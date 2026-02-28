وسط عدوان أميركي إسرائيلي واسع بدأ صباح اليوم السبت، على إيران، ما لبثت أن توسّع مع الردّ الإيراني ليشمل عدّة دول في المنطقة، حذّرت روسيا من كارثة في الشرق الأوسط، مناشدة الوقف الفوري للضربات، فيما عرضت إندونيسيا الوساطة بين طهران وواشنطن. في المقابل، شهد الردّ الإيراني على الضربات في الخليج، تنديداً واسعاً من معظم دول الخليج العربي، بينما أكدت الأردن، أنها لن تكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي.
من جانبها، بدأت الحكومة البريطانية اجتماعا موسعا ضمن لجنة الطوارئ "كوبرا" التي تضم الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة تطورات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تشارك في تلك الهجمات، فيما ذكر متحدث حكومي أن لندن ستعمل على حماية المصالح البريطانية في المنطقة، مضيفاً: "لا نريد أن نرى مزيداً من التصعيد نحو نزاع إقليمي أوسع".
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رفض بلاده للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط. وقال إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، مطالباً بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار.
نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان الثاني على إيران خلال أشهر، أولاً بأول..