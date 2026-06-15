- رحّبت دول ومنظمات دولية بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وأشادت قطر بالاتفاق وشكرت باكستان والأطراف المساهمة، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لاستغلال الزخم لتحقيق حل نهائي للنزاع. - عبّر قادة الدول الكبرى عن دعمهم للاتفاق، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني على حرية الملاحة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورحبت رئيسة الوزراء اليابانية بالاتفاق، واعتبره الرئيس الفرنسي فرصة لتهدئة المنطقة. - أشار قادة الدول الأوروبية إلى أهمية تنفيذ الاتفاق بسرعة، مع استعدادهم لدعم المسار بمهمة بحرية دفاعية، وأكد المستشار الألماني على فتح المضيق وإنهاء البرنامج النووي الإيراني، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني على تعزيز الاستقرار والأمن.

رحّبت عدة دول ومنظمات بالاتفاق الذي أعلن عنه ليل الأحد - الاثنين بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاتفاق سيُوقع خلال حفل رسمي يوم الجمعة المقبل في سويسرا، مشيراً إلى أن الوسطاء سيعقدون سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع تمهيداً للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي.

وأعلن شهباز شريف، عند منتصف الليلة الماضية، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستتم في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران، معرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وأوضح أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.

"العربي الجديد" يرصد تباعاً المواقف الدولية من اتفاق واشنطن وطهران..