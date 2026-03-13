المواقف من الحرب | ألمانيا لن تنضم للقتال والطاقة الذرية تسعى لاتفاق

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين مصر ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أن القاهرة "تقف بلا تردد إلى جانب دول الخليج"، رافضاً "أي ذرائع تستهدف المساس بسيادتها أو أمنها".
وقال عبد العاطي، وفق ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تميم خلاف إن الاعتداءات الأخيرة "غير مقبولة وغير مبررة"، وإن مصر "تجدد إدانتها الكاملة لها". وشدد على أن الأمن القومي العربي "كل لا يتجزأ"، وأن "أمن الخليج جزء أصيل من الأمن القومي المصري".
وأضاف عبد العاطي "نحذر من الانزلاق نحو فوضى شاملة قد تمتد آثارها إلى الممرات الملاحية الدولية"، مؤكداً أن القاهرة ترفض "بشكل قاطع أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة وحركة التجارة العالمية". ودعا الوزير إلى "الإسراع في تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لعام 1950"، والعمل على "إنشاء قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات"، مع رفض "أي ترتيبات أمنية تُفرض على الدول العربية من قوى إقليمية أو دولية".
تناول الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس، مسار العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس في ضوء تنفيذ خطة العمل المشترك 2024–2028، حيث أكد الوزراء أن العلاقات تشهد "طفرة نوعية ، خاصة بعد منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي استضافته القاهرة أواخر العام الماضي، مشيرين إلى العمل على "الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة".