الموقف الدولية من العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران والتصعيد في المنطقة

أخبار
التحديثات الحية
28 فبراير 2026
+ الخط -

وسط عدوان أميركي إسرائيلي واسع بدأ صباح اليوم السبت، على إيران، ما لبثت أن توسّع مع الردّ الإيراني ليشمل عدّة دول في المنطقة، حذّرت روسيا من كارثة في الشرق الأوسط، مناشدة الوقف الفوري للضربات، فيما عرضت إندونيسيا الوساطة بين طهران وواشنطن. في المقابل، شهد الردّ الإيراني على الضربات في الخليج، تنديداً واسعاً من معظم دول الخليج العربي، بينما أكدت الأردن، أنها لن تكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي.

من جانبها، بدأت الحكومة البريطانية اجتماعا موسعا ضمن لجنة الطوارئ "كوبرا" التي تضم الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة تطورات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تشارك في تلك الهجمات، فيما ذكر متحدث حكومي أن لندن ستعمل على حماية المصالح البريطانية في المنطقة، مضيفاً: "لا نريد أن نرى مزيداً من التصعيد نحو نزاع إقليمي أوسع".

كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رفض بلاده للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط. وقال إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، مطالباً بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان الثاني على إيران خلال أشهر، أولاً بأول..

02:34 pm

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يجري اتصالات مع نظرائه لإنهاء الهجمات في المنطقة

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة بهدف وقف الهجمات المستمرة منذ صباح اليوم، بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقالت مصادر وزارة الخارجية لوسائل الإعلام إن فيدان التقى بنظرائه في كل من إيران والعراق والسعودية وقطر وسورية ومصر وأندونيسيا. وأضافت أن الاتصالات تناولت التطورات الحالية في المنطقة وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الهجمات، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

2:30 PM

عامر سلطان

عامر سلطان
عامر سلطان
مراسل "العربي الجديد" في لندن. عمل سابقاً مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وهو باحث متخصص في الوثائق البريطانية، وله كتابات معمّقة بالعربية والانكليزية بشأنها.
لندن
بريطانيا: لا نرغب بتطور التصعيد

عبر متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن حرص بلاده على ألا يتصاعد الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى صراع أوسع في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد مصدر حكومي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن بريطانيا "لم تشارك" في الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران.

التفاصيل عبر الرابط:

عند باب مقر الحكومة البريطانية في داونينيغ ستريت، 26 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

بريطانيا تؤكد عدم مشاركتها في الهجمات وتشدد على حماية مصالحها

1:54 PM
السعودية تدين الاعتداء الإيراني "الغاشم"

دانت السعودية السبت الهجمات الإيرانية على كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، في أعقاب سلسلة من الضربات في المنطقة تلت الهجوم الإيراني الإسرائيلي على إيران.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

1:51 PM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
إسبانيا تحذر من حرب إقليمية

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصة إكس، رفض بلاده للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقال سانشيز إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبراً أنه يسهم في زيادة التوتر ويؤدي إلى "نظام دولي أكثر غموضاً وعدائية". كما أكد رفضه "تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري"، محذراً من أن المنطقة "لا يمكنها تحمل حرب أخرى طويلة ومدمرة"، ومطالباً بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار للتوصل إلى حل سياسي دائم.

بدوره، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى "احترام القانون الدولي" ووقف العنف، مشدداً على أن "التصعيد لا يؤدي إلا إلى الفوضى"، وأن الحل يكمن في الحوار والدبلوماسية.

1:48 PM
إندونيسيا تعرض الوساطة

عرض الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانت، أن تلعب بلاده دور الوساطة بين طهران وواشنطن، لوقف الحرب، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية الإندونيسية.

01:45 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر: استهداف أراضينا بصواريخ إيرانية يهدد العلاقات الثنائية

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم السبت، أن استهداف الأراضي القطرية "لا ينم عن حسن نية" ويهدد العلاقات الثنائية بين البلدين.

1:41 PM
الكويت تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها

أدانت الخارجية الكويتية، السبت، الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها، مؤكدة حق دولة الكويت "الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها" بما يتناسب مع حجم وشكل الاعتداء. جاء ذلك في بيان نشرته عبر "إكس".

وقالت الخارجية في البيان إنها تعرب عن "إدانة دولة الكويت الشديدة للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف صباح اليوم السبت الأراضي الكويتية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكدت "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ردا على هذا العدوان السافر، بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وقالت الوزارة إن "دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح لهذا العدوان وفق الاجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد الإشتباك المعمول بها". وحذرت من أن "استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن يقوض الأمن والإستقرار الإقليمي".

01:38 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
باكستان تبلغ إيران إدانتها "الحازمة" للهجوم عليها

أبلغ وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق نظيره الإيراني عباس عراقجي السبت تنديد إسلام آباد بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران، واصفا إياه بـ"غير المبرر"، بحسب ما أعلنت وزارته. ودعت باكستان "إلى وقف فوري للتصعيد من خلال الاستئناف العاجل للدبلوماسية".

01:34 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
بريطانيا تؤكد عدم مشاركتها في الهجمات

بدأت الحكومة البريطانية اجتماعا موسعا ضمن لجنة الطوارئ "كوبرا" التي تضم الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة تطورات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تشارك في تلك الهجمات، فيما ذكر متحدث حكومي أن لندن ستعمل على حماية المصالح البريطانية في المنطقة، مضيفاً: "لا نريد أن نرى مزيداً من التصعيد نحو نزاع إقليمي أوسع".

01:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
الأردن: لن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم السبت، إن الأردن لن يكون طرفا في أي تصعيد إقليمي، مشددا على أن المملكة "ليست جزءا من الصراع الدائر في الإقليم، ولن تسمح لأي كان بانتهاك سيادتها". وأضاف المومني في تصريحات لقناة المملكة شبه الرسمية، أن موقف الأردن هو ضرورة احتواء أي تصعيد، مؤكدا بأن الأردن لن يكون طرفا بأي تصعيد إقليمي".

وأكد المومني بأن الأردن "لا يريد أن يكون جزء من الصراع ولن يسمح بانتهاك أجواءه وسيدافع عن مصالحه بكل قوة ولن يسمح باستهداف سيادته".

01:15 pm

رويترز

avata
رويترز
موسكو تدعو إلى وقف فوري للضربات على إيران

ناشدت روسيا اليوم السبت، الوقف الفوري للضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، قائلة إن الوضع يجب أن "يعاد إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية". وقالت وزارة الخارجية الروسية إن على المجتمع الدولي تقديم تقييم موضوعي سريع لما وصفتها بالأفعال غير المسؤولة التي تهدد بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت موسكو أنها لا تزال على أهبة الاستعداد، كما كان الحال في السابق، للمساعدة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سلمية تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح. 

دلالات
المساهمون
عامر سلطان
جعفر العلوني
محمد شيخ يوسف
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عند باب مقر الحكومة البريطانية في داونينيغ ستريت، 26 سبتمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بريطانيا تؤكد عدم مشاركتها في الهجمات وتشدد على حماية مصالحها

المقر الرئيسي للأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في المنامة، 28 فبراير 2026 (سترينغر/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

خاص | بريطانيا: لم نشارك بالضربات على إيران ولا نرغب بتطور التصعيد

زحام على محطات الوقود في الضفة الغربية، نابلس في 28 فبراير 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الاحتلال يشدد إجراءاته بالضفة ويغلق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي