المواقف من الحرب | ألمانيا لن تنضم للقتال والطاقة الذرية تسعى لاتفاق

13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 20:02 (توقيت القدس)
تتوالى المواقف العربية والدولية مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيّرات على الأراضي المحتلة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، وحذرت من خطورة اتساع دائرة الصراع وتقويض أمن واستقرار المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي.

"العربي الجديد" يتابع المواقف من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

08:00 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ماكرون يدعو إلى خفض التصعيد خلال اتصال مع بن سلمان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضرورة وقف جميع الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن سلمان وماكرون بحثا خلال الاتصال التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، وأكدا "ضرورة وقف جميع الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي". وجددت السعودية التأكيد على أن اعتداءات إيران تعد تصعيدًا خطيرًا بلا مبرر، وأن تبعاتها خطيرة على استقرار المنطقة.

05:35 pm

فرانس برس

فرانس برس
ميرز يدعو إلى وضع "خطة سديدة"

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى وضع "خطة سديدة بشأن كيفية وضع نهاية لحرب إيران". وقال إن الحرب يجب أن تنتهي "في أسرع وقت ممكن" لأنها "لا تحقق الفائدة لأحد وتضر بالكثيرين اقتصادياً، بمن فيهم نحن". ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للأوروبيين التواصل مباشرة مع إيران للمطالبة بإعادة فتح مضيق هرمز، قال: "نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب... ونستخدم جميع القنوات الدبلوماسية".

05:22 pm

فرانس برس

فرانس برس
بزشكيان: أميركا وإسرائيل تريدان تفتيت إيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "تفتيت" بلاده. وأكد بزشكيان، خلال اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إن "أميركا والنظام الصهيوني يستكملان نياتهما وأهدافهما الخبيثة الهادفة الى إضعاف إيران وأبرز الدول المسلمة"، بحسب ما أعلنت الرئاسة في طهران.

05:16 pm

رويترز

رويترز
ترامب: أعتقد أن بوتين ربما يساعد إيران قليلاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يساعد إيران "قليلاً". وأضاف، في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز بثت اليوم الجمعة: "أعتقد أنه ربما يكون يساعد (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".

 

05:13 pm

رويترز

رويترز
إيطاليا تنفي التفاوض مع إيران

نفى مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة صحة تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات جارية مع إيران لضمان مرور آمن للسفن أو ناقلات النفط الإيطالية عبر مضيق هرمز.

وأضاف المصدر: "يسعى القادة الإيطاليون في اتصالاتهم الدبلوماسية إلى تهيئة الظروف لخفض التصعيد العسكري بوجه عام، لكن لا توجد مفاوضات سرية تهدف إلى الحفاظ على بعض السفن التجارية على حساب أخرى".

4:43 PM

عادل صبري

عادل صبري (تويتر)
عادل صبري
عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014
القاهرة
السيسي يطلب من بزشكيان وقف الاعتداءات على الخليج

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة، حيث وجه السيسي رسالة برفض مصر "القاطع والمطلق" للاعتداءات التي شنتها إيران على دول الخليج والأردن والعراق خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن هذه الدول "لم تشارك في الحرب ضد إيران، بل بذلت جهوداً كبيرة لخفض التوتر ودعم المفاوضات بين طهران وواشنطن".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي شدد خلال الاتصال على أن استمرار الهجمات "يهدد استقرار المنطقة ويعرّض شعوبها لمخاطر غير مسبوقة"، معرباً عن أسف مصر "للتصعيد الراهن الذي يعصف بكل فرص التهدئة". وأشار إلى أن القاهرة "تتحرك على مدار الساعة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار". وأضاف المتحدث أن السيسي أكد ضرورة "إعلاء مبادئ حسن الجوار ووقف الهجمات على وجه السرعة"، لافتاً إلى أن مصر مستعدة "لاضطلاع بدور الوسيط بكل ما تملك من ثقل دبلوماسي، شرط التزام الأطراف جميعها بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول".

من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره "للدور المسؤول الذي تقوم به مصر"، مؤكداً أن بلاده "شاركت بجدية في جولات التفاوض المتعلقة بالبرنامج النووي"، وأنها "حريصة على علاقات الأخوة مع الدول العربية". وأضاف أن طهران "لا ترغب في توسع دائرة المواجهة".

04:12 pm

رويترز

رويترز
الإمارات تدعو إيران لوقف هجماتها لإتاحة المجال للدبلوماسية

قالت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينهي الحرب مع إيران دبلوماسياً "في الوقت المناسب"، وإن على طهران وقف هجماتها على جيرانها "حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط".

وعبرت نسيبة، السفيرة الإماراتية السابقة لدى الأمم المتحدة، عن ثقتها في أن الحرب ستنتهي بتسوية عبر التفاوض. لكنها أشارت إلى أن دول الخليج العربية شعرت بصدمة بالغة إزاء شن إيران هجمات عليها. وقالت، في مقابلة: "في نهاية المطاف، سيكون الحل دبلوماسياً، لكن لا بد من لحظة حاسمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيقودنا جميعاً إلى تلك اللحظة في الوقت المناسب".

03:08 pm

رويترز

رويترز
فرنسا وإيطاليا تفتحان محادثات مع إيران لضمان عبور آمن

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن فرنسا وإيطاليا بدأتا محادثات مع إيران سعياً للتفاوض على اتفاق يضمن مرور سفنهما بأمان عبر مضيق هرمز.

4:47 PM

عادل صبري

عادل صبري (تويتر)
عادل صبري
عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014
القاهرة
عبد العاطي يدعو إلى الإسراع في تفعيل معاهدة الدفاع المشترك

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين مصر ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أن القاهرة "تقف بلا تردد إلى جانب دول الخليج"، رافضاً "أي ذرائع تستهدف المساس بسيادتها أو أمنها".

وقال عبد العاطي، وفق ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تميم خلاف إن الاعتداءات الأخيرة "غير مقبولة وغير مبررة"، وإن مصر "تجدد إدانتها الكاملة لها". وشدد على أن الأمن القومي العربي "كل لا يتجزأ"، وأن "أمن الخليج جزء أصيل من الأمن القومي المصري".

وأضاف عبد العاطي "نحذر من الانزلاق نحو فوضى شاملة قد تمتد آثارها إلى الممرات الملاحية الدولية"، مؤكداً أن القاهرة ترفض "بشكل قاطع أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة وحركة التجارة العالمية". ودعا الوزير إلى "الإسراع في تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لعام 1950"، والعمل على "إنشاء قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات"، مع رفض "أي ترتيبات أمنية تُفرض على الدول العربية من قوى إقليمية أو دولية".

تناول الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس، مسار العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس في ضوء تنفيذ خطة العمل المشترك 2024–2028، حيث أكد الوزراء أن العلاقات تشهد "طفرة نوعية ، خاصة بعد منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي استضافته القاهرة أواخر العام الماضي، مشيرين إلى العمل على "الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة".

02:56 pm

رويترز

رويترز
ماكرون: موقف فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن الهجوم الذي شنته طائرة مسيّرة في شمال العراق على جنود فرنسيين "غير مقبول" وإن موقف فرنسا في المنطقة "دفاعي".

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس أنه طلب إجراء تحليل عسكري شامل للهجوم.

وقُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق سبق أن وصفه ماكرون بأنه غير مقبول وغير مبرر.

01:49 pm

رويترز

رويترز
الطاقة الذرية تسعى لاتفاق جديد بين طهران وواشنطن

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران.

12:32 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
بريطانيا: روسيا وإيران تحاولان اختطاف الاقتصاد العالمي

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر روسيا وإيران بمحاولة "اختطاف الاقتصاد العالمي"، في الوقت الذي واصلت فيه طهران إغلاق طريق رئيسي لشحن النفط.

وفي حديثها لوكالة برس أسوشيشن للأنباء، خلال زيارة إلى السعودية، ربطت وزيرة الخارجية البريطانية التهديد من إيران بالتهديد من روسيا وهي حليف رئيسي لطهران. وأضافت "لقد رأينا هذه الروابط بين روسيا وإيران على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأكدت إيفيت كوبر، خلال لقائها في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مساء أمس الخميس، تضامن بلادها مع الدول المتضررة من الاعتداءات "الغاشمة" التي تشنها إيران.

12:30 pm

رويترز

رويترز
روسيا: لا نتوقع أن تقلل حرب إيران من اهتمام أميركا بملف كييف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا لا يساورها أي قلق في الوقت الحالي من أن الحرب على إيران ستقلل من اهتمام الولايات المتحدة بالتوسط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا. ورد بيسكوف على سؤال للصحافيين قائلاً "لا، لا توجد مثل هذه المخاوف في الوقت الحالي، واتصالاتنا مع نظرائنا الأميركيين لا تعطي أي مبرر لمثل هذه الشكوك". وأضاف أن روسيا تتوقع جولة جديدة من المفاوضات، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه بعد بخصوص توقيتها.

12:26 pm

رويترز

رويترز
ميرز: لسنا طرفا في الحرب ولا نية لدينا للانضمام

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن بلاده ليست طرفاً في الحرب على إيران وليس لديها أي نية للانضمام إليها.

10:33 am

رويترز

رويترز
الخارجية الإندونيسية: تأجيل قمة مجموعة الثماني الإسلامية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الجمعة إن قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ومن بينها إيران، التي كان من المقرر عقدها في جاكرتا الشهر المقبل، تأجلت بسبب الحرب في المنطقة.

10:08 am

رويترز

رويترز
الفيليبين: آسيان تؤكد أهمية الحفاظ على سلاسل إمداد الطاقة

قال وزير خارجية الفيليبين إن وزراء خارجية آسيان يدعون لضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية في الشرق الأوسط. وأضاف أن وزراء المجموعة "يؤكدون أهمية الحفاظ على سلاسل إمداد الطاقة العالمية والإقليمية وطرق التجارة البحرية مستقرة ومفتوحة وموثوقة". 

09:25 am

رويترز

رويترز
الصين تقدم 200 ألف دولار للهلال الأحمر الإيراني

قالت وزارة الخارجية الصينية إن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستقدم 200 ألف دولار للهلال الأحمر الإيراني، مضيفة "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لدعم الشعب الإيراني في مواجهة الصعوبات".

03:50 am

قنا

قنا
أردوغان: نقود دبلوماسية مكثفة لاحتواء دوامة العنف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده تقود حراكا دبلوماسيا مكثفا لاحتواء دوامة العنف الناجمة عن التطورات في إيران. وقال أردوغان في كلمة ألقاها، خلال حفل تقديم "جائزة أتاتورك الدولية للسلام" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنينا عن مواصلة نضالنا".

وشدد على أن بلاده "تعد من أقوى الداعمين منذ 80 عاما للقيم التأسيسية للأمم المتحدة التي تمثل الضمير المشترك للإنسانية وإرادة التضامن العالمي والأمل بالمستقبل"، مشيرا إلى أنها "تسعى لإطفاء الحرائق أينما وجدت، ولا سيما في النزاعات والحروب والمظالم والأزمات الإنسانية في المنطقة". وأشاد أردوغان بمساهمات غوتيريس في حماية اللاجئين، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإرساء العدالة العالمية، إضافة إلى جهوده في الدبلوماسية المكوكية في سياق الحرب في أوكرانيا.

03:53 am

قنا

قنا
بن زايد والشرع يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد، هاتفيا، الخميس، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الشرع تضامن سورية مع الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية التي تواصل استهداف أراضيها. كما أدان الشرع الهجوم، الذي استهدف القنصلية العامة للإمارات في إقليم كردستان العراق، مؤكدا أنه "يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويعد تصعيدا خطيرا يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم".

04:25 am

قنا

قنا
بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يستعرضان التطورات في المنطقة

استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي تزور الرياض حاليا، التطورات في المنطقة.
وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية على السعودية وعدد من دول المنطقة، مؤكدة تضامن بلادها مع الدول المتضررة، وضرورة تضافر كل الجهود لدفع المنطقة باتجاه الاستقرار والسلام.

03:56 am

قنا

قنا
الشرع يبحث مع وزير الخارجية الأردني التطورات في المنطقة
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق التطورات الإقليمية وتداعيات التصعيد في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار.
دلالات
المساهمون
عادل صبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
المزيد في سياسة
حطام مسيرة أفغانية في إسلام آباد، 13 مارس 2026 (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

هجوم بمسيّرات أفغانية على إسلام أباد يعطل رحلات جوية

مسيرة يوم القدس في شارع أوكسفورد وسط لندن 23/3/2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

المحكمة العليا البريطانية تراجع قرار وزيرة الداخلية حظر مسيرة القدس

السيسي والرئيس الإيراني في القاهرة، في 19 ديسمبر 2024 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بزشكيان والسيسي يبحثان تطورات الحرب وطهران ترحب بأي مبادرة