.
وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية على السعودية وعدد من دول المنطقة، مؤكدة تضامن بلادها مع الدول المتضررة، وضرورة تضافر كل الجهود لدفع المنطقة باتجاه الاستقرار والسلام.

03:56 am

قنا

avata
قنا
الشرع يبحث مع وزير الخارجية الأردني التطورات في المنطقة
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق التطورات الإقليمية وتداعيات التصعيد في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار.
دلالات
المساهمون
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
المزيد في سياسة
ترامب يتابع من واشنطن العمليات في إيران، 2 مارس 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

ترامب لمجموعة السبع: إيران على وشك الاستسلام

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

خبير عسكري: نقص الأسلحة الدفاعية الأميركية قد يوقف الحرب ضد إيران

قوات عراقية تحرس أحد مداخل المنطقة الخضراء 30 أغسطس 2022 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

قادة فصائل عراقية يلجؤون إلى المنطقة الخضراء ببغداد خشية الاستهداف